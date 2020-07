Glazbenik Post Malone,\u00a0u suradnji sa svojim dugogodi\u0161njim menad\u017eerom Jamesom Morrisseyjem, kreirao je nje\u017eni francuski\u00a0ros\u00e9 koji \u0107e biti lansiran u ljeto 2020. godine.\u00a0Vino ima\u00a0aromu\u00a0svje\u017ee ubranog vo\u0107a:\u00a0kru\u0161ke, ananasa i jagode. Boca se u maloprodaji prodaje za oko 22 dolara, odnosno ne\u0161to manje od 150 kuna, pa \u0107e biti dostupno i manje bogatim kolekcionarima.\u00a0





Glumica Kate Hudson stoji iza King St.Vodke, votke bez glutena,\u00a0koja se radi uz pomo\u0107 alkalne vode. Izra\u0111uje se u Santa Barbari u Kaliforniji, a destilira se sedam puta. Prodaje se u bo\u010dicama od\u00a0 750 mililitara, s cvjetnim naljepnicama, a svaka ima 43 posto alkohola.

Snoop Dogg se \u00a0nekoliko puta oku\u0161ao u industriji alkoholnih pi\u0107a, a 2014. godine potpisao je ugovor\u00a0s tvrtkom koja proizvodi brazilski\u00a0\u0161pirit Cuca Fresca, \u010diji je\u00a0dioni\u010dar i ambasador. Perbes\u00a0Cuca Fresca proizvodi cacha\u00e7u, vo\u0107nu teku\u0107inu destiliranu iz fermentiranog soka od \u0161e\u0107erne trske.

Slavni reper\u00a0je nedavno sura\u0111ivao i s australijskom komercijalnom etiketom vina '19 Crimes' radi pokretanja Snoop Cali Red, na \u010dijim bi se bocama trebala\u00a0na\u0107i njegova slika.\u00a0Vino je mje\u0161avina 65 posto\u00a0Petite Syrah, 30 posto\u00a0Zinfandela i 5 posto\u00a0Merlota.\u00a0

\u0160kotski glumac koji se proslavio ulogom u seriji Outlander, u showu Stephena\u00a0Colberta kazao je da ve\u0107\u00a0dugo radi na stvaranju marke viskija. Zove se Sassenach, a destiliran\u00a0je u \u0160kotskoj. Ka\u017ee kako\u00a0ima okus breskve, meda, marelice i masla\u010dka, s mirisom badema, agruma i vanilije. Viski je lansiran u o\u017eujku, zasad samo u SAD-u.\u00a0

Glumac Dwayne Johnson ove godine je lansirao na tr\u017ei\u0161te\u00a0etiketu Teremana Tequila. Na\u00a0Instagramu je napisao da 'tera' u njenom imenu ozna\u010dava zemlju, a 'mana'\u00a0sna\u017eni polinezijski duh koji ga\u00a0vodi. Rekao je da mu je oduvijek bio san stvoriti visokokvalitetnu,\u00a0 tekilu i da je godinama radio na ovoj marki. \u00a0

Glumac poznat po ulozi Dalea Coopera, agenta iz serije Twin Peaks, Kyle MacLachlan, vlasnik je i za\u0161titno i lice vinarije simboli\u010dnog imena 'Pacific-Northwest winery Pursued by Bear'.\u00a0Vinarija djeluje od 2005. godine, a njezina se vina ve\u0107 godinama redovito pregledavaju u industrijskim publikacijama.

Lice glumca Ryana Reynoldsa \u010desto se mo\u017ee vidjeti\u00a0na oglasima za destileriju gina sa sjedi\u0161tem u Portlandu, \u010diji je vlasnik od\u00a0velja\u010de 2018. godine. Po njegovim rije\u010dima, on se vi\u0161e bavi financijskom i poslovnom strategijom, nego\u00a0destiliranjem. No, iskreno priznaje da je se njegovo zanimanje za tvrtku rodilo prvenstveno iz ljubavi prema dobrom ginu.\u00a0

Dvoje glazbenika udru\u017eilo se oko proizvodnje prvog pi\u0107a takve vrste, koje je spoj\u00a0mezkale i tekile. Ideja je bila\u00a0uravnote\u017eiti pomalo 'zadimljen' okus mezkala okusom tekile. Ka\u017eu kako nakon dvije ili tri \u010da\u0161ice osje\u0107ate kao da ste popu\u0161ili cigaretu.

Zvijezda 'Ghostbusters', Dan Aykroyd, udru\u017eio\u00a0se s umjetnikom Johnom Aleksandrom, kako bi stvorili\u00a0posebnu votku bez \u0161e\u0107era.\u00a0Ideja za marku potekla je iz Aykroydove \u017eelje za votkom bez dodataka.\u00a0Prodaje se u posebnoj boci u obliku lubanje i vi\u0161estruko se filtrira kroz poludrage kristale poznate kao Herkimerovi dijamanti.

