Pozitivom do cilja: Kako zakon privlačenja zapravo djeluje?

Zakon privlačenja univerzalni je zakon koji kaže da vam pozitivno razmišljanje može pomoći da ostvarite svoje snove i ciljeve. Zvuči prilično dobro, ali je li predobro da bi bilo istina

<p>Neuroznanstvenica i autorica knjige 'Izvor' Tara Swart kaže da na temelju onoga što sada razumijemo o mozgu, zakon privlačenja zapravo funkcionira. Evo njezina stava o tome kako zakon privlačenja djeluje iz znanstvene perspektive i kako ga možete koristiti za ostvarivanje svojih najdubljih želja i najvećih ciljeva.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><h2>Namjera</h2><p>Prema Swart, namjera je sve. Odluka o tome što zapravo želite postići prvi je korak do ostvarenja cilja. </p><p>- Ponekad ljudi pristupe zakonu privlačenja pomalo neodređeno, ali zaista je važno odrediti stvari koje biste željeli u svom životu - rekla je za <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/the-neuroscience-behind-the-law-of-attraction" target="_blank">MindBodyGreen</a>.</p><p>Kad to učinimo, objašnjava ona, to 'motivira' mozak da shvati da je ta stvar koju želite važna i vrijeme je da se više usredotočite na nju. Jednom kad je vaša namjera postavljena, "ona aktivira tri neurološka sustava u mozgu, koji su selektivno filtriranje, selektivna pažnja i označavanje vrijednosti". </p><p>Evo kratkog opisa svakog od njih:</p><p><strong>1. Selektivno filtriranje</strong></p><p>S obzirom na stalne vijesti i obavijesti koje nas 'bombardiraju' ovih dana, nema sumnje da naš mozak mora puno toga filtrirati. I kao što Swart primjećuje, mozak to čini na vrlo kratkoročni način.</p><p>- Ako želite nešto dugoročno poput kuće, karijere, veze, obitelji, ako to zapravo nije relevantno za vaš sljedeći tjedan ili mjesec, mozak bi to mogao filtrirati. Ali svjesnim postavljanjem svoje namjere svaki dan i zadržavanjem te namjere u svom umu, sprečavate mozak da ukloni tu namjeru - kaže ona.</p><p><strong>2. Selektivna pažnja</strong></p><p>Jednom kada vaš mozak definira namjeru, možda ćete primijetiti više prilika i situacija koje su usklađene s onim što želite. To je zato što kada vaš mozak jednom postavi određenu namjeru, počinje više obraćati pažnju na stvari koje bi mu mogle pomoći da je ostvari.</p><p><strong>3. Označavanje vrijednosti</strong></p><p>I na kraju, postoji označavanje vrijednosti, što je, prema Swart, način na koji mozak uzima stvari na koje ste usmjerili pažnju i "tagira ih" prema važnosti. </p><p>- Postoje dvije strane ovoga. Jedna je logična, stvari poput: moram zaraditi toliko novca da platim račune i stanarinu i stavim hranu na stol. A tu je i emocionalna strana, koja govori: 'To su stvari koje stvarno želim u svom životu. To je ono što me čini sretnom i donosi mi radost' - kaže Swart.</p><p>- Taj dio ljudima može biti teži jer je mozak usmjeren na preživljavanje. Mnogo je više zabrinut za rješavanje stvari koje bi vam mogle naštetiti nego za traženje prilika za ostvarivanje dugoročnih ciljeva - dodala je.</p><p>Vježbanje mozga da pazi na dobro i na loše zahtijeva praksu. </p><p>- Da bi prisilili svoj mozak da ne ide uvijek tim negativnim putem i da se više usredotočite na preuzimanje zdravih rizika, možete započeti s vježbanjem zahvalnost. Zamjena negativnih misli, tjeskoba ili nesigurnosti pozitivnim potvrdama ili mantrama je još jedan način kultiviranja obilja u vašem mozgu - rekla je.</p><h2>Kako ostvariti namjeru</h2><p>Jednom kada uskladite svoj mozak sa svojim ciljevima, kultivirat ćete nešto što Swart naziva "magnetskom željom". Kaže da se to događa kada su "vaše emocije stvarno usklađene s onim što želite, nečim što zapali vaš mozak pozitivnim emocijama koje vas motiviraju".</p><p>Jednom kad se vaša magnetska želja upali, mogli biste otkriti kako počinjete poduzimati više radnji, velikih ili malih, kako biste ostvarili svoje ciljeve. Da bi ostali motivirani tijekom ovog aktivnijeg dijela ostvarivanja ciljeva, Swart toplo preporučuje izradu ploče s planom, koja će vam olakšati vizualizaciju koraka koje trebate poduzeti kako bi ostvarili svoju namjeru. </p><p>- Koliko god ti koraci bili mali, radi se o tome da svakodnevno radite nešto kako biste se pomaknuli prema tim ciljevima. Riječ je o preuzimanju inicijative i poštivanju onoga što stavite na ploču - kaže Swart.</p><p>Ploča je i važan podsjetnik da ostvarivanje ciljeva zakonom privlačenja može djelovati, ali ne preko noći. Postizanje vaših ciljeva zahtijeva dosljedan rad, vježbu i malo sreće, a neki će čimbenici uvijek biti izvan naše kontrole.</p><p>- Budite strpljivi. Shvatite da postoje neke stvari kojima možete upravljati i možete učiniti da te stvari postanu stvarne. To će započeti domino efekt i sve će stvari polako početi 'sjedati na mjesto'- zaključila je Swart.</p>