Poticanje ljubomore u vezi je sve samo ne pametna ideja

Stručnjaci su zaključili da se tako ponašaju ljudi koji iz nekog razloga imaju potrebu testirati čvrstoću svoje veze, žele se osvetiti partneru za slično ponašanje ili imaju potrebu kontrolirati odnos

<p>Iako se često o ljubomori govori kao o znaku prave ljubavi, ta negativna emocija nema veze s ljubavi i nema ničega dobroga u pothranjivanju ljubomore, upozoravaju psiholozi. Unatoč tome čini se da danas još mnogi smatraju da je ljubomora ljepilo koje čvršće povezuje vezu pa su je čak skloni namjerno izazvati u partnera. </p><p>Na Sveučilištu Ashland psiholog, dr. <strong>Brent Mattingly</strong> i njegov tim stručnjaka proveli su istraživanje o izazivanju ljubomore na 184 ispitanika u dobi od 18 do 44 godine i ustanovili da je čak 84 posto ispitanih barem jednom namjerno izazivalo partnerovu ljubomoru. Mnogi bi pomislili da se to njih ne tiče, a ipak bi bili "krivi" za optužbu izazivanja ljubomore.</p><p>Ako ste ikad očijukali s nekim osim s partnerom, govorili o starim ljubavima ili izmislili nekog romantičnog partnera znajte da su to oblici ponašanja koji se smatraju poticanjem ljubomore. Iako je istraživanja tog ponašanja malo, dr. Mattingly uspio je prepoznati neke koji, ako se češće ponavljaju, mogu ozbiljno narušiti povjerenje među partnerima. </p><p>Uočio je da su ponašanja koja potpiruju ljubomoru toliko uklopljena u svakodnevno ponašanje da ljudi većinom i nisu svjesni učinka koji ima na drugu osobu. Osim spomenutog ponašanja tu je i spominjanje bivših partnera sadašnjem, prepričavanje nekih prošlih izlazaka s drugim ljudima, prepričavanje dogodovština koje su vam se dogodile s prijateljima suprotna spola, pa i samo spominjanje prijatelja suprotnog spola. </p><p>Ljubomoru pothranjujete i ako partneru ili partnerici prepričavate situacije u kojima vam je netko polaskao ili izrazio divljenje, te ako imate potrebu pokazati pred partnerom da ste i drugima zanimljivi. Ako ste se prepoznali u tom ponašanju, pitajte se zašto imate potrebu tako reagirati.</p><p>Stručnjaci su zaključili da tako reagiraju osobe koje iz nekog razloga imaju potrebu testirati čvrstoću svoje veze, žele se osvetiti partneru za slično ponašanje ili imaju potrebu kontrolirati odnos i u tom smislu osjetiti se moćnije od partnera. Neki si tako podižu samopouzdanje, a drugi se, paradoksalno, tako osjećaju sigurnije. </p><p>No oni koji imaju potrebu tako reagirati, upozoravaju psiholozi, imaju problema s bliskošću i povjerenjem. Ljubomora nije začin koji će nešto testirati nego nagrizajući element koji razara i poigravanje njime jednako je kao da date djetetu da se igra sa šibicama.</p><p>Iskren razgovor s partnerom u kojem ćete priznati svoje slabosti, prvi je korak prema sretnijoj i potpunijoj vezi u kojoj je ljubomora i njeno izazivanje samo gubitak vremena. </p>