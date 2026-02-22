Poznati maestro se tri puta ženio, a striptizeta ga je opčinila iako su bili razdvojeni

Kad su mu bile samo dvije godine, otac je preminuo, a majka se kasnije preudala za Belu Pečića. Živjeli su u stanu na Gornjem gradu, koji je za mladoga Borisa Papandopula bio prava učionica. Susretao je ugledne umjetnike i intelektualce
Malo je obitelji za koje se može reći da je venama brujnih njezinih članova tekla glazba, no obitelj Borisa Papandopula, hrvatskog dirigenta i skladatelja, kojega glazbeni znalci nazivaju hrvatskim Mozartom, nesumnjivo je bila takva. Bio je potomak ugledne obitelji Strozzi, njegova majka bila je cijenjena sopranistica Maja Strozzi-Pečić, a baka velika kazališna glumica Marija Ružička-Strozzi, koja je i sama učila pjevanje i u kazalištu pjevala operne arije.
