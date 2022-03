Povijest tumačenja snova: Može li se budućnost predvidjeti kroz snove? I što nam sve otkrivaju

Među prvim civilizacijama koje su snovi i njihovo tumačenje zainteresirali bili su stari Egipćani. Kad bi u to doba netko imao problema u životu i žudio za smjernicama, prespavao bi u hramu. Ono što je tu noć sanjao svećenici su protumačili i rekli što mu je činiti.

POGLEDAJTE VIDEO:



Stari Grci su pak vjerovali da bogovi doslovce ulaze u snove kako bi ostavili važne poruke. Vjerovali su i da čovjek napušta tijelo dok spava i dolazi na mjesta koja sanja pa se buđenjem opet vraća u tijelo. I Rimljani su na snove gledali kao na poruke od bogova.

Hipokrat je imao logičnije tumačenje. Govorio je kako naša duša prima materijale za slike tijekom dana, a noću ih stvara. Aristotel je imao teoriju da su snovi zapravo pokazatelj stanja u tijelu, što bi odgovaralo današnjim čestim tumačenjima snova.

- Naizgled bezazleni snovi više nisu toliko bezazleni ako se upustite u njihovo tumačenje - govorio je otac psihoanalize Sigmund Freud. On je snove povezivao sa podsvijesti i iskustvima tijekom budnosti što je lijepo opisao u knjizi 'Tumačenje snova'. Snove je, između ostalog, povezivao sa prikrivenim željama i nagonima.

Alfred Adler, poznati austrijski psihijatar i filozof, i jedan od najutjecajnijih Freudovih učenika, govorio je 'da su snovi tvornica emocija, a emocije služe kao priprema za djelovanje'.

- Adlerovo shvaćanje je da su snovi, sanjarenja i fantazije pojedinca individue u jedinstvu osobnosti, te da se stoga samo razmatranjem snova kao jednog od izraza životnog stila može pronaći njihova adekvatna interpretacija - pojašnjavaju u AdlerPedia organizaciji.

- Snovi služe funkciji rješavanja problema tako što pokreću pojedinca prema rješenjima, djelujući kao most koji povezuje problem s kojim se sanjar suočava s njegovim ciljem zabave. Adler, koji je tvrdio da nikada nije sanjao, smatrao je da ljudi s osjećajem zajednice jedva da sanjaju, jer svoje probleme rješavaju u budnom stanju - dodaju.

Ovom temom se bavio i poznati švicarski psiholog i psihijatar Carl Gustav Jung. On je snove povezivao s različitim tipovima osobnosti, a nazvao ih je ‘arhetipovi’. Govorio je da se ti arhetipovi u snovima pojavljuju kao različite osobe ili slike, a njihovim razumijevanjem moguće je bolje razumjeti i vlastitu osobnost re riješiti eventualne poremećaje.

- Noćne more sugeriraju na potrebu da se pozabavimo nečime što u nama izaziva strah. Noćne more mogu biti način kako se osloboditi tih strahova, a sve ovisi o tome kako reagiramo na san - govorio je.

Čak je tvrdio kako je moguće da ljudi stalno sanjaju, no zbog 'buke' svjesnog uma u budnom stanju nisu u sposobni percipirati unutarnje podražaje, prenosi Atma.

Je li snovima moguće predvidjeti budućnost?

Postoje teorije kako je analizom snova moguće predvidjeti budućnost, i dobru i lošu, i to je ono što ljude najviše intrigira kod snova i sanjanja. Provedena su i neka istraživanja na ovu temu, konkretnije - je li moguće kroz snove predvidjeti neku bolest?

Javili su se ljudi koje su snovi navodno upozoravali na razvoj neke ozbiljne bolesti u tijelu i tako ih spasili - jer su obratili pažnju na to i poduzeli nešto na vrijeme, prije nego je bolest uznapredovala.

To se može objasniti i činjenicom da smo skloni ignorirati signale koje nam tijelo šalje tijekom budnosti, u ovom slučaju to mogu biti simptomi bolesti, pa se to počne ispoljavati kroz snove, često kroz noćne more. Snovi na koje valja obratiti pozornost su oni koji se stalno ponavljaju ili se pojave kod osobe koja jako malo sanja.

