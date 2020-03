Posudite li masku to je kao da ste stavili tuđi donji veš na lice

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Djeca vas mole: Ostanite doma, zbog vas naša srca mogu stati!

Maske jesu zaštita, ali ponajprije za ljude koji već imaju neki infekt kako ga ne bi širili na druge. One sadrže zaštitne premaze i materijale koji umanjuju rizik da udahnete patogen, a moraju biti sterilne i sterilizirane prije nego što ih stavite na lice - pojašnjava liječnik obiteljske medicine dr. Milan Mazalin.

Ističe kako pravilno korištenje podrazumijeva da masku promijenite kod svakog izlaska i ulaska u neki prostor, a prije nego što je uopće dotaknete trebali biste skinuti rukavice, baciti ih u smeće i oprati ruke pa tek potom pažljivo skinuti masku i odložiti je u smeće.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Masku nikako ne bi trebalo koristiti više puta jer se eventualni patogeni zadržavaju u njoj, a ako je dirate rukavicama kojima dotičete različite površine, to je jednako kao da je dirate prljavim prstima. Stoga je u dnevnoj zaštiti, ako gledamo pravilno korištenje, maska samo psihološka zaštita. Trebali biste je baciti čim je došla u kontakt s infektom. Pamučne maskice se mogu iskuhavati i peglati, no one nisu naročita zaštita - upozorava dr. Mazalin.

Foto: Reuters

Unazad nekoliko dana društvenim mrežama kružile su i poruke da su ljudi pred poštom navodno dijelili kiruršku masku. Naime, u banke i pošte se ne može ući bez zaštitne maske, pa su se pojedinci navodno dosjetili kako bi mogli pomoći onima koji je nemaju na način da im daruju svoju masku.

Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Maska se koristi individualno. Ako uzmete tuđu masku i stavite je na lice, to je kao da ste stavili nečiji donji veš. Naime, ukoliko je taj čovjek zaražen ne samo koronom nego i gripom ili nekim drugim infektom, patogen će se zadržati na maski koju ćete vi potom staviti na lice. To je izravni put zaraze i time ugrožavamo svoje zdravlje. Nikako ne bi trebalo koristiti tuđe već rabljene maske - upozorio je dr. Mazalin.

