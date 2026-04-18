Užitak ili bol - najčešće ozljede ili opasnosti tijekom intimnog odnosa kojih se morate paziti

Seks bi trebao biti ugodan, ali nekoliko pogrešnih poteza može uzrokovati bol. Pregrubo ili prebrzo kretanje može dovesti do ozljeda poput ogrebotina ili čak prijeloma penisa. Važno je ići polako i znati ograničenja
U nastavku pogledajte najčešće ozljede i opasnosti tijekom seksa.
PUKNUĆA (PODEROTINE) VAGINE ILI ANUSA Grub seks ili strani predmet (poput dilda) može potrgnuti osjetljivo tkivo unutar vagine ili anusa. To može biti bolno i može doći do krvarenja. Ako boli, liječnik može propisati kremu za ublažavanje boli. Ne stavljajte ništa u vaginu ili anus dok se područje ne zacijeli. Koristite lubrikant kako biste ubuduće spriječili ozljede.
“SLOMLJENI” PENIS Penis se može “slomiti” ako se previše savije ili snažno udari o zdjelicu partnera tijekom odnosa. To nije pravi lom kosti jer penis nema kosti, nego pucanje unutarnjeg tkiva koje se puni krvlju tijekom erekcije. Simptomi uključuju zvuk pucanja, oticanje i jaku bol. Potrebna je hitna liječnička pomoć.
ISTEGNUĆE MIŠIĆA Ponavljajući pokreti (poput potisaka) ili nagli pokreti mogu istegnuti mišiće trbuha ili leđa. Mišići se također mogu napeti tijekom orgazma, što može uzrokovati bol nakon odnosa. Bol obično prolazi u roku od dan-dva, a ako traje dulje, može biti riječ o ozljedi.
OPEKLINE OD TRENJA Trenje o grube površine (tepih, pod) može uzrokovati ogrebotine i opekline na koži leđa, stražnjice i nogu. Obično nisu ozbiljne i zacjeljuju same kroz nekoliko dana. Prevencija uključuje korištenje deke ili mekše podloge.
ZAPETI STRANI PREDMETI Seksualne igračke (npr. vibratori, dildi, analni čepovi) ili kućni predmeti mogu zapeti ako nemaju sigurnu, široku bazu. U takvim slučajevima može biti potrebno uklanjanje u hitnoj službi.
ALERGIJSKE REAKCIJE Svrbež ili peckanje nakon seksa može biti reakcija na lubrikante, kondome, spermicid ili parfeme partnera. Rjeđe se može javiti alergija na sjeme ili tvari iz hrane koje su ušle u spermu. Simptomi obično počinju 10–30 minuta nakon kontakta i mogu trajati satima ili danima.
SRČANI UDAR Vrlo rijetko se može dogoditi kod osoba s postojećim srčanim problemima. Seks je fizička aktivnost slična laganom aerobnom vježbanju. Ako osoba može hodati ili trčati bez problema, obično je i seksualna aktivnost sigurna. U slučaju bolova u prsima ili otežanog disanja potrebno je savjetovanje s liječnikom.
OZLJEDE LEĐA Nagli pokreti ili podizanje partnera mogu uzrokovati istegnuće ili ozljedu leđa. Preporučuje se oprez i izbjegavanje naglih pokreta, posebno kod osoba koje već imaju probleme s kralježnicom.
INFEKCIJA MOKRAĆNOG SUSTAVA (IMS/UTI) Bakterije s kože ili genitalnog područja mogu tijekom seksa ući u mokraćnu cijev i uzrokovati infekciju. Simptomi uključuju peckanje pri mokrenju i krv u urinu. Prevencija uključuje mokrenje nakon odnosa.
SPOLNO PRENOSIVE INFEKCIJE (SPI) Bez zaštite, bakterije i virusi mogu se prenijeti između partnera. Kondomi su najučinkovitija zaštita, a monogamni odnos dodatno smanjuje rizik.
POST-ORGASMIČNI SINDROM BOLESTI Rijetko stanje u kojem se nakon orgazma javljaju simptomi slični gripi (temperatura, curenje nosa, glavobolja, umor). Simptomi mogu trajati nekoliko dana.
POST-SEKSUALNA DEPRESIJA Neki ljudi nakon seksa osjećaju tugu, tjeskobu ili razdražljivost, čak i ako je iskustvo bilo ugodno. Ako se to često ponavlja, preporučuje se razgovor sa stručnjakom.
GENITALNO PECKANJE Osjećaj pečenja u genitalnom području nije normalan. Uzroci mogu biti suhoća, infekcija, ozljeda ili nedostatak lubrikacije. Ako se ponavlja, treba potražiti liječnički savjet.
