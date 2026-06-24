Voda, čaj, alkohol... Evo kako vrsta pića s kojom pijete lijek utječe na njegovu učinkovitost

Uzimanje lijekova s određenim vrstama napitaka moglo bi smanjiti njihovu učinkovitost i povećati rizik od neželjenih nuspojava, pokazuje novo istraživanje znanstvenika iz Mađarske.

Istraživači su proučavali kako različite tekućine utječu na lijekove s enteričkom ovojnicom – tablete i kapsule prekrivene zaštitnim polimernim slojem.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:07 Krenule su alergije: Počnite s lijekovima i ublažite simptome | Video: 24sata/Video

Takav premaz sprječava prerano raspadanje lijeka u agresivnom okruženju želučane kiseline te omogućuje oslobađanje aktivnih sastojaka tek na mjestu gdje trebaju djelovati.

Znanstveni tim analizirao je ukupno 22 često konzumirana pića koja ljudi uzimaju zajedno s lijekovima, uključujući vodu iz slavine, sok od jabuke, dijetalna gazirana pića, čaj i alkohol. Posebna pozornost posvećena je alkalnoj vodi, koja ima višu pH vrijednost od obične vode iz slavine.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

pH vrijednost pokazuje koliko je neka tvar kisela ili lužnata – niže vrijednosti označavaju veću kiselost, dok više vrijednosti upućuju na manju kiselost.

Nakon izlaganja tableta uvjetima koji oponašaju želučanu kiselinu, istraživači su utvrdili da je upravo alkalna voda nanijela najveću štetu zaštitnom sloju lijekova. U nekim slučajevima zaštitna ovojnica počela se otapati već nakon pet minuta.

Nakon približno 30 minuta čak 90 posto aktivnih sastojaka oslobođeno je prerano, što može značajno smanjiti učinkovitost terapije.

S druge strane, kiselija pića poput dijetalnih gaziranih napitaka i voćnih sokova izazvala su znatno manji učinak. Posebno se istaknuo sok od jabuke, kod kojeg gotovo nije zabilježeno prerano oslobađanje aktivnih tvari, što sugerira da je zaštitni sloj ostao stabilniji nego u slučaju alkalne vode.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Autori istraživanja sa Sveučilišta Semmelweis upozoravaju da rezultati pokazuju kako je potrebno bolje informirati pacijente o tome s kojim napitcima uzimati lijekove.

- U ljekarnama redovito primjećujemo da mnogi pacijenti nisu svjesni koliko je važno s čime uzimaju lijekove - izjavila je Adrienn Demeter, glavna autorica istraživanja i doktorandica Farmaceutskog fakulteta Sveučilišta Semmelweis.

Dodala je kako upravo taj faktor može utjecati na uspješnost liječenja.

Istraživanje objavljeno u stručnom časopisu analiziralo je širok raspon pića, uključujući Coca-Colu Zero, voćne i ledene čajeve, kavu, gaziranu vodu, mlijeko, bademovo mlijeko te različite vrste mineralnih voda.

Znanstvenici su pritom mjerili pH vrijednost svakog pića, ali i njegovu električnu vodljivost – sposobnost provođenja električne struje koja ovisi o koncentraciji otopljenih iona poput soli, minerala, kiselina i elektrolita.

Foto: Canva

Iako istraživači nisu naveli točne lijekove korištene u testiranju, pojasnili su da među lijekove s enteričkom ovojnicom često spadaju inhibitori protonske pumpe, koji smanjuju proizvodnju želučane kiseline, te nesteroidni protuupalni lijekovi za ublažavanje boli i upala.

Tablete su bile uronjene u različite tekućine tijekom pet, 15 i 30 minuta prije nego što su premještene u otopinu koja simulira želučanu kiselinu.

Rezultati su pokazali da alkalna voda značajno povećava rizik od prijevremenog otapanja zaštitne ovojnice, dok su obična voda iz slavine i kiselija pića imali minimalan utjecaj.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Mala čestica lijeka ne može razlikovati nalazi li se već u crijevu ili još uvijek u čaši. Ako je pH okolnog okruženja sličan, zaštitni sloj može se početi otapati na isti način - objasnila je Nikolett Kállai-Szabó, jedna od autorica studije.

Istraživači ipak upozoravaju da su eksperimenti provedeni u laboratorijskim uvjetima, a ne na ljudima, pa stvarni učinci na ljudski organizam još nisu potpuno razjašnjeni.

Unatoč tome, preporučuju da se lijekovi s enteričkom ovojnicom uzimaju s običnom vodom iz slavine, a ne s alkalnom vodom.