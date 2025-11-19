Obavijesti

Povratak u osamdesete: Velika ramena, sjajne tkanine i novi val 'power dressinga'

Povratak u osamdesete: Velika ramena, sjajne tkanine i novi val 'power dressinga'
Foto: chanel.com

Nedavno su održani tjedni mode u velikim modnim gradovima Parizu, Londonu, New Yorku i Milanu, a jedan od najznačajnijih stilova koji je često interpretiran su specifične i vizualno moćne 80-te

Nakon nekoliko sezona u kojima je moda balansirala između minimalizma i retro-romantike, proljeće 2026. donosi jasan zaokret prema desetljeću koje je oblikovalo suvremenu ideju o moći, identitetu i stilu, odnosno osamdesetima. Na pistama Pariza i Milana ponovno su se pojavila voluminozna ramena, naglašeni struk, sjajne tkanine i moćne boje. Riječ je o povratku estetici koja je istodobno i nostalgična i svježa, ali i dublje promišljena: suvremeni „power dressing“ više nije samo znak društvene moći, nego i osobnog prostora, zaštite i psihološke sigurnosti.

Ramena su, dakako, ponovno središnji motiv. Pretjerano naglašena, skulpturalna, gotovo karikaturalna, a tu su i raskošne mašne zavezane visoko oko vrata, cvjetni uzorci u nijansama ljubičaste, haljine spuštenog struka u fuksiji te boxy blejzeri u kombinaciji s olovka-suknjama i salonkama. 

Nove kolekcije pomalo djeluju kao da su preuzete s modne piste iz 1985., iz vremena kada je Karl Lagerfeld stvarao Chanelov novi identitet, a Christian Lacroix, Thierry Mugler i Yves Saint Laurent stvarali modnu vizualnost samopouzdanja i moći.

No, riječ je o suvremenim kolekcijama za proljeće 2026., koje otvoreno dijalogiziraju s prošlošću. 

Na Tjednu mode u Parizu, inspiracija osamdesetima bila je posvuda. Haider Ackermann je za Tom Ford prikazao je pastelna odijela krojena poput oklopa, dok su Stella McCartney, Chloe i Schiaparelli eksperimentirali s prenaglašenim ramenima i strukturiranim siluetama. 

Veliki brendovi i njihovi kreativni direktori, a primjer su Anthony Vaccarello za Saint Laurent i Matthieu Blazy za Chanel, kroz ovaj trend nisu samo reinterpretirali arhive, već i duh epohe u kojoj se činilo da žene prvi put mogu sve. 

Ako je vjerovati modnoj teoriji o dvadesetogodišnjim ciklusima, dvadesete godine 21. stoljeća bile su spremne za povratak silueta koje su dominirale Reaganovom erom. No ovaj put, povratak osamdesetima nije tek nostalgičan, već refleksivan: promatra ga se kroz prizmu današnjeg društva, medija i uloge žene u javnom prostoru.

U originalnim osamdesetima „power dressing“ nije bio samo stil, već simbol, vizualna manifestacija emancipacije. Bila je to nova era svijeta koji je ovime najavljivao ravnopravnije društvo, kad se gleda odnos spolova u poslovnom svijetu.

Naglašena ramena, jarke boje i krojevi koji šire siluetu bili su svojevrsni oklop nove žene u svijetu koji je još uvijek bio "muški".

S druge strane, danas taj oklop ima i novu, intimniju funkciju. Oversized komadi, voluminozne jakne i blejzeri koji nadmašuju dimenzije tijela stvaraju vizualnu distancu između tijela i svijeta, gotovo kao zaštitni sloj.

Šira odjeća nije samo modna gesta, nego i način da se povrati osjećaj sigurnosti, fizičke i psihološke. U vremenu u kojem je tijelo stalno izloženo pogledima i prosudbama, veća silueta nudi prostor slobode, anonimnosti i kontrole nad vlastitim prikazom.

Istodobno, te siluete otvaraju i prostor igre. Manipulacija proporcijama omogućuje kreativno istraživanje oblika tijela, proširivanje, skraćivanje, skrivanja i isticanja, što u kombinaciji s bojama i teksturama donosi gotovo neograničene mogućnosti stiliziranja. Dizajneri tako ne koriste veličinu samo kao metaforu moći, nego i kao alat izražavanja: kroz tkaninu koja štiti, a istodobno provocira, kroz kroj koji skriva, ali i oslobađa.

Ono što je nekada, dakle, bila imitacija odijevanja i posuđivanja odjeće iz njegova ormara, danas je ipak šira igra identiteta u kojima je mnogo toga izvedivo, kad govorimo o svakodnevnom odijevanju.

Ipak, krije se u tome i nešto mnogo dublje, a to je uloga žene u društvu. Naime, prema podacima Timea, žene u Sjedinjenim Državama napuštaju tržište rada zabrinjavajuće velikom brzinom, dok se rasprave o ulozi žene ponovno vode na sve strane, od društvenih mreža do političkih arena.

Za razliku od Miu Miu pregače, ovaj stil ženi jasno daje dojam moći te utjelovljuje rodnu ravnopravnost i oblikuje njezinu ključnu poziciju u društvu. Kad dizajneri danas posežu za „power dressingom“, to nije tek modna igra, već povratak simbolici odjeće kao oblika otpora i samopotvrđivanja.

