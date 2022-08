Poze bez penetracije za 'drsku' predigru: S graškom u mahuni, stisnuti uza zid ili pak u krilu

Ako želite uzburkati strasti i unijeti malo više užitka u partnerski odnos, možda biste mogli isprobati različite seksi poze koje omogućavaju maženje i uzbuđivanje partnera te 'igru' do vrhunca, ali – bez penetracije. O, da, dobar seks ne mora uvijek uključivati penetraciju, jer i dodirivanjem i poljupcima itekako možete doći do vrhunca, donosi Daily Star.

- Riječ seks volim koristiti kao sveobuhvatan izraz za čin zadovoljstva. Govori li ta riječ išta o penetraciji? Ne. Nešto o spolu? Ne. O orgazmu? Opet – ne. Kao ni o određenim dijelovima tijela – kaže seksualna terapeutkinja Rachel Wright, koja piše stručne članke za Men's Health.

Studija iz 2017. u časopisu Sex and Marital Therapy otkrila je da samo 18% žena doživi orgazam samo kod vaginalne penetracije, što zapravo znači da se treba poklopiti puno više od toga da biste osigurali da ona bude zadovoljna u krevetu. Govorimo o tome da se razvija osjećaj povezanosti, uzbuđenja i puno predigre, koja može, ali i ne mora završiti penetracijom. Njen je cilj upoznavanje osjećaja i želja partnera, a može biti – super vruće.

Ako vam je potreban mali poticaj za izlazak iz okvira, donosimo neke od poza koje možete isprobati, koje će vam zasigurno pružiti drugačije, a opet iznimno ugodno iskustvo. Na koncu, može biti vrlo zanimljivo vratiti se u vrijeme dok ste jedno drugom još udvarali i sve je završavalo na dodirima.

Grašak u mahuni

Definitivno će vas vratiti u dane ljubljenja na roditeljskom kauču: Sve što trebate je sjesti jedan pored drugoga, a zatim se okrenuti tako da su vam glave okrenute jedna prema drugoj. Na vama je kako ćete se stisnuti jedno uz drugo, poanta je u tome da se jednostavno možete izgubiti u tom trenutku ljubeći se i dodirujući jedno drugo.

Pritisnuti uza zid

Stručnjaci za seks kažu da je jedna od najvažnijih stvari koje moramo naučiti u spavaćoj sobi to kakvu vrstu dodira i poljubaca partner voli. Dodirivanje – u svim njegovim oblicima i formama – pomaže da se ljudi napale, a svi znamo da može biti iznimno ugodno kad vas netko stisne uza zid, tako da nemate kud. Dakle: Jedan od partnera drugoga doslovno treba prisloniti uza zid te ljubiti i milovati gdje god želi.

Savijena žlica

Ovaj je položaj jako intiman i ugodan. Partneri trebaju leći na bok, tako da je jedan partner prislonjen uz leđa drugog. Partner koji je ispred treba raširiti noge i malo privući koljena pod kutom od 90 stupnjeva, kako bi onaj drugi mogao dodirivati njegovo intimno područje i upoznati njegovo tijelo.

Poza 69

Mišljenja oko ovog položaja često su podijeljena, jer ga neki jednostavno vole, a drugi – mrze. No, postoje neke prednosti ovog položaja, jer vam ostavlja dovoljno 'prostora' za mnoge stvari. Imajte na umu da ga ne morate izvoditi uvijek tako da je jedan partner na drugom, jer to može biti i neugodno. Naime, ovo je jedna od poza u kojoj možete i ležati na boku. No, jednom kad se oboje suočite 'licem u lice' sa intimnim područjem partnera, puno toga u krevetu je jednostavnije.

Dobre vibracije

Moramo biti iskreni prema ulozi koju seksi igračke mogu odigrati u odnosu: Ničiji jezik ne može 'zujati' tako dobro kao vibrator, kao ni prst, stoga je uvijek dobra ideja imati jedan vibrator pri ruci. No, seksi igračke kupujte zajedno, kako biste bili sigurni da vas oboje jednako uzbuđuje njezino korištenje. Upotrijebite vibrator u pozama u kojima inače uživate u seksu, kako biste neopterećeno uvidjeli što vama i partneru najbolje odgovara. Naravno, uvijek pripremite lubrikante.

Peep show

Uzajamna masturbacija izvrstan je način da naučite nove stvari jedno o drugome i otkrijete što stvarno pali vašeg partnera. Dakle, jedan partner treba sjediti na krevetu u udobnom položaju i raširiti noge. Tako može početi istraživati svoje tijelo i dodirivati se gdje god želi, dok drugi partner odmara ispred njega i uživa u pogledu koji otkriva sve tajne.

'Sjedni mi u krilo'

Ako želite ojačati osjećaj intimne povezanosti, onda je ovo idealna poza za vas. Jedan partner treba raširiti noge, a drugi sjesti u njegovo krilo, između njih, tako da se gledate licem u lice. Tako možete naizmjenično dodirivati jedno drugo i saznati što vam se stvarno sviđa. Također, možete mijenjati tempo i prilagoditi pritisak na partnerovo tijelo.



