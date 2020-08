Jag Ashley (37) ka\u017ee da nije mogla ni zamisliti strahotu iskustva gubitka djeteta jer je rodila dvojicu dje\u010daka, Reecea (3) i Shaynea (2) uz manje komplikacije. Kad su ona i suprug Ricki (35) otkrili da o\u010dekuju jo\u0161 jednu bebu, po\u010deli su planirati sve potrebno za novoro\u0111en\u010de. Jag se prisje\u0107a kako je sa 17 tjedana osjetila prve bebine udarce, a zabrinula se kad se to promijenilo.

- Rekla sam svojoj obitelji da mislim kako mi je trbuh prestao rasti, no uvjeravali su me da se beba smjestila bli\u017ee le\u0111ima, pa sam se i ja tako umirivala - pojasnila je pravna savjetnica iz Leicestera. Ona i suprug su u 20. tjednu trudno\u0107e oti\u0161li na redoviti pregled, i tada su otkrili stra\u0161ne vijesti da je beba umrla.

- Odmah sam znala. Beba se uop\u0107e nije micala. Isprva sam se osje\u0107ala krivom i stalno sam mislila jesam li trebala ne\u0161to poduzeti kad sam shvatila da mi trbuh ne raste - kazala je.

Sljede\u0107eg dana su inducirali porod i rodila je sina.

- Ni\u0161ta nije djelovalo stvarno i mislim da sam se osje\u0107ala prili\u010dno tupo. \u017deljela sam roditi, \u017eeljela sam ga vidjeti i osjetiti da je stvaran. A onda sam histeri\u010dno plakala i govorila da je to moja beba. Rodio se spavaju\u0107i u posteljici. Mislila sam da su lije\u010dnici pogrije\u0161ili i da \u0107e sad prodisati. Stavili su ga u ko\u0161aru. Sve je imao formirano - o\u010di, nos, u\u0161i, usta, prste, nokte. Samo je trebao rasti - pojasnila je.

Proveli su poslijepodne opra\u0161taju\u0107i se od sina. Dali su mu ime Jayden. Po povratku ku\u0107i, Jag se trudila biti hrabra zbog dvojice sinova koji su je ondje \u010dekali.

- No imala sam osje\u0107aj praznine u trbuhu. Kao da sam preto\u010dila dio du\u0161e. Osje\u0107ala sam se prazno - kazala je.

Za Jag, prisje\u0107anje je bio najte\u017ei dio jer joj je nedostajala podr\u0161ka nakon poroda i nada se da \u0107e je osigurati za druge mame koje su izgubile bebe.

Trener Ricki ka\u017ee da ina\u010de mo\u017ee razdvojiti emocije.

- To sam poku\u0161ao i u ovoj situaciji, ali o\u010dito nisam ba\u0161 najbolje uspio. Va\u017eno je razumjeti \u0161to treba majci. Isprva sam mislio da sam prisutan i da joj poma\u017eem oko svega, a onda sam kasnije shvatio da s emocionalnog aspekta uop\u0107e nisam bio nazo\u010dan. Mislim da smo uspjeli sve to prebroditi zbog na\u0161e djece. Mogu tek zamisliti kroz kakav u\u017eas prolaze ljudi kojima je to bila prva trudno\u0107a - kazao je.

Gubitak je ne\u0161to s \u010dim mama Zoe Clark Coates \u017eivi ve\u0107 \u010detiri godine. Ona i suprug Andy pre\u017eivjeli su pet bolnih spontanih poba\u010daja \u0161to ih je potaknulo na osnivanje humanitarnog fonda The Mariposa Trust. Par koji \u017eivi blizu Birminghama otkrio je da je Zoe trudna ubrzo nakon \u0161to su poku\u0161ali dobiti prvo dijete, u dobi kad su oboje imali 32 godine. No izgubili su sina Cobija.

- Bio je to takav \u0161ok da sam gotovo odustala od suo\u010davanja s tim - kazala je ona.