Neki snove povezuju i sa prošlim životima

Klasični snovi uglavnom sadrže mjesta, ljude i stvari koji su nam poznati u stvarnom životu. No, ponekad je moguće sanjati scene koje kao da gledamo iz nečije tuđe perspektive ili ljude i događaje koji nam nisu poznati, a čine se kao da su došli iz prošlosti. To može biti znak da se radi o sjećanjima iz prošlih života.

Također, možete sanjati i sami sebe, ali u snu izgledate drugačije, no znate da ste to vi. To se odnosi i na vještine koje imate u snu, a u stvarnom životu ih ne znate. Na primjer, govorite drugim jezikom i u snu ga razumijete ili znate kako iskovati nož, što u stvarnosti nikad niste iskusili.

Snove možemo svrstati u osnovne grupe

Snovi kao rezultat vanjskog podražaja

Naša osjetila su aktivna i kada nam tijelo spava, a ako neko osjetilo dobije podražaj, ono će ga prenijeti do mozga. Recimo, tijekom spavanja ste nesvjesno čuli trubu vlaka, a u snu ste to vidjeli i čuli kao vatrogasno vozilo u akciji.

Snovi koje pokreću naše misli i podsvijest

Stvari o kojima često razmišljamo smjeste se u našu podsvijest. U budnom stanju ih nismo svjesni, no tijekom spavanja se stvari mijenjaju - te misli isplivavaju na površinu i dolaze do izražaja.

Naime, iako tijelo spava, um je aktivan pa zato sanjamo stvari koje se u stvarnom životu ne mogu dogoditi. U ovoj kategoriji snovi zapravo otkrivaju čime smo zaokupljeni. Na primjer, mnogi ljudi su u budnom stanju zaokupljeni poslom ili seksom pa će se ta tematika često pretočiti u njihove snove.

Također, ako netko ima problema u obitelji, moguće je da će češće sanjati o tome. Osim toga, na snove utječu i poticaji koji dolaze od medija, televizije, radija, sa društvenih mreža... Posebno ako se takve stvari gledaju ili slušaju prije spavanja.

Telepatski snovi

Ovakvi snovi su vrlo rijetki, no nismo sto posto sigurni da postoje, a mogli bi se usporediti s teorijom sinkroniciteta. To bi bila sposobnost telepatske komunikacije s drugom osobom tijekom sna. Prva osoba modernog doba koja je pisala o telepatskom sanjanju bio je Sigmund Freud. On se na komunikaciju putem sanjanja prvi put osvrnuo 1921. godine, a zaključio je da se veza između telepatije i snova ne može ni dokazati ni opovrgnuti.

Oko ove vrste snova mišljenja su podijeljena. Znanstvenici odbacuju tu teoriju, dok alternativni istraživači i različite duhovne tradicije govore o redovitom pojavljivanju telepatskih snova u raznim kulturama.

Značenje čestih snova

Noćne more i ostali snovi ne pojavljuju se u našim glavama bez razloga. Svaki nešto znači i nešto nam poručuje. Uglavnom se radi o onome čime je naša podsvijest preokupirana. Želite li znati što snovi otkrivaju, držite pokraj kreveta papir i olovku te ih odmah nakon buđenja zapišite, da ih ne zaboravite.

Ako san izaziva strah, zapitajte se od čega trenutno strahujete u stvarnom životu. Usredotočite li se na svoje dominantne emocije u snu i u budnom životu, lakše ćete izvući značenje iz snova.

Netko vas proganja

San je neugodan, zastrašujuć ili napet. Takav san pokazuje kako bi trebali obratiti pažnju na nešto u svojem životu. Možda se radi o nečemu što izbjegavate, a zapravo bi se trebali uhvatiti ukoštac s tim i to riješiti.

Padanje

Nekontrolirano padanje bez dolaska do tla simbolizira kako imate manjak kontrole u nekim aspektima života i osjećate potrebu za kontrolom. Može ukazivati i kako se bojite pustiti neke stvari ili ljude iz svojeg života.

Izdaja voljene osobe

To samo pokazuje kako podsvjesno znate da u odnosu s vašim partnerom ne cvjetaju ruže ili nemate povjerenja u njega, osjećate da niste dovoljno bliski, sumnjate da vas vara itd.

Smrt

Snovi o smrti simboliziraju promjenu, pomak od jednog stanja uma u drugo, novi početak. Iako mnogi doživljavaju sanjanje smrti kao nešto zastrašujuće ili negativno, to se obično povezuje s dramatičnim promjenama u životu.

