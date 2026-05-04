Evo što kažu stručnjaci

Postoji li 'najbolji' ženski orgazam i kako ćete ga postići?

Ženski orgazam dugo je bio tema brojnih rasprava, a danas znanost sve jasnije pokazuje da ne postoji samo jedan 'ispravan' način doživljaja vrhunca

Žensko tijelo može reagirati na različite vrste stimulacije, a intenzitet orgazma često ovisi o kombinaciji fizičke i emocionalne povezanosti, opuštenosti i poznavanja vlastitog tijela.

Klitoralni orgazam - najčešći oblik užitka

Stručnjaci ističu da je klitoralni orgazam najčešći i najlakše dostižan. Klitoris je izuzetno osjetljiv jer sadrži velik broj živčanih završetaka, pa direktna ili indirektna stimulacija tog područja kod većine žena dovodi do vrhunca.

Ovaj tip orgazma često je i prvi koji žene iskuse te je temelj za daljnje istraživanje vlastitog seksualnog odgovora.

Vaginalni orgazam i uloga G-točke

Druga vrsta je vaginalni orgazam, koji se povezuje sa stimulacijom unutarnjih dijelova vagine, osobito područja koje se često naziva G-točka. Kod dijela žena upravo taj tip stimulacije može dovesti do snažnog osjećaja užitka, iako znanstvenici i dalje raspravljaju o njezinoj točnoj ulozi i postojanju.

Kombinirani orgazam - najintenzivniji vrhunac

Najintenzivnijim se često smatra tzv. kombinirani ili mješoviti orgazam. On nastaje kada se istovremeno stimuliraju klitoris i vaginalno područje.

Zbog paralelne stimulacije više erogenih zona, povećava se dotok krvi i živčana aktivnost, što može rezultirati jačim, dubljim i dugotrajnijim orgazmom nego kod pojedinačne stimulacije. Upravo zato ga mnogi stručnjaci opisuju kao “najpotpuniji” oblik ženskog užitka.

Može li se postići “najbolji” orgazam?

Važno je naglasiti da ne postoji univerzalno “najbolji” orgazam. Svaka žena drugačije doživljava seksualni užitak, a ono što je intenzivno za jednu osobu, drugoj može biti manje izraženo.

Ključni faktori za postizanje snažnijeg orgazma su:

  • opuštenost i osjećaj sigurnosti
  • dobra komunikacija s partnerom
  • poznavanje vlastitog tijela
  • dovoljno vremena i predigre.
Najintenzivnijim se najčešće smatra kombinirani orgazam, ali to ne znači da je on cilj svake osobe. Seksualno zadovoljstvo je individualno iskustvo, a najvažnije je otkrivati što vlastitom tijelu najviše odgovara, bez pritiska i uspoređivanja.