Uskoro je opet bila trudna, no na tre\u0107em pregledu su im rekli da im je k\u0107i u trbuhu preminula. Rodila je kod ku\u0107e, a bebu su nazvali Darcey.

- Vrlo je traumati\u010dno jer ne znate kako \u0107e zavr\u0161iti. Ne znate ho\u0107ete li pre\u017eivjeti, no u jednom trenutku vas nije ni briga. Fokusirani ste samo na bebu - kazala je.

Zoe i Andy nisu otkrili u kojem mjesecu trudno\u0107e su to pro\u017eivjeli jer ka\u017eu da nije va\u017eno koliko je beba stara budu\u0107i da je svaka majka jednaka i svaki je gubitak isti.

Ubrzo nakon toga izgubili su i Bailey, tre\u0107e dijete. Zoe ka\u017ee kako je tada pomislila da se s tim vi\u0161e ne mo\u017ee nositi. Nevoljko je odlu\u010dila ipak poku\u0161ati jo\u0161 jedanput. I ta je trudno\u0107a kona\u010dno uspjela. Rodila je veselu djevoj\u010dicu Esme Emilu\u00a0Promise koja danas ima 11 godina. Ta im je trudno\u0107a dala nadu i nakon \u0161to je djevoj\u010dica navr\u0161ila dvije godine, odlu\u010dili su poku\u0161ati jo\u0161 jedanput. Ubrzo je ostala trudna.

- I\u0161li smo na redovite preglede i bio je to jedan od onih na kojem se lije\u010dnik jednostavno smrznuo. Esme je bila s nama, a on se okrenuo prema nama i rekao mi da mu je \u017eao. Iza\u0161la sam iz sobe vri\u0161te\u0107i i zatvorila vrata za sobom. Opet sam bila na istom mjestu - prisjetila se.

Ovog se puta nije \u017eeljela nositi s porodom kod ku\u0107e te je tra\u017eila da joj pomognu kirurzi, svjesna da mora misliti i na Esme. Svoju \u010detvrtu bebu su nazvali Samuel. Iste godine Zoe je opet ostala trudna, ba\u0161 uo\u010di Bo\u017ei\u0107a 2010. godine. No iste ve\u010deri u sije\u010dnju kad su sretne vijesti podijelili s obitelji, Zoe je prokrvarila. Odmah je nazvala lije\u010dnika koji joj je rekao da je vjerojatno imala spontani poba\u010daj.

- U sije\u010dnju sam se razboljela i znala sam da je rije\u010d o ne\u010dem ozbiljnom - rekla je. Po oporavku je oti\u0161la u bolnicu kako bi vidjeli \u0161to je s izgubljenom trudno\u0107om, i tada su otkrili da je ipak i dalje trudna, no nosila je blizance. Lije\u010dnici su rekli da se jedan blizanac ne razvija kao drugi te da prijeti opasnost kako bi mogla izgubiti jednu bebu. Istovremeno, otkrili su da ima bubre\u017ene kamence i upalu bubrega. Unato\u010d svemu, par se morao suo\u010diti s gubitkom jednog od blizanaca, k\u0107erkicom Isabellom. Zabrinuti za \u017eivot drugog djeteta, lije\u010dnici su rekli da \u0107e morati operirati kamence. Operacija je bila uspje\u0161na, a uskoro se rodila njihova druga k\u0107i, Bronte koja sad ima osam godina.

- Ono \u0161to sam pro\u017eivjela ne mo\u017ee se poni\u0161titi. Svaku izgubljenu bebu gledam kao nevjerojatan dar - rekla je ona.

. Nakon prvog gubitka, morao sam u\u010diniti sve da Zoe bude dobro. Moj instinkt je bio da pomognem njoj, a kad sam znao da je OK, onda smo zajedno tugovali. Pri\u010dali smo i komunicirali kako bismo tugovali istim na\u010dinom i ritmom - pojasnio je Andy.

