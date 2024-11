'Potrošila sam ušteđevinu i nasljedstvo da postanem majka bez partnera i nije mi žao'

Charlotte Dunn (38), potrošila je 20.000 britanskih funti, ili oko 24.000 eura kako bi ispunila svoj san da postane mama, unatoč tome što je kroz taj proces morala proći sama, piše The Sun.

Bilo joj je, kaže, muka od čekanja da se pojavi "Gospodin Pravi", pa je odlučila zatrudnjeti sama. Nakon što si je novac od nasljedstva i svu ušteđevinu usmjerila u postupak medicinski potpomognute oplodnje, rodila je kćer Theu. Prošla je četiri ciklusa inseminacije, koji uključuju pokušaj oplodnje usađenom spermom, a nakon što to nije uspjelo, u dva pokušaja izvanmaterične oplodnje. Drugi je bio uspješan i u studenom 2023. je ostala trudna.

Thea danas ima 5 mjeseci. Charlotte je oduvijek znala da želi biti mama, ali se mučila oko toga da pronađe partnera s kojim bi se poželjela skrasiti i kad joj to nije uspjelo, odlučila se na majčinstvo bez njega. Prema podacima koje je objavila Uprava za ljudsku oplodnju i embriologiju GB, broj neudatih žena u Velikoj Britaniji koje su podvrgnute liječenju neplodnosti više se nego utrostručio u posljednjem desetljeću.

Charlotte, inače koordinatorica medija u Skyu, iz Camberleyja, u pokrajini Surrey, za svoju kćerkicu ima samo riječi hvale i oduševljenja:

- Ona je predivna i savršeno odgojena beba. U potpomognutu oplodnju sam uložila moju ušteđevinu i nasljedstvo od bake i djeda i isplatilo se da ostvarim svoj san. Na koncu, čak ni u vezi ne možete biti sto posto sigurni da ćete dobiti dijete u pravo vrijeme i da će sve ispasti kako treba. Ako to dovoljno želite i imate sredstva, definitivno se isplati to učiniti - kaže Charlotte. Kaže kako joj je pomoglo to što je spoznala da se puno žena odluči na isti korak te da u tome nije sama.

Inače, Charlotte je znala da želi dijete već s 13 godina, kad se zaljubila u čuvanje svoje male sestrične. No, do 36. godine je bila sama i nije pronašla muškarca s kojim i željela zasnovati obitelj. Nakon razgovora s majkom Sue, inače umirovljenom asistenticom u nastavi, osjetila se ohrabreno da krene sama.

- Oduvijek sam imala taj majčinski instinkt i znala sam da želim biti mama. Imala sam majčin puni blagoslov i bila sam spremna to učiniti. Tako je u svibnju 2022. kontaktirala kliniku za neplodnost CREATE, koja je Charlotte preporučila banku sperme na izbor.

Podvrgnula se nizu pretraga, a ultrazvučni pregled otkrio je da ima nekoliko cista na desnom jajniku - uključujući jednu izraslinu promjera 8 cm. Zbog toga je u rujnu te godine morala na operaciju da joj ih otklone, iako su liječnici morali ostaviti neke ciste zbog opasnosti od oštećenja jajnika. Nakon toga započela je s pokušajima potpomognute oplodnje sa spremom donora.

Nakon četiri neuspjela pokušaja, liječnici su primijetili da su preostale ciste narasle i da joj je potrebna još jedna operacija.

- Nakon te operacije ostalo mi je 10 posto desnog jajnika. Bilo je tako uznemirujuće - nikad nisam mislio da bih mogla imati problem s plodnošću, no pokazalo se da to može itekako otežati prirodno začeće. No, to je značilo samo da ću trebati postupak izvanmaterične oplodnje i nisam gubila nadu da ću postati mama - priča. Liječnici su izvadili sedam njenih jajnih stanica i oplodili ih pomoću preostalog uzorka sperme donora.

Tri jajašca bila su održivi embriji, što znači da su se mogla usaditi u njezinu maternicu. Usađivanje prvog embrija nije uspjelo. Tek nakon usadnje drugog, Charlotte je u studenom 2023. saznala da je trudna.

- Bila sam oduševljena i prva osoba kojoj sam to rekla bila je moja mama. Nikada nisam imala problema zbog toga što sam se na taj postupak odlučila sama, svi su bili jako sretni zbog mene. Mama je dolazila sa mnom na svaki pregled, stalno je bila uz mene, bila je moja stijena - priča Charlotte.

U njenom slučaju bio je planiran carski rez u 35. tjednu i četiri dana trudnoće, ali je u srpnju 2024. doživjela da započne prirodni porod. Odjurila je u bolnicu Frimley Park i prošla hitan carski rez, jer je nakon 48 sati poroda bebino srce počelo usporavati. S mamom Sue u rađaoni, Charlotte je dočekala kćer Theu u 15.51 sati. Bila je teška oko 2440 grama.

- Posljednjih pet mjeseci je proletjelo. Ona je vrlo nasmijana djevojčica, kaže.

Izvješće Agencije za ljudsku oplodnju i embriologiju kaže da je 4800 neudatih žena koristilo donatore sperme i IVF 2022. godine - što je povećanje za 1400 u odnosu na 2012. godinu. U prosjeku, na to se odlučuju u dobi od 36 godina.

- Drago mi je što Thea kad bude išla u školu i ne bude mogla pričati o tati, neće biti sama u toj situaciji - kaže Charlotte, koja svoju priču dijeli na Instagramu, u nadi da njena priča može biti inspiracija za druge žene.

- Postoje načini da se stvori obitelj, umjesto da se juri u vezu koja vam ne odgovara samo radi djeteta - zaključuje.