\u00a0

Rade\u0107i s Brentom Hockingom, osniva\u010dem DeLe\u00f3na Tequila, Drake je 2016. pokrenuo brand viskija,\u00a0poznat po svojoj elegantnoj bo\u010dici i impresivnom odazivu na Instagramu. Prati ga vi\u0161e od 67.000\u00a0 ljudi. Boca od 750 mililitara stoji gotovo 300 kuna.\u00a0

George Clooney udru\u017eio se s Randeom Garberom, suprugom Cindy Crawford, te\u00a0Mikeom Meldmanom, nekretninskim tajkunom, kako bi stvorio tekilu. Proizvodi se u Jaliscu, u Meksiku, a va\u017eno im je da je vrhunske kvalitete, a opet pristupa\u010dna obi\u010dnim ljudima.\u00a0

- \u017deljeli smo da je\u00a0svi mogu piti, da to ne bude samo ekskluzivno pi\u0107e - ka\u017ee Garber. Zanimljivo je da je 2017. godine\u00a0tvrtka alkoholnih pi\u0107a Diageo kupila\u00a0marku za visokih milijardu dolara.\u00a0

Prema Forbesu, pjeva\u010d je jo\u0161 bio na po\u010detku karijere, kad je 2009. lansirao vlastitu tekilu. Rije\u010d je o trostruko destiliranoj tekili, koja je\u00a0osvojila zlatnu medalju na Svjetskom natjecanju \u00a0u San Franciscu 2012. godine.\u00a0Oznaka '901'\u00a0u imenu pi\u0107a je kod Timberlakeova rodnog grada u Memphisu, u dr\u017eavi Tennessee.\u00a0Timberlake je sklopio partnerstvo sa Sauzom kako bi ponovo pokrenuo proizvodnju pi\u0107a\u00a02014. godine.\u00a0

Redatelj 'Kima' Francis Ford Coppola i njegova supruga Eleanor kupili su dio imanja Vinarije Inglenook jo\u0161 1975. godine, a kasnije su pokrenuli vinsku marku Coppola, stvoriv\u0161i obiteljsko vino. Njegova unuka Gia Coppola i k\u0107er Sofia\u00a0tako\u0111er imaju svoju kolekciju vina.

Reality zvijezda Bethenny Frankel jo\u0161 je\u00a02009. godine pokrenula brend Skinnygirl, pod \u010dijim imenom nudi\u00a0niskokalori\u010dne verzije margarita. Dvije godine kasnije udru\u017eila se\u00a0s tvrtkom za proizvodnju pi\u0107a Beam Suntory, kako bi pro\u0161irila ponudu branda na vina, aromati\u010dne votke i vi\u0161e gotovih koktela.\u00a0Od lipnja 2020. Frankel je izvr\u0161na direktorica tvrtke.\u00a0

\u00a0

Sammy Hagar i Guy Fieri iz grupe Van Halen zajedno su stvorili tekilu. Nazvali su je Santo Fino Blanco. Ranije je \u00a0Hagar ve\u0107 bio lansirao tekilu s Adamom Levineom, frontmenom Maroon 5.\u00a0

Glumci Bryan Cranston i Aaron Paul godinama i poslovno sura\u0111uju, pokrenuli su\u00a0Dos Hombres\u00a0mezcal.\u00a0Prema navodima na Instagramu, na ideju su do\u0161li\u00a0prije nekoliko godina dok su razgovarali o svojim budu\u0107im nastojanjima u karijeri.

Nick Jonas i modni dizajner John Varvatos do\u0161li su na ideju da lansiraju vlastiti brend tekile tijekom putovanja u Meksiko 2018. godine. Udru\u017eili su se s destilatorom Arturom Fuentesom i Stoli Groupom, kako bi o\u017eivotvorili \u00a0Villa One Tequila .\u00a0Villa One Tequila trenutno je dostupna u tri vrste, prenosi Insider.\u00a0

Ovih 18 brendova alkohola proizvode slavni

Većina poznatih glumaca i glazbenika uz posao pokrene liniju parfema, odjeće ili nešto slično, no među njima ima i mnogo onih koji vole fino popiti, pa je to poticaj da se uključe u proizvodnju pića

