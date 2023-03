Povratak trenda: Čizme kao iz sedamdesetih osvajaju sezonu

Brojni brendovi ovih dana na tjednima mode donose vlastite stilske ideje za sljedeću jesen, no obično ti trendovi i prije kraja godine stignu u naše omiljene dućane. Ne samo da se svi inspiriraju jedni drugima, već kad trend krene, teško ga je zaustaviti. Ovo je slučaj sa čizmama, modelom koji laska nozi.

Naime, modeli do koljena, koje su nekada nosile cure u sedamdesetima, pa i na kratke hlačice, jedan su od top hitova za jesen, ali i za ovu godinu. Iako će uskoro proljeće, mnogi stilisti već ovih dana predlažu ovaj tip čizama uz male suknje, koje će također biti vrlo zahvalan trend.

Snažan dizajn pečat je novih kolekcija modne kuće Louis Vuitton. Eksperimentalne teksture otkrivaju dizajn ukrašen šljokicama, radi se o ideji inspiriranoj originalnim disko stilom od prije pola stoljeća.

Danas 'skidamo' tu avangardnu modnu dekadu vrlo jednostavno - minica od antilopa, šešir širokog oboda i nezaobilazni modni dodaci kreirat će vintage modnu formulu.

Od dizajna i vizuala atraktivni su u sedamdesetima bili razni modeli čizama, od kolažnih varijanti, do bijelih i lakiranih. Ovaj je model cipele općenito bio ključan u toj dekadi jer su minice bile posvuda, a ta dva modna elementa čine očiti sklad. Naime, kad su noge otkrivene, idealno ih je 'ukrasiti' nekom dobrom čizmom. Sve skupa izgleda bolje.

Uz mikro haljine i velike kose, svijet se pripremio za još jednu modnu revoluciju, a to su - visoke čizme u svim varijantama. U to doba taj stilski element postaje ključan u svijetu dizajna, modne kuće donose nove ideje kako bi zadovoljili sve veće apetite publike. Istodobno, svijet dizajna donosi nove, sjajne, ideje, blistava koža presvučena lakom postaje svakodnevica.

Od materijala tada je bio popularan i antilop, jedan od simbola sedamdesetih. Moderne cure nosile su ga od glave do pete, osim čizama, antilop je bio i kaput, nerijetko ukrašen krznom. I to pravim, jer u to doba malo je tko razmišljao o brizi za životinje, općenito taj smjer nije bio aktivan kao danas.

Jedan od mikro trendova tog doba bili su i modeli na vezanje, nerijetko ukrašeni vezom. Taj specifičan etno look bio je povezan s popularizacijom hipijevskog načina života, povezanog s prirodom.

Nedavno je taj trend oživjela modna kuća Miu Miu, koja inače često koristi vintage reference u dizajnu za sve sezone. Kreativna direktorica brenda Miuccia Prada zna da su stilovi prošloga stoljeća neiscrpan izvor likovnosti, ideja i formi.

Kožari tog doba uveli su u top trendove i tehniku kolažiranja, nerijetko su predstavljali umijeće sastavljanja materijala na kreativan, vrlo inovativan način. Čizma je u to doba bila jedan od najvažnijih modnih elemenata, u svim prigodama - od jutra do mraka.

I danas postaje važna, visina do koljena idealna je za razne vrste materijala, kao što su koža i razne verzije trapera.

