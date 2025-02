Poznati Hrvati velikog srca: 'Trčimo za one koji to ne mogu, dječji osmjeh je neprocjenjiv'

U subotu, 1. ožujka, s početkom u 8 sati kreće 8. izdanje Polojske Ultra 100 km utrke, odnosno ekipno i pojedinačno prvenstvo Hrvatske u cestovnom trčanju na 50 i 100 km, koja donosi snažnu poruku inkluzije, zajedništva i neodustajanja. Naime, na stazi uz Savu hrvatski sportaš, fitness trener i humanitarac Marko Kos, pokušat će oboriti Guinnessov rekord za najbrže otrčanih 100 kilometara gurajući osobu u trkaćim invalidskim kolicima.

Kos će tijekom utrke, gurati ukupno petero djece s teškoćama u kretanju, omogućujući svakome od njih da osjeti čar natjecanja i doživi uzbuđenje sudjelovanja u velikoj utrci, priopćeno je iz organizacijskog odbora akcije pod nazivom Snaga pokreta.

- Bez brige, spreman sam za subotu i veselim se utrci. Nadam se da će ljudi razumjeti da to nije samo test fizičke izdržljivosti mene kao trkača, već i simbol zajedništva, inkluzije i pružanja prilike onima koji su često izostavljeni iz sportskih aktivnosti. Riječ je o istinskom slavlju ljudske snage i empatije, gdje svaki kilometar nosi poruku podrške i solidarnosti i jako bih volio da upravo ta poruka uđe u prvi plan, kaže Marko Kos te dodaje kako je njegov primarni cilj izmamiti djeci uključenoj u utrku osmijeh na licu.

- Dječji osmijeh je neprocjenjiv. Nema veće nagrade od sreće koju vidim u njihovim očima kada osjete vjetar u kosi i adrenalin utrke. To su trenuci koji im možda promijene pogled na svijet, koji im daju snagu da vjeruju u sebe i svoje mogućnosti. Naša društvena stvarnost često nas udaljava jedne od drugih, previše smo fokusirani na vlastite probleme i obaveze, ali ja vjerujem u snagu zajedništva, ljudskost i spremnost da pomognemo jedni drugima. Uspjeh nije samo u brojevima, rekordima i medaljama, već u utjecaju koji ostavljamo na živote drugih - ističe Kos, koji je ovaj humanitarni projekt pokrenuo prije nešto više od godinu dana.

Marko će tijekom utrke gurati petero djece s poteškoćama

Gurajući druga kolica s djecom s teškoćama, na utrci će se pridružiti i brojne poznate osobe iz javnog života. Među njima su kazališni i televizijski glumac Marko Cindrić, glumica Ecija Ojdanić, televizijski voditelj Ognjen Golubić, Juraj Šebalj, Marko Lipovac, Tea Faber, Vedran Jerković, Marin Vlahović te Marko Deša. Organizatori utrke i Marko Kos pozivaju građane da dođu bodriti natjecatelje i saznaju svoj broj te šalju jasnu poruku: snaga pokreta je snaga promjene.

Uz to, utrka ima i snažnu javnozdravstvenu poruku: U suradnji s Hrvatskom ligom za hipertenziju i Hrvatskim društvom za rijetke bolesti HLZ-a, organizira se velika preventivna akcija „Lov na Tihog Ubojicu“. Cilj je osvijestiti javnost o važnosti ranog otkrivanja visokog krvnog tlaka i kolesterola – glavnih uzroka kardiovaskularnih bolesti. Tako će se tijekom trajanja utrke, od 12:00 do 15:00 sati, održati besplatna mjerenja krvnog tlaka, kolesterola i šećera u krvi.

Gotovo 50 posto smrti u Hrvatskoj povezano je s nereguliranim krvnim tlakom i kolesterolom, a Svjetska zdravstvena organizacija je hipertenziju 2023. godine proglasila vodećim svjetskim uzrokom smrti. Dislipidemije, koje pogađaju više od 60 posto hrvatske populacije, dodatno naglašavaju važnost preventivnih pregleda i zdravih životnih navika.

Još jedna humanitarna priča ispreplela se s ovom. Naime, hrvatski kazališni i televizijski glumac Marko Cindrić javlja da nastavlja s akcijom prikupljanja novca za 27-godišnju Katarinu Nobilo s Korčule, koja je rođena s cerebralnom paralizom.

- Katarina mi se javila još prošle godine, vidjevši moju humanitarnu akciju pod motivom 'Mosa Bavlju', kad sam istrčao humanitarno od Siska do Zagreba i pitala me bih li bio spreman podržati humanitarnu akciju koja je već pokrenuta radi prikupljanja novca za tri operacije koje mora obaviti u Njemačkoj. Naravno da sam pristao i još prošle godine sam planirao istrčati prvenstvo Hrvatske na 6 sati. No kako sam se ozlijedio, morao sam pauzirati mjesec dana i sad nastavljam s akcijom - kaže Marko. Tako će 1. ožujka istrčati Polonjsku utrku na 50 kilometara, za nju.

- Na moj poziv u akciju su se uključili Mario Lovrić sa svojom humanitarno sportskom udrugom "Trči sa srcem", udruga Srce Stenjevca, Ultramaraton klub Mazator, trkač Davor Soltan, i Ivka Armanda Todorović, pokretačica Angels Body and Emotions, koja će organizirati jedan događaj 16.3. čiji će prihodi ići za Katarinu.

- Na štandu kod starta utrke svi koji žele podržati ovu humanitarnu akciju moći će uplatiti donaciju i za to prigodno dobiti majicu 'Trči sa srcem' i neke sportske rekvizite, tako da su svi pozvani na sudjelovanje - kaže Marko te dodaje da svi koje zanima kako se mogu uključiti u akciju informacije mogu pronaći na stranici www.zakatinkorak.hr.

- Sve je spremno za dobru utrku, vjerujem da ću na Poloskoj ići i na rekord - kaže Marko te dodaje kako je u međuvremenu odradio oko 800 kilometara simske baze, što trčeći, što biciklom, pod budnim okom glavnog trenera Atletskog kluba Sljeme Dragana Jankovića.

- S obzirom na tu kilometražu, vjerujem da ću to odraditi 'momački' - zaključuje sugovornik.