<p>Mogli bismo reći da slava i alkohol jako dobro idu zajedno. I to ne samo zbog toga što na većini događaja na kojima se mogu sresti teku rijeke alkohola, nego i zato što, uz veliki broj poznatih glumaca i pjevača koji su se odvažili u proizvodnji neke linije parfema ili odjeće, ima i onih koji su uložili u - proizvodnju pića. Ima tu svega, od niskokaloričnih koktela do specijalnih vina. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Koliko možete popiti...</p><p>Evo nekoliko poznatih marki i boca koje su u vlasništvu celebrityja, za koje možda niste znali: </p><h2>Glazbenik Post Malone proizvodi rosé</h2><p>Glazbenik<strong> Post Malone</strong>, u suradnji sa svojim dugogodišnjim menadžerom <strong>Jamesom Morrisseyjem</strong>, kreirao je nježni francuski rosé koji će biti lansiran u ljeto 2020. godine. Vino ima aromu svježe ubranog voća: kruške, ananasa i jagode. Boca se u maloprodaji prodaje za oko 22 dolara, odnosno nešto manje od 150 kuna, pa će biti dostupno i manje bogatim kolekcionarima. </p><h2>Glumica Kate Hudson stoji iza votke bez glutena</h2><p><br/> <strong>Glumica Kate Hudson</strong> stoji iza King St.Vodke, votke bez glutena, koja se radi uz pomoć alkalne vode. Izrađuje se u Santa Barbari u Kaliforniji, a destilira se sedam puta. Prodaje se u bočicama od 750 mililitara, s cvjetnim naljepnicama, a svaka ima 43 posto alkohola.</p><h2>Snoop Dogg dioničar tvrtke koja proizvodi voćnu tekilu</h2><p><strong>Snoop Dogg </strong>se nekoliko puta okušao u industriji alkoholnih pića, a 2014. godine potpisao je ugovor s tvrtkom koja proizvodi brazilski špirit Cuca Fresca, čiji je dioničar i ambasador. Perbes Cuca Fresca proizvodi cachaçu, voćnu tekućinu destiliranu iz fermentiranog soka od šećerne trske.</p><p>Slavni reper je nedavno surađivao i s australijskom komercijalnom etiketom vina '19 Crimes' radi pokretanja Snoop Cali Red, na čijim bi se bocama trebala naći njegova slika. Vino je mješavina 65 posto Petite Syrah, 30 posto Zinfandela i 5 posto Merlota. </p><h2>Sam Heughan ima vlastiti miješani škotski viski</h2><p>Škotski glumac koji se proslavio ulogom u seriji Outlander, u showu <strong>Stephena Colberta</strong> kazao je da već dugo radi na stvaranju marke viskija. Zove se Sassenach, a destiliran je u Škotskoj. Kaže kako ima okus breskve, meda, marelice i maslačka, s mirisom badema, agruma i vanilije. Viski je lansiran u ožujku, zasad samo u SAD-u. </p><h2>'The Rock' Johnson vlasnik je marke tekile</h2><p>Glumac <strong>Dwayne Johnson</strong> ove godine je lansirao na tržište etiketu Teremana Tequila. Na Instagramu je napisao da 'tera' u njenom imenu označava zemlju, a 'mana' snažni polinezijski duh koji ga vodi. Rekao je da mu je oduvijek bio san stvoriti visokokvalitetnu, tekilu i da je godinama radio na ovoj marki. </p><h2>Glumac Kyle MacLachlan vlasnik vinarije </h2><p>Glumac poznat po ulozi Dalea Coopera, agenta iz serije Twin Peaks, <strong>Kyle MacLachlan</strong>, vlasnik je i zaštitno i lice vinarije simboličnog imena 'Pacific-Northwest winery Pursued by Bear'. Vinarija djeluje od 2005. godine, a njezina se vina već godinama redovito pregledavaju u industrijskim publikacijama.</p><h2>Ryan Reynolds vlasnik tvrtke 'Aviation Gin' </h2><p>Lice glumca <strong>Ryana Reynoldsa </strong>često se može vidjeti na oglasima za destileriju gina sa sjedištem u Portlandu, čiji je vlasnik od veljače 2018. godine. Po njegovim riječima, on se više bavi financijskom i poslovnom strategijom, nego destiliranjem. No, iskreno priznaje da je se njegovo zanimanje za tvrtku rodilo prvenstveno iz ljubavi prema dobrom ginu. </p><h2> Sammy Hagar i Adam Levine stoje iza mezquite Santo</h2><p>Dvoje glazbenika udružilo se oko proizvodnje prvog pića takve vrste, koje je spoj mezkale i tekile. Ideja je bila uravnotežiti pomalo 'zadimljen' okus mezkala okusom tekile. Kažu kako nakon dvije ili tri čašice osjećate kao da ste popušili cigaretu.