Retro i vintage nisu samo stilovi; oni su stav prema životu i prostoru. U svijetu koji se stalno ubrzava oni nas vraćaju korijenima i uče da uživamo u detaljima
Povratak u bakinu kuhinju je teški trend u uređenju interijera
Na pragu listopada, kada dani postaju kraći, a boravak u domu sve važniji, svijet interijera ponovno se okreće toplini i nostalgiji. Retro i vintage stilovi nisu samo trendovi koji se ciklički vraćaju nego i svojevrsni odgovor na suvremeni način života, koji je često prebrz, prehladan i previše digitalan. Kroz komade namještaja, detalje i boje, vraćamo se u vrijeme u kojem je dom bio mjesto okupljanja, razgovora i topline.
