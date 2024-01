Poznati britanski bloger vozio se vlakom od Osijeka do Erduta: 'Ovo je najsporija ruta u EU'

Super uzbudljivo. Jeste li znali da je Hrvatska prošle godine imala najsporiju rutu putničkog vlaka u cijeloj EU sa brzih 25,54 km/h. Idemo provjeriti, napisao je poznati britanski travel bloger Paul Bradbury, koji sam sebe naziva 'ekspertom za Hrvatsku', na svojoj Facebook stranici prije nego je u Osijeku ušao u vlak za Erdut. Između Osijeka i Erduta ima nešto manje od 30 kilometara no vožnja vlakom ipak traje više od sat vremena.

U vlaku je, kaže, bilo šestero ljudi, a do Erduta su ostali samo on i još jedan putnik. Primijetio je koliko je taj dio naše zemlje zapostavljen pa je to sve usporedio s bivšom Jugoslavijom.

- Prije rata su vlakovi bili jako, jako funkcionalni u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji. Vožnja od Beograda do Zagreba je trajala nekih 3 sata i 45 minuta. Za usporedbu, putovanje od Osijeka do Zagreba danas traje oko 5,5 sati - rekao je.

Sjedio je u vlaku do Erduta i čudio se brzini. Komentirao je kako bi bio brži da je krenuo pješice. U jednom trenu je pustom cestom, paralelnom s prugom, prošao mali automobil i činilo se kao da je projurio velikom brzinom pored vlaka. 'Čini mi se da je pored mene upravo prošla Rimčeva Nevera', komentirao je.

Putovanje od Osijeka do Erduta nazvao je depresivnom i naglasio važnost ulaganja u taj dio Hrvatske. Vožnju je usporedio s maratonom.

- Svjetski rekord za cijeli maraton, 42 km, je 2:00:35, ili 21 km/h na sat. Upravo sam prešao 29,8 km u oba smjera od Osijeka do Erduta u predviđenom vremenu 1 sat i 10 minuta ili 25,54 km/h, što je tu vožnju učinilo najsporijom putničkom linijom u EU 2023., prema neumornom borcu za EU željeznice Jonu Worthu. Dobre vijesti, vlak je stigao na vrijeme, bio je topao i čist. Ozbiljno nedostaje ulaganja u infrastrukturu istočne Hrvatske, regije koja zaslužuje puno bolje. Stanica Erdut, nekima kraj pruge, drugima prvi pogled na EU - prokomentirao je pa najavio nastavak putovanja vlakom do Zagreba.

Na stanici u Osijeku, gradu koji ga je, kaže, oduševio, dočekao ga je noviji, moderniji vlak.

- Znam da ne bih trebao govoriti prerano, ali prilično sam impresioniran vlakom Osijek - Zagreb do sada. Super čisto, toplo i ima čak i utičnice. Da vidimo hoću li stići u Zagreb do vikenda - prokomentirao je kad se smjestio u vlak. Bilo je to u ponedjeljak.

Potom je snimao detalje tijekom vožnje, poput brzine od 60 km/h kojom su išli. Kad su dosegli 100 km/h je napisao: 'Osjećam vrtoglavicu. Četiri puta je brži od Erdut Expressa'.

Britanski novinar Paul Bradbury preselio se u Hrvatsku i ovdje započeo svoju priču. Otkrio nam je nešto o svom portalu 'Total Croatia News', kako mu se sviđa život u Hrvatskoj, prilikama koje imamo, a ne iskorištavamo i prokomentirao slogan Hrvatske - 'Croatia Full of life'. | Video: KanalRi

Iznenadio ga je, kaže, interes koji je pobudio svojom objavom, što je prokomentirao:

'Nisam očekivao ovakvu reakciju ili interes za moje malo putovanje vlakom. Mislim da je 6,3 tisuće lajkova na FB objavu za mene rekord. A za one koji žele znati više, evo mog vloga s putovanja vlakom najsporijom rutom putničkog vlaka u EU, prosječnom brzinom od 25,54 km/h.

Lako se jeftino nasmijati kad se radi o ovakvim temama, ali kako razvijam svoj koncept vlogiranja na cesti. Radije se usredotočujem na pozitivno, istovremeno ističući pitanja koja mogu educirati i, nadam se, potaknuti raspravu koja vodi do promjena.

Zanimljivi su mi bile stotine komentara, posebno brojnih ljudi koji su me pitali 'jesam li doživio strahote vlaka Zagreb – Split'. Zapravo, više volim vlak nego autobus na toj ruti, ali komentari su me natjerali da se zamislim kako mnogi ljudi ovdje imaju vrlo malo razumijevanja o realnosti života na istoku.

Slavonija je prekrasna regija s izvrsnim ljudima, koja se pokreće osječkom snagom. Poboljšanje njegove infrastrukture pomoći će mu da leti. Sljedeći vlog na ovu temu - javni prijevoz do Osijeka - autobus, vlak i avion. To je druga priča.'