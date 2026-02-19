'Potpuno trijezna otišla sam na seks party – evo što se zaista događa iza zatvorenih vrata'

Fleurine Tideman, novinarka koja piše o seksualnom wellnessu i nalazi se u kasnim dvadesetima, nedavno je prisustvovala seks partyju u londonskom Hackneyju. Na događaj ju je pozvala Lola, osnivačica Lucid Sober Events, serije potpuno trijeznih kinky događanja koja naglasak stavljaju na sigurnost, pristanak i autentično iskustvo bez alkohola ili drugih supstanci.

U razgovoru za Glamour, Fleurine je priznala kako je oduvijek bila znatiželjna kada je riječ o seks partyjima, ali ono što je doživjela, kako kaže, nije bilo ni približno onome što ljudi obično zamišljaju.

Sve počinje prije samog događaja

Prije zabave, organizatori su otvorili grupni chat kako bi se sudionici mogli predstaviti. Fleurine ističe da je komunikacija bila “iznenađujuće svakodnevna”, a privatnost na prvom mjestu.

Sam događaj trajao je od 16 do 22 sata. Po dolasku, većina se okupila u kuhinji.

- Prvih sat vremena svi su se družili, bez ikakve ‘akcije’ - opisuje.

Playroom bez voajera

Osim prostora za druženje, postojao je i tzv. “playroom”, skriven iza velike zavjese. Voajerstvo nije bilo dopušteno, a ulazak je bio organiziran i kontroliran.

U jednom trenutku, Fleurine je s novim poznanikom krenula prema prostoriji, no morali su pričekati jer nije bilo slobodnih mjesta. - Ljubili smo se naslonjeni na zid dok nam član osoblja nije pokazao naš označeni prostor - prisjeća se. Atmosferu opisuje kao sigurnu, sretnu i higijenski besprijekornu.

Higijena na prvom mjestu

Jedan od detalja koji ju je posebno iznenadio bila je razina higijene. Nakon vremena provedenog u intimnom prostoru, sudionici su dobili bočicu s raspršivačem i papirnate ubruse, baš poput brisanja prostirke nakon pilatesa.

- Zaštita se nikada ne preskače, a fotografiranje je strogo zabranjeno - naglašava.

Bez pritiska

Ovi događaji nisu otvoreni za svakoga bez provjere. Osnivačica Lola osobno provjerava sve zainteresirane, putem video poziva ili detaljnog upitnika, kako bi razumjela njihove namjere.

Moguće je doći samostalno ili u paru, a prema Fleurine, “pristanak je apsolutno sve”. Nije postojala nikakva obaveza sudjelovanja u intimnim aktivnostima, mnogi su, kaže, došli samo plesati i razgovarati.

Donje rublje, koža i samopouzdanje

Što se tiče odjevnih kombinacija, dominirali su donje rublje i kožni komadi, a viđene su i naljepnice za bradavice, harness detalji i – kako kaže, “hrabro samopouzdanje posvuda”.

Na kraju večeri, Fleurine je otišla kući s osjećajem uzbuđenja i oslobođenja. Osim novih poznanstava, iskustvo je opisala kao elektrizirajuće i oslobađajuće i potpuno drugačije od stereotipa.

Možda najveće iznenađenje? Seks party bez alkohola može biti jednako intenzivan, ali i znatno svjesniji, sigurniji i kontroliraniji nego što mnogi očekuju.