Potpuno razotkrivanje: Ovo su tri najgore osobine svakog znaka Zodijaka

LAV: 1. Previše ste kompetitivni: Nitko ne želi biti u vašem timu jer ste loš gubitnik. Jednostavno ne možete podnijeti poraz, a ljudi oko vas ne mogu podnijeti kad se ponašate tako. U redu je željeti biti najbolji, ali pokušajte ne oduzimati zabavu nečemu što bi trebalo biti zabavno. Usredotočite se na uživanje u procesu i slavljenje truda, a ne samo rezultata. 2. Pretjerano dijeljenje na društvenim mrežama: Htjeli to priznati ili ne, imate puno trenutaka u kojima jednostavno pogrešno koristite gumb za dijeljenje. Vaše Instagram priče su pune slika i videa vaše nedavne avanture. Svi znaju gdje ste bili i što ste jeli, i sve je to malo previše. Uredite svoje objave tako da prikazuju najvažnije trenutke umjesto svega i vidjet ćete da su ljudi više zainteresirani za ono što dijelite. 3. Previše osobno shvaćate stvari: Nitko ne bi pomislio da ste netko čiji se osjećaji lako povrijede, ali ispod grube vanjštine imate meko srce. Lako vas uzrujaju stvari koje ljudi govore ili rade i najčešće vjerujete da njihovo ponašanje ima neke veze s vama čak i kada zapravo nema. | Foto: Fotolia