Prije nego nabavite nekog od ovih pasa morate biti sigurni u to da imate dovoljno vremena i volje za vrlo napornu dresuru često tvrdoglave životije i da imate dovoljno mjesta u stanu, kaže dreser Garret Wing
Poznati dreser pasa upozorava: Ove tri pasmine nisu za svakoga
Prema riječima poznatog trenera pasa, postoje tri pasmine koje bi ljudi trebali izbjegavati kad je u pitanju izbor kućnog ljubimca koji će živjeti s obitelji. Naime, dreser pasa Garret Wing, koji posljendjih 20 godina trenira policijske pse, podijelio je savjet na svojoj YouTube stranici, koja ima više od 2,5 milijuna pretplatnika, prenosi The Sun.
Garret kaže da je prva pasmina za koju savjetuje da ju izbjegava većina ljudi Tibetanski mastif.
Iako izgleda kao dobročudni čupavi medo, za odgoj Tibetanskog mastifa treba iznimno puno energije
- To je najstarija radna pasmina, doslovno „čudovište od psa“, koje je „sposobno ubiti cijeli čopor vukova. Ovi psi su vrlo tvrdoglavi i teški za dresuru. Prekrasne životinje, ali je vrlo moguće da nisu dobar izbor za vas - pojasnio je.
Njemačke doge (Great Dane) nazvao je "slatkim psima", no ističe da je to jedna od najvećih pasmina pasa.
- Zbog toga biste morali preurediti cijelu kuću da biste mogli dovesti jednog takvog psa, od kupnje ekstra velikog kaveza do razmišljanja o tome koji namještaj gdje premjestiti. Govorimo o psu koji je jednostavno prevelik za većinu domova“, dodao je.
Za Njemačku dogu često nema dovoljno mjesta u stanovima, to je jedna od najvećih pasmina
Na vrhu njegovog popisa pasa koji nisu za svaku kuću je i Cane Corso – talijanska pasmina mastifa, koja se ranije koristila za čuvanje stoke i lov.
- To je pas koji je previše za 99,9 posto ljudi i to će vam reći svaku dreser pasa, ali i svaki vlasnik psa te pasmine. Oni su doslovno 'borbeni tenkovi', a to vam ne treba u prigradskom susjedstvu - pojašnjava Garreth Wing.
Vrlo brzo dobio je niz komentara na video.
Zbog ogromne snage Cane Corso je pravi borbeni tenk i potrebno je jako puno tuda za uspješnu dresuru
- Moj uzgajivač me intervjuirao kao da se prijavljujem u policijsku postaju. Istraživao sam i shvatio zašto su bili tako oprezni, zaista ne bi svatko trebao imati tog psa - napisao je jedan od vlasnika pasmine Cane Corso.
Jedan potencijalni vlasnik je dodao: "Kad sam se zaljubio nakon što sam prvi put vidio Cane Corsa, 15 minuta sam ga pretraživao na Internetu, a zatim sam odlučio kupiti novi motocikl".
- Vlasnik sam Corsa 25 godina i ovaj video je potpuno točan - komentirao je još jedan poznavatelj pasmine, dok je jedan od njih naglasio kako je "naručio i pohađao bezbroj Wingovih tečajeva prije i nakon što je dobio svog Cane Cordsa!.
- Moj dječak je upravo napunio 2 godine i teži gotovo 70 kilograma – ne mogu ni zamisliti kakve bih probleme imao da nisam pohađao posebne tečajeve o tome kako ga dresirati - naglasio je.
Još jedno stručno mišljenje
Ovaj mališan spada, pak, u pse koji se odlično mogu uklopiti u obiteljski dom
I Angelo Sorbello, direktor tvrtke Pet Sprint, kaže, pak, kako postoje neke pasmine s kojima u obiteljskom domu nije lako upravljati. On ističe: Border Collie, Sibirskog haskija, Australskog ovčara, Bigla i Jack Russell Terriera, dok bi za kućne ljubimce bez problema preporučio Francuskog buldoga, Cavalier King Charles Spaniela, Ši-cuia i Mopsa.