</p><h2>Glumac Dan Aykroyd suosnivač suvlasnik votke Crystal Head</h2><p>Zvijezda 'Ghostbusters',<strong> Dan Aykroyd,</strong> udružio se s umjetnikom <strong>Johnom Aleksandrom</strong>, kako bi stvorili posebnu votku bez šećera. Ideja za marku potekla je iz Aykroydove želje za votkom bez dodataka. Prodaje se u posebnoj boci u obliku lubanje i višestruko se filtrira kroz poludrage kristale poznate kao Herkimerovi dijamanti.</p><h2>Drake je vlasnik luksuznog brenda viskija Virginia Black</h2><p> </p><p>Radeći s <strong>Brentom Hockingom</strong>, osnivačem DeLeóna Tequila, Drake je 2016. pokrenuo brand viskija, poznat po svojoj elegantnoj bočici i impresivnom odazivu na Instagramu. Prati ga više od 67.000 ljudi. Boca od 750 mililitara stoji gotovo 300 kuna. </p><h2> </h2><h2>George Clooney suosnivač tekile Casamigos</h2><p><strong>George Clooney</strong> udružio se s <strong>Randeom Garberom,</strong> suprugom <strong>Cindy Crawford</strong>, te <strong>Mikeom Meldmanom</strong>, nekretninskim tajkunom, kako bi stvorio tekilu. Proizvodi se u Jaliscu, u Meksiku, a važno im je da je vrhunske kvalitete, a opet pristupačna običnim ljudima. </p><p>- Željeli smo da je svi mogu piti, da to ne bude samo ekskluzivno piće - kaže Garber. Zanimljivo je da je 2017. godine tvrtka alkoholnih pića Diageo kupila marku za visokih milijardu dolara. </p><h2>Justin Timberlake surađivao u proizvodnji Sauze 901</h2><p>Prema Forbesu, pjevač je još bio na početku karijere, kad je 2009. lansirao vlastitu tekilu. Riječ je o trostruko destiliranoj tekili, koja je osvojila zlatnu medalju na Svjetskom natjecanju u San Franciscu 2012. godine. Oznaka '901' u imenu pića je kod Timberlakeova rodnog grada u Memphisu, u državi Tennessee. T<strong>imberlake </strong>je sklopio partnerstvo sa Sauzom kako bi ponovo pokrenuo proizvodnju pića 2014. godine. </p><h2>Francis Ford Coppola vlasnik je vinarije </h2><p>Redatelj 'Kima' <strong>Francis Ford Coppola</strong> i njegova supruga <strong>Eleanor </strong>kupili su dio imanja Vinarije Inglenook još 1975. godine, a kasnije su pokrenuli vinsku marku Coppola, stvorivši obiteljsko vino. Njegova unuka <strong>Gia Coppola </strong>i kćer <strong>Sofia </strong>također imaju svoju kolekciju vina.</p><h2>Bethenny Frankel 2009. stvorila brend napitaka Skinnygirl</h2><p>Reality zvijezda <strong>Bethenny Frankel</strong> još je 2009. godine pokrenula brend Skinnygirl, pod čijim imenom nudi niskokalorične verzije margarita. Dvije godine kasnije udružila se s tvrtkom za proizvodnju pića Beam Suntory, kako bi proširila ponudu branda na vina, aromatične votke i više gotovih koktela. Od lipnja 2020. Frankel je izvršna direktorica tvrtke. </p><h2>Sammy Hagar i Guy Fieri zajedno su izradili tekilu</h2><p> </p><p><strong>Sammy Hagar</strong> i <strong>Guy Fieri</strong> iz grupe Van Halen zajedno su stvorili tekilu. Nazvali su je Santo Fino Blanco. Ranije je Hagar već bio lansirao tekilu s Adamom Levineom, frontmenom Maroon 5. </p><h2>Bryan Cranston i Aaron Paul imaju svoj mezcal</h2><p>Glumci <strong>Bryan Cranston</strong> i <strong>Aaron Paul</strong> godinama i poslovno surađuju, pokrenuli su Dos Hombres mezcal. Prema navodima na Instagramu, na ideju su došli prije nekoliko godina dok su razgovarali o svojim budućim nastojanjima u karijeri.</p><h2>Nick Jonas i John Varvatos vlasnici Villa One Tequile</h2><p><strong>Nick Jonas</strong> i modni dizajner <strong>John Varvatos</strong> došli su na ideju da lansiraju vlastiti brend tekile tijekom putovanja u Meksiko 2018. godine. Udružili su se s destilatorom Arturom Fuentesom i Stoli Groupom, kako bi oživotvorili Villa One Tequila . Villa One Tequila trenutno je dostupna u tri vrste, prenosi <a href="https://www.insider.com/celebrities-with-liquor-labels-2019-4">Insider.</a> </p>