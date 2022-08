Šest načina kako brak učiniti uzbudljivijim i zašto je manje seksa ponekad dobra stvar

Stručnjakinja za seks i veze, Britanka Kate Taylor, u braku je sedam godina i podijelila je šest načina kojima u svojem braku izbjegava dosadu koja otupljuje.

Tjedni raspored - za svađu

Istraživanje koje je provelo Sveučilište Tennessee otkrilo je da parovi koji se svađaju imaju deset puta veću vjerojatnost da će imati sretan brak od onih koji pate u tišini.

A najsretniji parovi su oni koji se posvađaju jednom tjedno.

No sretni su se parovi svađali samo oko problema koji su se mogli riješiti (poput kućanskih poslova ili trošenja novca), a izbjegavali su vikati o problemima koji bi mogli utjecati na samopouzdanje njihovih partnera, poput zdravlja ili seksa.

Povećaj dozu vitamina svom muškarcu

Što je on zdraviji, ona je sretnija. Ako osjetite da imate još manje strpljenja nego inače kad vaš partner oboli, niste jedine.

Studija objavljena u časopisu The Journal of Marriage and Family otkrila je da su žene prijavile više sukoba u braku kad su im muževi bili bolesni.

Stoga održavajte stvari u domu skladnima čuvajući njegovo zdravlje.

Dugo se grlite

Prosječan bračni zagrljaj traje samo tri sumorne sekunde. Sljedeći put pojačajte stisak i držite se još 17 sekundi.

Grljenje od 20 sekundi potiče oksitocin (hormon vezivanja) koji juri vašim tijelom, masovno pojačavajući vaše osjećaje ljubavi i privrženosti. Dodajte i mirisanje partnera od 30 sekundi i proizvest ćete više endorfina nego da ste stvarno imali seks.

Kupite manji krevet

Taj veliki madrac bi se mogao ispriječiti između vas. Istraživanje u kojem je sudjelovalo 1000 ljudi pokazalo je da što bliže par spava u krevetu, to se osjećaju bliži i u životu.

Optimalna udaljenost za bračnu sreću bila je unutar samo dva i pol centimetra jedno od drugog.

Zajedničko spavanje, grljenje i ušuškavanje tijekom noći također je povećalo zadovoljstvo u vezi. Čak 94 posto parova koji su ostvarili fizički kontakt tijekom noći izjavilo je da su sretni u vezi, u usporedbi sa 68 posto koji su održavali svoj osobni prostor.

Romantična večera za četvero

Pozovite još jedan par na vaš spoj i udvostručit ćete svoju bračnu sreću, pokazalo je istraživanje iz 2014. godine.

Parovi koji su izlazili na dvostruke spojeve osjećali su se bližim i privrženijim svojim partnerima nego parovi koji su odbijali dijeliti ljubav, piše britanski Sun.

Manje seksa

Hoće li više seksa učiniti vaš brak sretnijim? Vaš muž će vas pokušati uvjeriti da hoće, ali znanost kaže da neće. Zapravo, idealan broj tjednih 'seksualnih susreta' za održavanje vaše veze sretnom je samo jedan.

Imati manje od toga može smanjiti zadovoljstvo partnera s vezom, a više seksa od jednom tjedno neće napraviti nikakvu razliku u odnosu.

