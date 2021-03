Levi Jed Murphy je potrošio 265.861 kn (30.000 funti) na kozmetičke postupke kako bi izgledao kao i na Instagram filteru. Prvi postupak, povećanje usana, napravio je sa samo 19 godina i od tada ne staje.

Osim usana, filere je stavio i u obraze, bradu, čeljust i ispod očiju. Imao je i zahvat na nosu, napravio je i 'mačje oči' te je sredio zube.

- Volim privlačiti pažnju, čak i svojim operacijama. Svoj oporavak emitiram preko društvenih mreža kako bih skrenuo pažnju na sebe - rekao je Levi.

Levi je napustio školu sa 16 godina i postao je zvijezda društvenih mreža. Ispričao je kako je jednom naišao na Instagram filter u kojeg se toliko zaljubio da je odlučio izgledati kao i na njemu.

- Instagram je stavio filtar koji vam pokazuje kako biste izgledali nakon plastične operacije i svidjelo mi se ono što sam vidio. Razradio sam sve različite postupke koji su prikazani u filteru, a zatim sam krenuo u njihovo obavljanje - otkrio je.

Sa svojim dečkom Cameronom (25) vodi stranicu 'OnlyFans' na kojoj je i zaradio za svoje operacije iako je neke dobio besplatno zahvaljujući 2,5 milijuna pratitelja na TikToku i Instagramu.

- Kad sam imao devetnaest godina stavio sam prve filere u usne. Svidjelo mi se kako to izgleda i od tada se vraćam po njih. Zbog svoje popularnosti na društvenim mrežama filere sada dobivam besplatno, što me spasilo. Lice mi jako brzo dosadi i volim promijeniti svoj izgled - rekao je Levi i dodao kako nisu svi oduševljeni njegovim izgledom.

Kaže kako ga na društvenim mrežama zasipaju gadnim komentarima, uspoređujući njegov izgled s maskama iz filma 'Pročišćenje'.

- Iskreno, toliko sam navikao na užasne komentare tako da ništa ne uzimam k srcu. Mama i dečko me u potpunosti podržavaju u svemu što radim i to mi je najvažnije - zaključio je Levi, a piše The Sun.