Pouzdani, odani i stabilni: Jeste li među znakovima Zodijaka na koje se svi mogu osloniti?

5. ŠKORPION - Iako je tajnovit znak, to ga ne čini zlonamjernim. S njima ćete vjerojatno morati biti jako intuitivni jer su vrlo privatni. Škorpion neće biti prvi koji će ponuditi savjete ili mišljenja, niti će vam se odmah staviti na raspolaganje. Ironično, oni bi mogli biti znak koji najviše osjeća stvari. Škorpionima može biti teško pustiti druge ljude bliže i uroniti u emocionalno putovanje gdje moraju odustati od dijela kontrole. No, nakon što prijeđete tu barijeru, vjerojatno su jedan od najpouzdanijih znakova. Odani bez obzira na sve, čuvat će vaše tajne kao da su njihove.- | Foto: Fotolia