Groblje

Ako sanjate grob ili groblje to može značiti kako ste zabrinuti da je jedan dio vas umro, nestao, da ste se promijenili, a niste zadovoljni s tim.

Mrtvaci

Tu se može raditi o tome da ne možete zaboraviti nečiju nedavnu smrt, nekoga poznatog ili nepoznatog.

Biti zarobljen

To je samo odraz onoga kako se osjećate u životu kao i toga da možda ne možete donositi neke odluke iako bi to željeli. To je možda vezano za posao, ljubav, zdravlje itd.

Biti izgubljen

To opet pokazuje čime vam je podsvijest zaokupirana - možda ste u velikim problemima koje ne znate kako riješiti ili vam život ne ide smjerom koji ste zamislili i to vam ne da mira.

Ispadanje zuba

Možda ste preokupirani svojim izgledom ili time što starite, ali možda se radi o tome kako strahujete da ćete postati "nevidljivi" drugim ljudima.

Ljudi

Oni prikazuju neku od vaših osobina na koju bi trebali obratiti posebnu pažnju, ovisno kakvog čovjeka ste sanjali. Sanjate li određene ljude, to može značiti kako postoje problemi u međuljudskim odnosima koje bi trebali riješiti, a može i ukazivati na to kako ste previše odvojeni od nekog aspekta svoje osobnosti.

Ozljede

Ako ste u snu ranili sami sebe, to može značiti da strahujete kako ćete nekim svojim postupcima zagorčati sami sebi život. Ukoliko vas je ozlijedio netko drugi, tad ste možda preokupirani osjećajem kako ste izolirani od drugih, a vi niste krivi za to. Sanirate li sami sebi rane, to pokazuje kako se oporavljate od toga što vas je netko povrijedio.

Kuća

Takav san pokazuje kako se radi o umu sanjara, a ako se sanjaju katovi i različite prostorije, to može pokazivati različite aspekte psihe. Na primjer, snovi o podrumu pokazuju kako vas podsvjesno muči to što ljudi ne prepoznaju koliko ste dobri i važni. Pojavljivanje spavaće sobe u snovima predstavlja zaokupljenost intimnim mislima, osjećajima i sjećanjima.

Hrana

Ona u snovima simbolizira znanje, odnosno ona je prikaz naših misli, razmišljanja. Pokazuje da ste skloni puno razmišljati kao i da ste "gladni" znanja, razvijanja intelekta, doživljavanja novih i poučnih stvari itd.

Škola

Tu se može raditi o tome kako ste opterećeni učenjem i polaganjem ispita, ali i potrebom da nešto naučite iz trenutnog stanja ili iz prošlosti. To može pokazivati kako osjećate potrebu da preispitate sami sebe i svoj život.

Padanje na ispitu

Osim straha da ćete zaista pasti na ispitu, snovi o padanju na ispitu ili nepripremljenost za njega mogu pokazivati kako niste spremni za izazove koji vas čekaju u životu.

Golotinja

Ukazuje na to da ste iskreni i otvoreni, odnosno kako ste otvoreno nešto rekli ili napravili, ili iskreno pokazali emocije do te mjere da ste se počeli osjećati izloženo i ranjivo.

Seks

Snovi o spolnom odnosu mogu predstavljati ujedinjenje nesvjesnih želja i emocija sa svjesnim priznanjem toga, odnosno potreba da nešto priznate. Može simbolizirati stvaranje novih, intimnih odnosa sa drugima ili sa sobom. Ponekad snovi o seksu jednostavno pokazuju kako čeznete za time.

Vozilo

Vozila u snu simboliziraju sredstvo kojim proživljavate nešto u stvarnom životu, koliko utjecaja imate na nešto ili prepreke na koje nailazite. Vrsta i veličina vozila šalje različite poruke. Na primjer, velika vozila mogu simbolizirati nešto vezano za crkvu ili tvrtku, ambulantno vozilo ukazuje na potrebu za ozdravljenjem, a policijsko na potrebu za disciplinom.

Beba

Označava nešto novo u vašem životu. Može predstavljati novu ideju, razvoj u novom smjeru ili potencijal za rast u nekom aspektu vašeg života.

Najčitaniji članci