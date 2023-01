Povratak u prošlost: Dizajner je napravio reviju kod sebe doma

Pieter Mulier, kreativni direktor Alaïe, odlučio je napraviti kućni party za predstavljanje nove kolekcije - lokacija je bila 21. kat zgrade u Antwerpenu. Cijenjeni su gosti imali dosta intiman doživljaj, mogli su osjetiti tekstil, vidjeti kreacije izbliza te sjediti čovjeku u dnevnom, u hodnicima, na rubu kreveta, po sobama. Istina da ovaj način prezentacije ima popriličnu povijest, no u doba fizičkih distanci, strahova, virusa i digitalne prisutnosti, ovo je lijepi potez - nekako ljudski, društveni.

Situacija je bila uistinu neočekivana - umjesto monumentalnog mjesta događaja, slavne osobe i vodeći svjetski modni urednici nagurali su se kroz hodnik, kao da idu na neki party, osobi s kojom su super prisni.

No ova je ideja u današnje vrijeme pomalo neobična jer često dizajneri za revije rezerviraju ogromne prostore te ih onda ukrašavaju raznim detaljima, ogromnim skulpturama, kako bi dali dojam teatra, cirkusa, načičkali lifestyle oko odjeće.

Zato kad dizajner, odnosno kreativni direktor ljude pozove doma, onda je to intimna gesta, tako neobično životna u današnje vrijeme distance i svakodnevnih socijalnih strahova. S druge strane, to je ljudskost, predivno dočekana od strane gostiju. A među njima - super slavni i utjecajni u svijetu mode, od Driesa Van Notena i Rafa Simonsa do Vincenta Cassela.

Ovaj moment podsjeća na modne revije koje su Dior i ostali održavali polovicom prošloga stoljeća, kućni showroom bio je standardni način prezentacije. Tek s vremenom došle su grandiozne lokacije, producenti, scenografi, rasvjeta, čuda i čudesa.

A haljina je onda postala tek dio priče, ponekad gotovo nebitna, odnosno 'nevidljiva' u tom čitavom cirkusu. Pa u prvim redovima vidimo slavne o kojima se piše - kao da smo zaboravili čemu sve to.

U ovom slučaju, kreacije prate duh originalnog dizajnera, nova je kolekcija posveta posebnoj igri teksture, ukrasima, detaljima i izazovnim formama. Alaïa je bio majstor predivne siluete, naglašenog tijela, njegova je žena bila moćna i jednostavno atraktivna.

Zato je povratak korijenima u ovom slučaju dobrodošao za modu, a sve skupa podsjeća i na prvog kralja modnih revija kod kuće, pariškog genijalca s polovice 19. stoljeća. Charles Frederick Worth pozivao je goste u vlastiti atelje, tamo je živio i radio. Supruga je također uskočila kao manekenka, on je bio prvi koji je tako predstavio kolekciju. Gosti su se divili njegovim haljinama na 'živim lutkama', ispijali čaj ili pjenušac, jer Worth je bio vizionar i revije pretvorio u društveni događaj. No kreacije, odnosno nova je kolekcija ipak bila u centru pažnje.

Taj način prezentacije bio je jedina opcija i za Diora, Chanel te Elsu Schiaparelli, sve dok Yves Saint Laurent polovicom šezdesetih, nije održao mega reviju jer je shvatio da se društvo promijenilo i da traži show. A gost viška možda postane i novi klijent.

U današnje vrijeme sve od toga je dostupno, no činjenica je da dizajneri ipak vole grandiozan show. Iako, ova se ideja posljednjih sezona mijenja, utjecaj pandemije se osjeti te mnogi i dalje ne vole ići u velike gužve, sviđa im se manji broj gostiju. A stan definitivno ne može primiti 300 ljudi - barem ne onaj kreativnog direktora kuće Alaïa.

