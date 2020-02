'Poštovani kukci i druge jezive priče': Zbirka priča o današnjici

“Poštovani kukci...” zapravo je zbirka priča o današnjici, svakodnevnim situacijama kojima smo svi okruženi, u kojima se možemo prisjetiti nekih prošlih vremena, davnih i onih svježijih. Tekstom i crtežima Maša Kolanović je prepričala intimu, a dotakla se i društveno “osjetljivih” tema. Metaforički se provlače kroz njezine priče ponajprije dva motiva. Jedan je divljenje Kafki, a druga je stvarnost u kojoj je Konzum od hrvatske riječi za supermarket postao sinonim za propast i ekonomsku devastaciju “malog čovjeka”, ali i općenito društva.

U pričama Maše Kolanović radnja je na našim ulicama, u našim gradovima. Ona se bavi internetskim bankarstvom, majčinstvom o kakvom nije lijepo “naglas govoriti”, životnim osiguranjima, mobitelskim tarifama, šoping centrima i svime što nam je postalo dio svakodnevice, iako to prije 20 ili 30 godina nismo mogli ni pretpostaviti. Njezine nas priče okružuju, ali s distance ih ponekad nismo ni svjesni. No kad ih pročitamo u toj interpretaciji, one postaju jezive, zastrašujuće, a na neki način istodobno i duhovite.

Tema: Bestbook