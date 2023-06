Poznat raspored radnih nedjelja za dio trgovina i centara u Zagrebu do kraja ove godine

Početkom srpnja stupaju na snagu Nove odredbe Zakona o trgovini, među kojima se najvažnije promjene odnose na rad trgovina nedjeljom. Ubuduće će trgovine moći raditi ukupno 16 nedjelja u godini, s time da poslodavci sami mogu izabrati na koje će nedjelje raditi.

POGLEDAJTE VIDEO: Građani i za i protiv zabrane rada nedjeljom

Ove godine taj će izbor još biti donekle lak, jer spomenutih 16 nedjelja treba rasporediti na do kraja godine, no iduće godine to će se ograničenje odnositi na cijelu godinu.

Provjerili smo raspored radnih, odnosno neradnih nedjelja u trgovinama i shopping centrima u Zagrebu i pokazalo se da neki centri i trgovine još nisu objavili buduće radno vrijeme, dok se kod nekih već sve zna.

City Centar West i City Centar East

Tako je City Center one objavio je raspored radnih nedjelja za svoja dva shopping centra - West i East.

Foto: Schreenshoot City Centar

Supernova centri

Foto: Canva

Trgovački Supernova centri (Supernova Buzin, Supernova Garden Mall, Supernova Cvjetni i Centar Kaptol) neće raditi sve do posljednje nedjelje u kolovozu, 27.kolovoza. Preostale nedjelje koje će biti radne su:

rujan: 03.09., 10.09., 17.09.

listopad: 01.10., 08.10., 15.10.

studeni: 05.11., 12.11., 19.11., 26.11.

prosinac: 03.12., 10.12., 17.12., 24.12., 31.12.

Westgate centar

Foto: Wesgate Shopping City

Westgate je na svojoj stranici objavio da će sve trgovine u njihovom centru raditi na iste nedjelje.

- Među najvažnijim ističemo da ćemo radne i neradne nedjelje ravnomjerno rasporediti kroz sve mjesece, pa će tako centar za kupce biti otvoren i pojedine nedjelje u srpnju i kolovozu. Tragom ideje da djelatnici imaju zajamčen odmor na određene dane, Westgate je već sada odlučio da će na Badnjak i staru Godinu biti zatvoren za kupce, kako bi djelatnici imali pravi produženi blagdanski odmor, stoji u objavi iz tog centra, prenosi danas.hr.

Objavili su i popis radnih nedjelja:

srpanj: 16.07., 23.07.

kolovoz: 27.08.

rujan: 03.09., 10.09., 17.09.

listopad: 08.10., 15.10., 22.10.

studeni: 05.11., 12.11., 19.11., 26.11.

prosinac: 03.12., 10.12., 17.12.

Avenue Mall

Foto: Avenue Mall Zagreb

Avenue Mall će trgovine nedjeljom otvoriti tek u rujnu, kad će raditi prve tri nedjelje u mjesecu, zatim prve četiri nedjelje u listopadu, sve nedjelje u studenom i sve nedjelje u prosincu.

Point Shopping Center

Foto: Canva

Radne nedjelje za Point Shopping Center bit će sljedeće:

rujan: 03.09., 10.09., 17.09., i 24.09.

listopad: 08.10., 15.10, 22.10. i 29.10.

studeni: 12.11., 19.11. i 26.11.

prosinac: 3.12., 10.12., 17.12., 24.12. i 31.12.

Z Centar

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Z Centar je na svojim stranicama objavio da će od 1. srpnja raditi ovako:

srpanj: 2.7. i 9.7. (Kino, Hall of Game, Z House of Beauty, MiniPolis, Adventure mini golf, Automat klub, caffe barovi, restorani radit će sve nedjelje u srpnju. FitStop bar neće raditi 23.7. i 30.7.)

kolovoz: 27.8.

rujan: 3.9., 10.9. i 24.9.

listopad: 1.10., 15.10. i 29.10.

studeni: 12.11., 19.11. i 26.11.

prosinac: 3.12., 10.12., 17.12. i 24.12.

Drugi još bez rasporeda

Arena Centar još uvijek nije objavila koje će nedjelje raditi. Konzum, Studenac, Lidl još uvijek rade na rasporedu, koji će biti objavljen naknadno, a slično je i s IKEA-om, dm-om i BIPA-om.