Biv\u0161a glumica Zara i suprug Lex su oduvijek znali da \u0107e morati za\u010deti potpomognutom oplodnjom. Zara (36) borila se s endometriozom, a prvi put poku\u0161ali su dobiti bebu 2015. godine. Ostala je trudna ve\u0107 nakon prve oplodnje i po\u010detkom 2016. godine dobili su sina Jaxa koji danas ima \u010detiri godine. U nadi da \u0107e mu osigurati bracu ili seku, odlu\u010dili su se na jo\u0161 jedan poku\u0161aj trudno\u0107e. Uskoro je ostala trudna, no Zara je ubrzo morala medicinskim putem prekinuti trudno\u0107u jer se pokazalo da je beba, Jesse, te\u0161ko bolesna.

- Imate osje\u0107aj kao da vam se svijet ru\u0161i. Imala sam puno pregleda i na svakom od njih smo gledali kako ple\u0161e i ma\u0161e nam - kazala je.

Ispalo je kako se ve\u0107ina organa bebe razvija izvan tijela, a lije\u010dnici su im objasnili da je rije\u010d o poreme\u0107aju koji je \"nespojiv sa \u017eivotom\". Par se oprostio od Jessea 26. listopada 2018. godine. Nakon tugovanja, odlu\u010dili su poku\u0161ati jo\u0161 jedanput. No ovog puta trudno\u0107a je zavr\u0161ila spontanim poba\u010dajem. Kako bi prona\u0161li na\u010din za borbu s te\u0161kom i depresivnom stvarno\u0161\u0107u, par je sljede\u0107eg ljeta sa sinom Jaxom odletio na Malibu i ondje su se vjen\u010dali na pla\u017ei, a u pijesku su ispisali ime preminulog Jessea.

Po povratku ku\u0107i, odlu\u010dili su ponovo poku\u0161ati. I ovog puta je trudno\u0107a zavr\u0161ila spontanim poba\u010dajem. Po\u010detkom ove godine Zara i Lex su poku\u0161ali jo\u0161 jedanput, no posve ih je slomio tre\u0107i poba\u010daj. Zara je na preglede morala sama jer je zbog korona virusa na snazi bila izolacija i tada je doznala da bebi vi\u0161e ne kuca srce.

- Imala sam masku na licu i toliko sam sna\u017eno plakala da sam se osje\u0107ala kao da hiperventiliram. To je bilo nekoliko tjedana prije spontanog poba\u010daja. Dobila je tabletu koju je ponijela ku\u0107i, no trauma za par\u00a0ovdje nije zavr\u0161ila.

- Sljede\u0107a dva tjedna se \u010dinilo da je sve u redu, no jedne nedjelje probudila sam se s osje\u0107ajem kao da le\u017eim u lokvi vode. Uz mene su bili Jax i Lex. Pogledala sam, a ispod mene je sve bilo puno krvi. Siroti Jax, mislim da se stvarno jako upla\u0161io - prepri\u010dala je.

Lex ju je hitno odvezao u bolnicu gdje se sru\u0161ila. Izgubila je dvije litre krvi, a krvarenje je vrlo rijetka nuspojava tablete koju je dobila.

Zara ka\u017ee kako nije sigurna ho\u0107e li ikad vi\u0161e poku\u0161ati ostati trudna, a Jaxa smatra malim \u010dudom. No nada se da \u0107e \u010dinjenica kako je o svemu progovorila pomo\u0107i drugim \u017eenama koje prolaze kroz sli\u010dno iskustvo.

Lex vodi filmsku tvrtku zajedno sa Zarom.

- Mislim da se kao suprug ve\u0107inu vremena osje\u0107ate bespomo\u0107no. Mu\u0161karci skrivaju emocije, a ja nisam tugovao\u00a0 i zato sam imao napadaje panike. Bacao sam se na posao kako ne bih mislio na gubitak - zaklju\u010dio je on.

