Poze u vođenju ljubavi za puno više bliskosti među partnerima

<p>Partner neka sjedne na stolac, a partnerica neka mu sjedne sučelice u krilo sa savijenim koljenima prebačenim sa svake strane partnerovih bokova, u pozi sedla. Partnerima su ruke slobodne, pa i njima mogu pokazati koliko vole ono što rade jedno drugomu. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO Činjenice o seksu i što radi našem tijelu:</p><p>- Poze u kojima ste okrenuti jedno prema drugome dobre su kad želite pokazati ljubav i privrženost, gledati se u oči tijekom seksa ili dodirivati drugu osobu koliko god možete - objašnjava <strong>Marisa Bennett</strong>, autorica seksualnog priručnika “Pedeset nijansi ekstaze”. Dok partnerica sjedi u partnerovu krilu, lako je pustiti ruke da lutaju i istražuju. </p><p>- Svi običavamo slijediti istu rutinu i lako je skliznuti na one iste užarene točke koje dodirujemo svaki put. Stoga kad budete isprobavali ovu pozu, pustite rukama neka se pokušaju igrati na neke nove načine - savjetuje Bennett.</p><p>U oči se možete gledati i legne li partnerica na bok, savije gornju nogu i položi je ispred sebe. On se smjesti među njezine noge i uđe u nju. Ruke su mu na njezinim leđima. </p><p>- Poza ključa je intimna, no taj položaj može izazvati ukočenost u leđima i ramenima. Zato neka vam ulje za masažu bude pri ruci. Ovo je izvrsna poza jer se partnerica izvija pod neobičnim kutom, što vam omogućuje da se pripijete jedno uz drugo - kaže Bennett.</p><h2>Krevet kao oslonac </h2><p>Želite li se gledati u oči u stojećoj poziciji, iskoristite krevet. Partner neka stane uz krevet, okrenut leđima. Ona ga obgrli rukama, podigne noge na krevet i postavi stopala sa svake strane partnerova tijela. On je jednom rukom privlači k sebi, a drugu joj drži pod bedrom kao dodatni oslonac. Ona se može, oslanjajući o krevet, podizati i spuštati.</p><h2>Obraz uz obraz </h2><p>Ona potrbuške legne na rub kreveta podupirući se rukama o pod. Partner se ispruži preko partnerice, a dlanove položi na pod pokraj njezinih. Zato što se partner podupire rukama o pod svojom težinom, ne gnječi grudni koš partnerici. Tako ćete moći biti obraz uz obraz te jedno drugomu šaputati sve što poželite. </p><h2>Ostvarite maštariju</h2><p>Ona se popne na povišenu površinu, poput stola. Visinu površine najbolje je odrediti prema njegovoj visini. Ako mora stati na prste ili sagnuti se, tražite drugu. Ona mu se okrene leđima i čuči raširenih nogu. Ruke može staviti pred sebe kao oslonac. On stoji uspravno, a zdjelica bi mu trebala biti potpuno priljubljena uz njezinu guzu.</p>