Požeška svadba: Djeveruša je mjerila temperaturu, mladenci i bližnji nosili posebne maske

Klara i Zvonimir Klinčić iz Požege u nedjelju su se vjenčali pod maskama, a fešta se kasnije nastavila u sali sa 160 uzvanika. Pridržavali su se mjera, a 'naletjela' je i inspekcija

<p>Svatovi su prema planu trebali biti u lipnju, ali smo već prošle godine prebacili za svibanj zbog praznika jer nam neki bliski ljudi ne bi mogli doći. Na kraju se desila korona i treća sreća je pala u nedjelju, kažu novopečeni mladenci <strong>Klara</strong> (26) i<strong> Zvonimir Klinčić</strong> (35) iz Požege koji su unatoč nedaćama koje već mjesecima zadaje pandemija izrekli sudbonosno 'da' pred 160 uzvanika. </p><p>- Kako se u svibnju još nisu održavali svatovi, na raspolaganju nam je ostao slobodan datum 26. srpnja ili da sve prebacimo za iduću godinu. Odlučili smo da nećemo ništa odgađati jer je sve bilo spremno i veselili smo se - kaže Klara. </p><p>Nije bilo ograničavanja broja gostiju, već se skup preko 100 ljudi samo treba prijaviti civilnom stožeru. </p><p>- Mi smo im se javili, a stožer je poslao obrazac koji treba popuniti. Sve je proteklo u najboljem redu i bili su korektni. Došli su u inspekciju u salu oko pola 12. Na svakih pet metara bili su stolovi s dezinfekcijskim sredstvima, ali na inicijativu sale i nas samih kako bi bili sigurniji - kažu. </p><p>Uz kićenje gostiju reverima, mladenci su dodali jedan detalj za pamćenje. Jedna od djeveruša je nakon revera svakome izmjerila i temperaturu, no sve u veselom svadbenom tonu. Trebali su imati 250 uzvanika, no ipak ih je došlo manje. </p><p>- Neki ipak nisu došli jer su se bojali ili su kronični bolesnici što potpuno razumijemo. Neki ne smiju na velike skupove zbog posla, primjerice oni koji rade kao liječnici. Nekima su poslodavci zabranili dolazak na svadbe. Tako su neki otkazali dolazak, no to smo i očekivali s obzirom na situaciju - kaže te dodaje da je sala bila jako fleksibilna i naplatili su im točno za onoliki broj ljudi koliko je došlo. </p><p>Unatoč koroni, svatovi su bili veseli jer su se mnogi nakon mjeseci loših vijesti zaželjeli pjesme i veselja. </p><p>- Meni se čini da je bilo i veselije nego u klasičnim svatovima jer su ljudi željni proslava. Mi smo taj dan malo ranije to sve organizirali s obzirom na to da je idući dan bio radni. Mi smo sve pomaknuli za par sati pa je večera počela u sedam. Nije bilo okupljanja kod kuće, ali to smo i ranije tako odlučili. Našli smo se ispred crkve i kasnije se uputili u salu - kažu mladenci. </p><p>Neke stvari su ipak bile malo drugačije. Nije bilo klasičnog darivanja i ljubljenja, ali vlakić i kolo nisu izostali. </p><p>- Ljudi su puno više plesali. Na jedan trenutak pogledala sam prema plesnom podiju i svi su bili na nogama, i mlađi i stariji. Bila je odlična atmosfera - veselo će mladenci. </p><p>- Ja sam povukla vlakić i krenuli smo raditi krug po sali. Ja sam uzela dezinfekcijsko sredstvo sa stola, izašla iz vlakića, stala sa strane i svakome tko je bio u vlakiću na ruke špricala sredstvo. Bilo je urnebesno - kaže Klara. </p><p>Pored toga da se vjenčanje mora prijaviti stožeru ako je više od 100 uzvanika, nije propisana niti jedna druga službena mjera, poput onih da se mora posebno servirati hrana.</p><p>- Mjerenje temperature na ulazu i dezinfekcijska sredstva bila je odluka sale i zamolila nas da tako bude zbog jače sigurnosti. Stolovi jesu bili razmaknuti, ali zato što smo bili u sali u koju i stane 300 ljudi pa je logično da se neće sjediti stisnuto - kažu te dodaju da se inspekcija zadržala kratko. </p><p>- Nismo ih ni primijetili. To su sređeni ljudi u odijelima tako da su se stopili sa svatovima - kaže. </p><p>Mladenci su se s kumovima i djeverušama nakon crkve slikali s posebnim maskama. </p><p>- Uzeli smo bijele pamučne maske i dali smo tiskati natpise 'djeveruša', 'kuma', 'kum', 'mladenka' i 'mladoženja'. Bez obzira na sve, to će nama biti lijepa uspomena, a po tim maskama ćemo pamtiti ova luda vremena - kaže Klara. </p><p>- Presretni smo i nije nam žao što smo ipak odlučili imati svadbu - kažu te dodaju da su na račun toga prije svadbe dobivali i pokoji negativni komentar. </p><p>- Neki su nam prije svadbe govorili da smo neodgovorni i što ako se netko razboli. Ja sam ljude zvala i na njima je hoće li doći ili ne. Mi se nećemo naljutiti. Oni koji su bolesni ili nisu mogli, naravno da nisu došli i to razumijem. Nitko neće riskirati zdravlje - kaže Klara te dodaje da je kod ograničenja stožera važno samo pratiti službene upute. </p><p>- Treba samo pratiti službene upute. Jedino što mladenci trebaju je prijaviti skup za više od 100 ljudi te očekivati inspekciju - kažu. </p>