Prirodno razvijanje vještina za život: Roditelj petogodišnjaka s njim u igri provede 1300 sati

Djeca do pet godina provode gotovo 45 minuta dnevno, ili 260 sati svake godine, igrajući se s roditeljima tijekom ranih godina, pokazala je anketa u kojoj je sudjelovalo 1000 roditelja s djecom u dobi do pet godina. Dakle, petogodišnjaci su igrajući se ukupno proveli oko 1300 sati, odnosno više od 54 puna dana, prenosi The Mirror.

Najčešće je riječ o igrama mašte, na koje otpada 43,5 minuta tjedno, ili 187,5 sati tijekom pet godina. Slijede roditelji koji čitaju svojoj djeci, oko 42,5 minuta tjedno, ili oko 185 sati u pet godina. Dodatnih 165 sati, ili 38 minuta tjedno, provodi se slikajući, crtajući ili u nekim kreativnim aktivnostima, dok igra odijevanja oduzima 26,5 minuta tjedno. Da bi mališani naučili kako se pravilno odjenuti, na to potroše 112,5 sati do dobi od pet godina.

Pokazalo se da dvije trećine roditelja (67 posto) smatra da su redovite igre s djecom od vitalnog značaja za njihov razvoj, dok 69 posto njih navodi da je to vrijeme važno za zdravlje i sreću njihova djeteta. Više od polovice roditelja (53 posto) aktivno potiče djecu na igru, jer vjeruju da im to pomaže da se 'povežu sa svijetom oko sebe'. Četiri od deset roditelja vjeruje da to može imati i izravan utjecaj na budući uspjeh njihova djeteta.

Također se pokazalo da gotovo više od dvije trećine roditelja (68 posto) na sate igre gleda i kao na način da pomognu svojoj djeci da izraze svoje emocije, kao i da poboljšaju njihove komunikacijske vještine.

Istraživanje je provedeno kako bi se pokrenuo novi program igre tvrtke Fisher-Price i Family Action, čiji je cilj pomoći roditeljima i skrbnicima da izvuku najviše iz igre s djecom, pretvarajući sesiju u pozitivno i vrijedno iskustvo učenja.

Lisa Lohiser, stručnjakinja za razvoj ranog djetinjstva u Fisher-Price Play Lab, kaže da je istraživanje pokazalo da svakako postoji želja roditelja da se djeci pomogne da razviju vještine kroz igru.

- Ne postoji ispravan ili pogrešan način igre, ako ste prisutni i angažirani sa svojim djetetom, ne možete pogriješiti. To je prirodan način za razvoj vještina, poput rješavanja problema, kreativnosti, jezika i cjelokupnog razumijevanja svijeta – pojašnjava.

Karen Woodcock, voditeljica ranih godina u Family Actionu, istaknula je kako ne bismo smjeli podcjenjivati značaj i moć igre.

- Ta se moć oslobađa samo kad igru ne pokušavamo pretvoriti u rad, već umjesto toga prepoznajemo dječju instinktivnu znatiželju i razigranost – naglašava.

Studija je također otkrila da jedan od deset roditelja nikad ne traži nove informacije o dobrobitima igre, kao i o tome što bi mogli učiniti da ona doprinese dobrobiti njihovog djeteta. Na primjer, kako ih kroz igru ih poučiti o tome koju hranu trebaju jesti u kojoj dobi, ili im prenijeti informacije o cijepljenju i slično.

Štoviše, oko 53 posto roditelja ponekad ima problema, ili im je teško igrati se s djetetom. Najveće prepreke povezane su s nedostatkom vremena i umorom, odnosno nedostatkom energije i kreativnosti. Naime, gotovo svaki deseti roditelj (8 posto), osjeća se neugodno u igri, dok 15 posto njih ne vjeruje da su dovoljno maštoviti da bi osmislili prave igre za djecu.

Stoga bi oko 65 posto roditelja pozdravilo pomoć stručnjaka za dječji razvoj, koji bi im mogli dati informacije i praktične ideje o tome kako svom djetetu dati ono što mu je potrebno da iz igre izvuče najviše.



