Pouzdani, odani i stabilni: Jeste li među znakovima Zodijaka na koje se svi mogu osloniti?

Tko će vam biti na raspolaganju u nevolji, a na koga ne možete računati? Saznajte koji je najpouzdaniji horoskopski znak - i tko se možda neće pojaviti kada vam zatreba.
Pouzdanost obuhvaća nekoliko dimenzija, pa kada je u pitanju procjena najpouzdanijeg horoskopskog znaka, postavite si nekoliko pitanja: Mogu li čuvati tajnu? Hoće li biti tu za vas u nevolji? Hoće li uvijek reći istinu? Možete li im vjerovati da će zadatak dovršiti na vrijeme? U nastavku pogledajte kako kotirate počevši s najmanje pouzdanim.
12. BLIZANCI - Imaju reputaciju najmanje pouzdanih od svih horoskopskih znakova. Sposobni su u sebi držati dvije istine istovremeno, stalno igrajući vražjeg odvjetnika za sebe i za druge. Često ih nazivaju dvoličnima, no nepravedno je nazivati ih lažljivcima. Možda će promijeniti dogovor u zadnji tren, ali njihova potreba za stalnom promjenom čini ih manje pouzdanima.
11. VAGA - Druge su s dna ove ljestvice. Ovaj znak će vidjeti dvije strane u svađi. Uvijek će tražiti tuđa mišljenja i ponekad će ta mišljenja staviti ispred svojih. Zbog toga je teško razlučiti u što Vaga zaista vjeruje. Nije da su Vage u osnovi neiskrene, samo što ne pucaju uvijek izravno. Njihova ljubavna priroda znači da žele spoznati mir s drugom osobom, i možda su znak koji je najsretniji kada je u vezi.
10. JARAC - Može biti praktičan do krajnjih granica. Ambiciozni Jarac će uvijek učiniti ono što je za njega najbolje - što ne znači da mu se ne može vjerovati... ali budite svjesni da može biti ravnodušan. Pouzdani su u smislu dugoročnih veza i prijateljstava, ali mogu sebe staviti iznad druge osobe. Također, budite svjesni gdje se nalazite u hijerarhiji prijateljstva: Ovaj znak će dati prioritet uspostavljenim vezama prije novih. Može im biti teško biti otvoren s drugima, posebno ako misle da bi to moglo povrijediti nečije osjećaje.
9. RIBE - Suosjećajne Ribe uvijek će biti tu za vas - u principu. Međutim, natjerati ih da budu tamo na vrijeme je druga priča. Što se tiče praktičnih pitanja pouzdanosti, nisu uvijek na pravom mjestu kada ih trebate. Ali što se tiče odanosti i emocionalnosti, uvijek će biti tu za vas. Budući da romantične Ribe svijet vide očima fantazije, bajki i težnji, to može stvoriti dojam da nisu toliko iskreni prema drugima koliko biste se nadali.
8. OVAN - Jedan je od onih znakova koji mogu biti pouzdani u nekim okolnostima, ali ne i u drugima. Možda su najiskreniji horoskopski znak - ponekad previše iskreni - ali ne uvijek. Bilo da se radi o projektu na kojem radite zajedno ili romantičnoj vezi, Ovnov stav "toplo-hladno" ne pruža puno dosljednosti. Mogu biti strastveni tijekom potjere, ali dosadi im ako nema stalnog uzbuđenja. Ponekad ih morate pustiti da budu spontani. Dakle, ako primijetite da je Ovan neodlučan ili mijenja planove u zadnji čas, pokušajte smisliti zanimljivije stvari u koje ćete ga uključiti, posebno one koje mu pokreću adrenalin.
7. STRIJELAC - Odličan prijatelj koji će biti izravan i iskren, ali možda neće uvijek doći iz razumijevanja. Uvijek se možete obratiti Strijelcu za iskren savjet, ali to možda neće uvijek biti korisno jer ovaj znak može imati "tunelski vid". Posebno su filozofski nastrojeni, ali često mogu pomiješati empirijsku istinu i subjektivnu istinu. Može se činiti kao da vas osuđuje, a ne sluša, čak i ako im to nije namjera. Točnost im također obično nije jača strana. Možete li se osloniti na njih da će ustati u 7 ujutro ako imate planove? Vjerojatno ne.
