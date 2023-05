Potrošila je čak 27 tisuća eura na liječenje astme svog mačka: 'Ne žalim, on je moj mali dječak'

Kada je Kelly Boyle (35) primijetila da njezina mačka lagano kašljuca, pretpostavila je da mu se dlaka zaglavila u grlu - sve dok se stanje nije pogoršalo. Zabrinuta zbog pogoršanja disanja, Boyle je u travnju 2018. odvela svog mačka Rascala veterinaru u Škotsku, gdje mu je dijagnosticirana rijetka bolest - mačja astma.

- Bila sam jako šokirana i pitala sam se što ću učiniti, kako ću se snaći i što je najvažnije, razmišljala sam o njegovom očekivanom životnom vijeku. Nisam mogla prestati paničariti i bilo je mnogo neprospavanih noći dok sam se brinula se za svog 'malog dječaka' - ispričala je Boyle.

Posvećena Kelly odmah je pokušala liječiti Rascalov kašalj. Veterinar je napravio rendgenske snimke i krvne pretrage koje su potvrdile njegovu dijagnozu astme, iscrpljujućeg stanja koje pogađa samo 5% mačaka diljem svijeta, prema Sveučilištu Cornell.

Mačja astma se liječi inhalatorima, baš kao i kod ljudi. Nažalost, stanje sada 9-godišnje mačke nije jeftino za liječenje, koštalo ju je oko nevjerojatnih 30.000 dolara (27.716 eura).

- Nikada prije nisam čula za mačju astmu i veterinar mi je rekao da ima problema s disanjem zbog upale u plućima - objasnila je Boyle.

Jedina opcija liječenja bio je inhalator, za koji nije mogla zamisliti da bi mogla upotrijebiti na njemu. Srećom, mačka je prihvatila tretman, iako njegovo davanje zahtijeva strog raspored i precizno planiranje. Boyle je postavila mačju kameru u svaku sobu kako bi mogla pratiti njegovo disanje.

- Najviše se muči tijekom proljeća i ljeta, gdje mu je potrebna veća pomoć veterinara, ali inhalatori su mu omogućili da vodi vrlo aktivan i sretan život - kaže Boyle.

Rascalovo liječenje uključuje uzimanje tri inhalatora dnevno - narančastog ujutro i ljubičastog navečer, plus plavi koji se koristi za iznenadne napade, koji će mu trebati do kraja života. Iako nažalost, to nije kraj zdravstvenim problemima ove krhke mačke.

Od njegove dijagnoze astme, dijagnosticirana mu je bolest intervertebralnog diska, stanje u kojem se diskovi u leđima kvare, dodaje Boyle. Srećom, svakih šest tjedana prima protuupalnu injekciju, što 'čini čuda'.

- Sada može skakati, trčati i uvijek je u pokretu, a da ne ostane bez daha - rekla je predana vlasnica mačke.

Boyle se nada da će dijeljenjem Rascalove priče na društvenim mrežama pomoći drugim vlasnicima mačaka da prepoznaju kada njihova maca možda pati od mačje astme, prenosi NYP.

- O tome se ne govori puno i ljudi uvijek misle da je to kuglica dlake, ali onda otkriju da je to zapravo astma - istaknula je.

Dobila je poruke od mnoštva vlasnika mačaka u kojima joj zahvaljuju na širenju poruke, jer bez ovoga njihova mačka danas više ne bi bila tu bez odgovarajuće dijagnoze i liječenja.

- Svima kažem, ako sumnjate, provjerite - kaže Kelly.

Iako je spašavanje života njezine mačke koštalo, Boyle kaže da ne žali ni zbog čega.

- On je moja stijena, moja srodna duša i mi smo nerazdvojni - ističe ona.

