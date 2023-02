Oporba kritizirala zabranu rada nedjeljom: 'Ovo je populizam. Radnike treba bolje platiti!'

Najava Vlade o zabrani rada nedjeljom u petak je među oporbenim strankama dočekana dvojako, dio njih smatra kako je riječ o populističkom, predizbornom potezu, drugi se načelno slažu sa zabranom jer su radnici u trgovini iskorištavani, a svi se slažu da radnike treba bolje platiti.

Peđa Grbin (SDP) smatra kako je laž da je riječ o zabrani rada nedjeljom jer se zapravo radi o zabrani prodaje nedjeljom.

Miloš: Zeleno-lijevi blok načelno za zabranu rada nedjeljom

"Nigdje nisam vidio zabranu da trgovci i trgovkinje zaposleni u trgovačkim lancima nedjeljom rade inventuru, slažu police i pripremaju prodaju za ponedjeljak. Nisam vidio zabranu rada onima koji rade na transportu, koji rade u logističkim centrima, a kamoli onima koji proizvode robu koja će se u tim centrima prodavati”, rekao je.

To je još jedan pokušaj dodvoravanja određenim akterima u društvu, znajući da vladajućima ni ova odluka, kao ni ona prethodna, neće opstati. To je skupljanje jeftinih političkih bodova bez obzira na posljedice i štete koje će izazvati u društvu, kaže Grbin.

Jelena Miloš (Zeleno-lijevi blok) upozorava da već trideset godina nije riješen problem radnika u trgovini koji rade neplaćene prekovremene sate i primaju plaće ispod minimalca. Zato sasvim opravdanom smatra intervenciju države jer, ističe, rad u trgovinama uglavnom je nedobrovoljan.

Usto, istraživanja pokazuju da dvije trećine građana podržava zabranu rada nedjeljom, tako da to neće imati nikakve drastične posljedice na promet u trgovinama. Najveći problem će možda imati pojedini trgovački lanci u kojima je najveći promet nedjeljom, no to će se premjestiti na druge dane u tjednu.

„Voljeli bismo da se malim trgovinama, koje su uglavnom obiteljske, dozvoli rad nedjeljom jer to nije nedobrovoljan rad i predložit ćemo takav amandman. Načelno se slažemo sa zabranom rada nedjeljom”, poručila je.

Bartulica: Kako ćemo zabraniti rad pekarama tijekom ljeta

Za Nikolu Grmoju (Most) ponovno aktualiziranje teme zabrane rada nedjeljom najbolji je lakmus papir u kakvim je problemima Plenković, jer to izvuče uvijek kada je "jako načet i u velikim problemima".

Most se zalaže da se radnicima više plati taj dan kada nisu sa svojim obiteljima i pokuša se to urediti na bolji način. Naš je stav da svaki čovjek ima pravo izabrati da taj dan bude sa svojom obitelji, istaknuo je.

Stephen Bartulica (Domovinski pokret) smatra da se u Vladinu prijedlogu vidi doza populizma. U Hrvatskoj moramo njegovati kulturu rada, a mi smo i turistička zemlja pa se postavlja pitanje kako ćemo zabraniti rad pekarama u svim mjestima tijekom ljeta, vladajući moraju i o tome voditi računa.

Dajemo podršku radnicima, oni imaju pravo ne raditi nedjeljom jer mnogi nemaju dovoljno vremena biti s obitelji. No, moramo naći ravnotežu gdje će radnici biti zadovoljni, ali će se i poštivati slobodu poduzetnika.

„U HDZ-u i dalje izvlače neke teme iz populističkih razloga, Plenković često lamentira da u Hrvatskoj ima puno populista, a zapravo je on najveći”, tvrdi Bartulica.

Mrak Taritaš: Stradat će mali kvartovski dućani, najbolje će proći benzinske pumpe

Anka Mrak Taritaš (Centar i GLAS) poručuje da su oni jasno i glasno protiv zabrane rada nedjeljom jer država može kontrolirati da su ljudi adekvatno plaćeni za rad nedjeljom.

Ovo je čista populistička mjera koja je bila za očekivati, za dodvoravanje Crkvi uoči parlamentarnih izbora, kazala je.

„Zadnji put kada se to dogodilo ukinuto je otprilike tisuću radnih mjesta jer su manje trgovine prestale raditi, a ova Vladina odluka će opet utjecati na male kvartovske dućane, dok će se veliki snaći. Najbolje će biti benzinskim pumpama, na kojima se za vrijeme korone kupovalo sve osim svježeg mesa, voća i povrća, a očito će tako biti i dalje”, ocijenila je.