6. LAV - Ako Lav nekoga duboko voli, njegova odanost nikada neće biti upitna. Romantični su i vole velike geste te nitko nije toliko privržen kao predani Lav. Međutim, ovaj vatreni znak ponekad može previše gorjeti svojom strašću. Dramatični su, oni su glumci zodijaka. Mogu pretjerivati stoga njihovu strast uzmite s rezervom. Lav ne bi svjesno lagao da bi dobio ono što (ili koga) želi, ali nemojte brkati revnost i uljepšavanje s pravom ljubavlju i predanošću.
5. ŠKORPION - Iako je tajnovit znak, to ga ne čini zlonamjernim. S njima ćete vjerojatno morati biti jako intuitivni jer su vrlo privatni. Škorpion neće biti prvi koji će ponuditi savjete ili mišljenja, niti će vam se odmah staviti na raspolaganje. Ironično, oni bi mogli biti znak koji najviše osjeća stvari. Škorpionima može biti teško pustiti druge ljude bliže i uroniti u emocionalno putovanje gdje moraju odustati od dijela kontrole. No, nakon što prijeđete tu barijeru, vjerojatno su jedan od najpouzdanijih znakova. Odani bez obzira na sve, čuvat će vaše tajne kao da su njihove.-
4. RAK - Brižan i odan, može mu se vjerovati da će biti tu kada vam je najpotrebniji. Često opisan kao domaćica zodijaka, Rak može pružiti utočište i podršku u najgorim vremenima. Bit će rame za plakanje nakon teškog prekida ili prvi koji će vam priskočiti u pomoć kada je zatrebate. Rak može biti duboko osjetljiv jer je toliko brižan - ako vas voli, osjetit će to duboko u sebi. Međutim, skloni su pasivno-agresivnom ponašanju, a njihove emocije su pouzdanije od onoga što govore. Natjerat će vas da čitate između redaka.
3. VODENJAK - Ljudi rođeni u ovom znaku su pouzdani, uglavnom zato što su vrlo objektivni. Za Vodenjaka istina je stvar činjenice, ne nužno morala. Imaju i reputaciju posebno tvrdoglavog znaka, a ponekad mogu imati poteškoća s razumijevanjem razlike između dokazivih i emocionalnih istina. Ljudi se mogu osloniti na njih, ali povezivanje s njima na emocionalnoj razini gotovo se nikada ne postiže. Ovaj nevjerojatno intelektualan znak možda ne laže, ali može imati poteškoća s razumijevanjem detalja osobnih stvari, stoga shvatite kakva vam je vrsta vodstva potrebna prije nego što im se povjerite.
2. BIK - Drugi su najpouzdaniji znako. Prirodno imaju tu auru stabilnosti, utemeljenosti, pouzdanosti i praktičnosti. Oni su stijena veze ili prijateljstva. No, iako vaši prijatelji Bikovi mogu uvijek biti na vašoj strani, možda neće uvijek biti najizravniji. Ljutiti Bik, na primjer, može biti pasivno-agresivan i možda neće izravno reći što osjeća. Njihova želja za harmonijom i lakoćom ponekad može otežati smislen razgovor o izazovima. Često pretpostavljaju da biste trebali znati što osjećaju ili što ste pogriješili bez da to moraju izravno reći.
1. DJEVICA - Čvrsta, pouzdana i iskrena, Djevica je najpouzdaniji horoskopski znak. Njihov um orijentiran na detalje čini ih pedantnima i točnima, kao i odličnim čuvarima tajni i obećanja. Svjesni su razloga zašto im je pouzdanost važna, razumiju nijanse onoga što su rekli te si vjerojatno neće dati izgovore da prekrše ta obećanja. Budući da pamte gotovo sve što im kažete i bolno su iskreni, to ih čini izvrsnim savjetnicima. Djevice nisu samo dobri prijatelji - njihova pažnja prema detaljima je njihova najveća horoskopska snaga u karijeri, što ih čini i pouzdanim suradnicima, a možda i najpoštovanijim horoskopskim znakom.
