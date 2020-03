Djeca vas mole: Ostanite doma, zbog vas naša srca mogu stati!

"Ako me zaraziš, moje srce možda neće izdržati. Ostani doma!" - apel je kojeg su poslali članovi udruge Veliko srce malom srcu koja okuplja djecu sa srčanim bolestima.

Među njima je Luka Cegnar iz Zagreba koji ima samo četiri i pol godine i sanja da će kao omiljeni junak Batman jednog dana možda spasiti svijet. No danas, vaš ostanak u omiljenoj pidžami može spasiti njega.

- Luka se rodio prije termina i sedmog dana u inkubatoru je iznenada poplavio. Odmah su ga prebacili na Rebro i već nakon par dana su ga operirali. On ima prirođenu srčanu grešku i velike probleme s aortom, a do sad smo bili na četiri zahvata - prisjeća se mama Jelena Tadić Cegnar (30). Nakon tih zahvata dječak je bio i na respiratoru, pa mama jako dobro zna i razumije kakav je rizik za njezinog jedinca.

- Znamo koliko su za djecu poput mog Luke opasne i najmanje gripe ili viroze, a kamoli ovo što je svima još nepoznato. Ovim plakatom smo se mi roditelji ujedinili i drago mi je da je priča došla do medija, pa vam zahvaljujem i molim čitatelje da stvarno ostanu doma kako bi spriječili širenje zaraze koja za mog sina i drugu takvu djecu može biti opasna jer su najugroženija skupina. Glavna poruka je da smo svi skupa bili puno puta na zahvatima, da su neki naši prijatelji svoje bitke i izgubili, naše obitelji su provele nebrojeno puno dana po bolnicama i u Hrvatskoj i inozemstvu, znamo što znači kad su nam djeca spojena na respirator i da to ne želimo ponovo prolaziti. Zahvalni smo svim odgovornim građanima i medijima, a posebno našim liječnicima, sestrama i medicinskom osoblju koji su naši najveći heroji - istaknula je Jelena dodajući kako je ona s mališanom već 10 dana kod kuće, a sretna je i zahvalna kolegama koji su joj omogućili da ostane u samoizolaciji te ne mora dolaziti na posao.

- Ne izlazimo uopće, dostavom imamo shopping tako da nam ne nedostaje namirnica i maksimalno smo izolirani. Čitamo priče, učimo njemački, gledamo crtiće i to je to. Ovako ćemo ostati do daljnjega, dok ne prođe opasnost - kazala je zaposlenica državne institucije.

Oduvijek rizična

U sličnoj je situaciji i njezina sugrađanka Mirela Dežman (38). Njezina kći Lena (7) je u dobi od tri mjeseca pokazivala znakove srčane insuficijencije te su joj odmah dijagnosticirali dilatacijsku kardiomiopatiju - proširenu lijevu klijetku. Ona je čitavog života u rizičnoj skupini.

- Operirali su je u par navrata i danas je na lijekovima koje će uzimati čitavog života. Naravno da je svjesna situacije i svi se bojimo ovoga što se sad događa. Cijelo razdoblje smo pazili na njezino zdravlje jer su djeca sa srčanim bolestima sklonija infekcijama zbog koje će završiti u bolnici, a svaka hospitalizacija je njima psihološki i kardiološki dodatni teret - pojasnila je mama ističući kako je psihološki faktor u svakom liječenju iznimno važan, a kod djece koja su okupljena u ovoj udruzi on je neprocjenjiv. Ima i stariju kćer Niku koja je zdrava, a u samoizolaciji su unazad desetak dana.

- Ja sam s njima doma i izlazim vrlo rijetko, samo po osnovne stvari, i nosim masku i rukavice te koristim sredstva za dezinfekciju. Ne družimo se s drugim ljudima. Sadimo puno cvijeća na balkonu, čitamo, igramo se, izrađujemo krokodile i patke. Kao u onom filmu Život je lijep. Kako djetetu to predstaviš, ono će to tako i doživjeti, pa moje cure to sve za sad dobro podnose - kaže Mirela.

Sa svojom kćeri se uključila u akciju i poručila ljudima da ostanu doma jer kaže kako nemaju svi privilegiju biti zdravi.

Njima to nije 'samo prehlada'

- Ljudi su sebični i ne razmišljaju o drugima. Netko kihne na moju djevojčicu i kaže: Pa što, to je samo prehlada. A svima nama roditeljima srčekovaca ta "samo prehlada" može zakomplicirati postojeće zdravstveno stanje. Ne želim ni razmišljati o ovom virusu. Frustrira me tuđa sebičnost u kojoj ljudi razmišljaju kako se nisu razboljeli oni ni njihovi bližnji, pa ih je baš briga za druge. Hospitalizacija naše djece zbog tuđe nepažnje može biti kobna - upozorila je za kraj.

U Hrvatskoj živi više od 10.000 djece sa srčanim bolestima. Neki od njih vode normalan život, a drugima je bolest ozbiljno narušila svakodnevicu.

- Kod djece s bolestima srca u rizičnoj skupini su mališani koji uzimaju imunosupresore. To su lijekovi koji smanjuju otpornost organizma, a uzimaju ih djeca koja su transplantirala srce. Njima taj lijek pomaže da ne odbace organi zato su skloni svim infekcijama, uključujući i ovu. U toj su skupini rizične djece i mališani koji zbog prirođene srčane greške imaju slabiju funkciju prsne žlijezde timusa. On je odgovoran za proizvodnju limfocita kojima se tijelo brani od virusnih infekcija. U Hrvatskoj imamo desetak transplantirane djece i malo bolesnika s deficitom imunosti - pojasnio je prof.dr.sc Ivan Malčić, osnivač Udruge Veliko srce malom srcu.

Dodao je kako su ostala djeca s bolestima srca u jednakom riziku kao i drugi te za njih ne treba nikakve posebne mjere predostrožnosti, ali i da su roditelji kroz udrugu Veliko srce malom srcu dobili sve potrebne informacije o tome kako se zaštititi. No ako već ne slušate struku, poslušajte poruku ovih mališana i - ostanite doma!

