Potencijalna opasnost! Evo zašto nikako ne biste trebali zagrijavati vodu u mikrovalnoj

Kada je riječ o mikrovalnim pećnicama, mnogi smatraju da znaju osnovna pravila: ne zagrijavati hranu s metalnim priborom, ne koristiti stiropor ili plastične posude za dostavu hrane te ne prekrivati jela aluminijskom folijom, već posebnim poklopcem za mikrovalnu.

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Ipak, autor teksta otkrio je da svakodnevno krši jedno važno sigurnosno pravilo – zagrijavanje vode za čaj u mikrovalnoj pećnici može biti opasno.

Kuhanje vode u mikrovalnoj opasno je zbog pojave tzv. pregrijavanja (superheating). Riječ je o fenomenu u kojem voda može prijeći svoju prirodnu točku vrenja od 100 °C, a da pritom ne počne ključati i stvarati mjehuriće.

U takvom stanju, voda može iznenada i eksplozivno eruptirati u obliku pare, što može izazvati ozbiljne opekline i ozljede.

Kako bi se razumjelo zašto dolazi do toga, korisno je prisjetiti se osnovnih principa iz fizike.

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Voda vrije kada toplina ubrzava kretanje njezinih molekula. Na i iznad točke vrenja, molekule vode stabilnije su u plinovitom nego u tekućem stanju, objašnjavaju znanstvenici sa Sveučilišta Virginia Tech. Kod kuhanja na štednjaku, mjehurići se prirodno stvaraju na dnu posude i dižu prema površini, što omogućuje ravnomjerno i sigurno vrenje.

U mikrovalnoj pećnici, međutim, elektromagnetski valovi zagrijavaju vodu vrlo ravnomjerno, zbog čega se mjehurići često ne uspiju formirati. Problem se dodatno pogoršava u glatkim posudama bez ogrebotina ili nepravilnosti na kojima bi se mjehurići mogli “uhvatiti”.

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Ako se voda zagrije iznad 100 °C bez stvaranja mjehurića, može doći do pregrijavanja, osobito ako je voda već ranije zagrijana pa ohlađena i ponovno podgrijana. U trenutku kada se posuda pomakne ili u nju ubaci žlica, instant kava ili kakao, može doći do naglog i opasnog “eksplozivnog” ključanja.

Kako sigurno zagrijavati vodu u mikrovalnoj

Iako je moguće zagrijavati vodu u mikrovalnoj pećnici, sigurnije i kontroliranije metode su kuhalo za vodu ili štednjak. Mnogi stručnjaci smatraju da te metode daju i kvalitetniji okus čaja ili kave.

Ako ipak koristite mikrovalnu, potrebno je poduzeti mjere opreza kako bi se smanjio rizik od pregrijavanja:

U šalicu prije zagrijavanja stavite drvenu žličicu, štapić ili sličan nemetalni i neravni predmet kako bi se mjehurići imali gdje formirati.

Koristite posudu koja nije potpuno nova i glatka, već blago izgrebana, ali svakako mikrovalno sigurna.

Nemojte pokrivati niti zatvarati posudu.

Budite oprezni pri vađenju vode – ne približavajte lice posudi.

Čak i ako voda ne ključa vidljivo, i dalje može biti izrazito vruća.

Stručnjaci na kraju upozoravaju: ako se odlučite za mikrovalnu, postupajte pažljivo – i razmislite o ulaganju u električno kuhalo za vodu, kao sigurnijem rješenju.