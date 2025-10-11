Obavijesti

KOME MOŽETE VJEROVATI?

Pouzdani, odani i stabilni: Jeste li među znakovima Zodijaka na koje se svi mogu osloniti?

Tko će vam biti na raspolaganju u nevolji, a na koga ne možete računati? Saznajte koji je najpouzdaniji horoskopski znak - i tko se možda neće pojaviti kada vam zatreba.
Three beautiful girlfriends gossiping woman sitting at a table i
Pouzdanost obuhvaća nekoliko dimenzija, pa kada je u pitanju procjena najpouzdanijeg horoskopskog znaka, postavite si nekoliko pitanja: Mogu li čuvati tajnu? Hoće li biti tu za vas u nevolji? Hoće li uvijek reći istinu? Možete li im vjerovati da će zadatak dovršiti na vrijeme? U nastavku pogledajte kako kotirate počevši s najmanje pouzdanim. | Foto: Andrey Arkusha
