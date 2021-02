Tracy Kiss (33) do sada je imala četiri operacije grudiju, brazilsko podizanje guze, 'sredila' je nos, dva puta je radila korekcije na očima, a može se pohvaliti i 'dizajnerskom vaginom' nakon što je obavila labioplastiku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Napokon je zadovoljna svojim izgledom i zbog toga često objavljuje fotografije na Instagramu, od kojih su mnoge provokativne. Komentari koje dobiva su vrlo neugodni.

- Žene me optužuju da sam 'odvratna porno glumica, barbika i loša majka'. Mnoge misle i da lovim njihove muževe, ali ja nisam kriva ako me muškarci gledaju. Puno sam radila na svom izgledu, a dio mojih operacija bio je i zbog medicinskih razloga - rekla je.

Druge majke često ju gledaju s negodovanjem kada dovozi svoju djecu, Millie (13) i Gabrielea (8), u školu.

- Jedna žena uvijek bulji u mene i mršti se. Nisam sigurna zna li da mi je njezin suprug poslao poruku i pozvao me na piće. Ignorirala sam ga - rekla je.

Dodala je i da blokiranje udvarača također može dovesti do vrijeđanja.

- Počnu tako da me pozovu van, a kada im ne odgovorim nazivaju me ružnom, gadurom i kujom. Prije me to jako uznemiravalo, a nekoliko puta sam i plakala. Pitala sam se zašto me mrze samo zato jer dobro izgledam. Ipak, danas više ne dopuštam da me takve stvari diraju, jer znam da sam dobra osoba - kaže.

Njezina misija da si poboljša izgled plastičnim operacijama započela je jer je bila nesigurna u svoj izgled tijekom tinejdžerskih dana.

- Učenici u školi govorili su mi da sam ružna. Nisam bila jedna od popularnih i lijepih djevojaka - prisjetila se.

Prvu operaciju imala je 2006., kada je s 18 godina radila korekciju na svojim grudima.

- Dok sam odrastala grudi su mi izgledale kao šiljati vanzemaljci koji idu u suprotnim smjerovima. Jako mi je nedostajalo ženstvenosti - ispričala je.

Bila je oduševljena svojim novim grudima, ali silikonski umetci bili su probušeni i lagano su joj curili u tijelo. Na hitnu operaciju micanja umetaka i rekonstrukcije grudi išla je 2013., a ubrzo nakon toga stavila je i nove implantante u grudi.

Ipak, opet nije imala sreće i sljedećih godina imala je još zdravstvenih komplikacija.

- Moj probavni sustav se ugasio i počela mi je otpadati kosa. Izgledala sam kao starica, implantanti su me polako trovali - rekla je.

Maknula je i te umetke te je ugradila svoj treći set 2019. godine. Tracy, koja je osobna trenerica i zaljubljenica u bodybuilding, obavila je 2015. i labioplastiku, zbog ozljede koju je pretrpjela tijekom humanitarne biciklističke utrke duge 60 km.

- Nakon utrke bila sam u agoniji i nisam mogla sjediti danima - prisjetila se i dodala da joj se zbog utrke napravila cista te je imala jaku upalu.

Sačuvala je tkivo svoje vagine za uspomenu.

- Od te kože napravila sam ogrlicu. O tome svi uvijek rado pričaju, a za mene je to postalo nešto kao amajlija koja me osnažuje - kaže.

Između spomenutih zahvata dva puta je bila i na laserskoj operaciji očiju kako bi popravila svoju kratkovidnost, a 2018. se operacijom riješila i grbe na nosu. Iste godine bila je i na brazilskom podizanju stražnjice.

- Uvijek sam bila prilično ravna i kada sam povećala grudi, izgledala sam kao lizalica. Zato sam povećala i guzu kako bih izgledala skladnije - objasnila je.

Osim na operacije, Tracy je potrošila i pravo malo bogatstvo na tetovaže, botoks, filere za usne i slično. Na sve svoje zahvate dosad je potrošila 435.000 kuna.

- Neki ljudi idu na luksuzne odmore, ja idem na operacije - rekla je.

Ipak, i dalje ne smatra da je jako zgodna.

- Nikada sebe nisam gledala kao lijepu pa kada su druge žene zlobne prema meni, nikada ne mislim da je to zbog ljubomore. Na ljestvici do 10, sebe vidim kao peticu - priznaje.

Iako na Instagramu ima više od 700.000 pratitelja, pogađaju ju komentari kako je loš primjer svojoj djeci.

- Govore mi da sam plitka i sebična. Ljudi mi govore da sam loš roditelj, ali moja djeca su sretna, brižna i savjesna. Nikada nisu imali oca u svom životu i sve što radim je za njih. Moja djeca znaju da sam drugačija od drugih mama, ali moja kći kaže da je ponosna na mene - kaže.

Tracy još ne planira stati s operacijama i sljedeće planira srediti vjeđe, a priznaje da će u roku 10 godina vjerojatno ići i na zatezanje lica, piše The Sun.