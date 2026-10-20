Poznata slastičarnica u Zagrebu zabranila je ulazak psima: 'Nemojte nam zamjeriti'

Ljubitelji slastica koji u zagrebačke lokale vole dolaziti u društvu svojih četveronožnih prijatelja morat će promijeniti navike. Popularna slastičarnica Torte i to objavila je da psi više neće smjeti ulaziti u njezine prostore, a razlog su brojna neugodna iskustva s vlasnicima koji se nisu pridržavali pravila.

Odluku su objavili na Instagramu, gdje su objasnili da su godinama dopuštali dolazak kućnih ljubimaca jer vole životinje i nisu vidjeli razlog da ih odvajaju od njihovih vlasnika. Štoviše, za pse su pripremali i posebne kolačiće kako bi se i oni osjećali dobrodošlo.

Foto: Instagram/torte_i_to

Ipak, s vremenom su se počeli nizati problemi. Prema objašnjenju slastičarnice, neki vlasnici nisu poštovali upute da psi budu na povodcu i da se ne penju na namještaj. Zbog toga su ljubimci znali slobodno hodati među stolovima, a u jednom slučaju došlo je i do sukoba dvaju pasa.

Foto: Instagram/torte_i_to

Osim toga, pojedini gosti dopuštali su svojim ljubimcima da borave na kaučima i foteljama, unatoč pravilima lokala. Kap koja je prelila čašu bio je incident u kojem se jedan pas pomokrio na fotelju, zbog čega je nastala materijalna šteta.

Iz slastičarnice su poručili da takve situacije više ne žele ponavljati te da odluka nije donesena bez prethodnog razmatranja.

'Problem nije u psima, nego u njihovim vlasnicima'

Vlasnica slastičarnice Martina Živković zamolila je goste za razumijevanje i naglasila da su pokušali pronaći način kako bi ljubimci mogli dolaziti zajedno sa svojim vlasnicima.

Foto: Instagram/torte_i_to

Istaknula je da se velik dio gostiju pridržavao propisanih pravila, no da je bilo dovoljno onih koji ih nisu poštovali da bi nastavak takve prakse postao neodrživ. Odlukom žele zaštititi prostor, imovinu i ugled slastičarnice.

Torte i to jedna je od poznatijih zagrebačkih slastičarnica, a s radom je počela 2005. godine. Sve je krenulo pripremom cheesecakea u maloj kuhinji, a upravo je taj kolač i danas među njihovim najpopularnijim proizvodima.

Tijekom godina ponudu su proširili različitim tortama, kolačima i drugim slasticama, a danas imaju tri lokala u Zagrebu