-\u00a0Covid ka\u0161alj nije poput\u00a0uobi\u010dajenog dubokog ka\u0161lja (ono \u0161to lije\u010dnici\u00a0nazivaju produktivni ka\u0161alj). Vrlo je karakteristi\u010dan. To je suh, raspr\u0161en, hrapav, promukao ka\u0161alj sa zvi\u017edanjem\u00a0- ka\u017ee Richard koji se ponovno testirao na virus.

- Rezultati su negativni na virus i pozitivni na antitijela. Moj lije\u010dnik ka\u017ee da se virus ne\u0107e vratiti, ali postoje dani kada mislim da se vratio - rekao je Quest koji jo\u0161 uvijek otkriva nove posljedice od korone.

- Sada sam postao\u00a0nevjerojatno nespretan. Nikad nisam bio najspretnija\u00a0osoba, nikad me nitko nije nazivao gracioznim, ali moja nespretnost sada je pre\u0161la okvire. Ako idem dohvatit \u010da\u0161u ili uzeti ne\u0161to iz ormara, vjerojatno je da \u0107e se \u010da\u0161a razbiti ili da \u0107e mi to ne\u0161to ispasti na pod. Padam preko namje\u0161taja. Kao da onaj dio mozga koji podsvjesno prilago\u0111ava pokrete kada nai\u0111e zapreka ne djeluje. Moj probavni sustav tako\u0111er je osebujan. Nije bitno da li ovo zovem simptomima ili osobinama, moje tijelo se ne osje\u0107a sasvim u redu\u00a0- ispri\u010dao je voditelj.

Lije\u010dnici mu govore da \u0107e to pro\u0107i, ali ne znaju to\u010dno kada.

- Pro\u0161li tjedan mi je bio lo\u0161. Ka\u0161ljao sam danima, osje\u0107ao sam se stalno umorno. Spotaknuo sam se preko stativa od kamere pa sam pao preko stolice. Zabrinut sam, ali ne i uspani\u010den. Sada se ve\u0107 osje\u0107am malo bolje - dodao je.

Richard upozorava sve koji nisu oboljeli od ovog virusa da u\u010dine sve kako bi to i sprije\u010dili.

-\u00a0On \u0107e projuriti tijelom, napraviti ozlijede na svom putu\u00a0i onda kad pomislite 'dobro, hvala Bogu da je nestao', shvatit \u0107ete da je \u0161teta \u00a0posvuda rasprostranjena i bit \u0107e dugo s vama i nakon \u0161to je kriza pro\u0161la - rekao je Quest za CNN.

Tim Spector, profesor s\u00a0londonskog King's Collegea, tvrdi\u00a0da se veliki broj ljudi suo\u010dava s ovim oblikom virusa COVID-19 (eng.long tail Covid form)\u00a0koji traje tjednima dulje od prosjeka.

- Prou\u010davao sam 100 bolesti. Covid je naj\u010dudniji od svega \u0161to sam\u00a0vidio u svojoj lije\u010dni\u010dkoj karijeri\u00a0 - rekao je\u00a0The Guardian

Spector je odigrao klju\u010dnu ulogu u razvoju aplikacije 'Covid Symptom Tracker', koja je razvijena kako bi pomogla zdravstvenim radnicima\u00a0da mjere \u0161irenje i utjecaj virusa. Svaki korisnik koji sumnja da ima virus mo\u017ee unijeti u dnevni zapis \u00a0\u0161to osje\u0107a i \u0161to im se doga\u0111a, a tri do \u010detiri\u00a0milijuna ljudi je to u\u010dinilo.

Od toga je 200.000 ljudi prijavilo da\u00a0simptome ima najmanje \u0161est tjedana. Medicinski stru\u010dnjaci jo\u0161 uvijek raspravljaju \u0161to\u00a0stoji iza ovih dugih simptomatskih razdoblja, pi\u0161e Miami Herald.

Poznati CNN-ov voditelj Richard Quest imao koronu: Virus je kao tornado, simptomi su se vratili

Richard Quest zarazio se korona virusom sredinom travnja. Međutim, kašalj mu se vratio, bez upozorenja i naizgled bez razloga kao i umor. Ističe da je nespretniji nego prije

