Poznati parovi i velike razlike u godinama: Život gledamo u oči

Glumac Keanu Reeves ovih je dana i javno priznao vezu s umjetnicom Alexandrom Grant, što je izazvalo popriličnu pažnju javnosti. Svoj privatni život on je inače pomno čuvao za sebe, ali pozornost je izazvala i velika razlika u godinama.

Mnogi su na temelju jedne zajedničke fotografije s dodjele nagrada u Los Angelesu, zbog Alexandrine srebrno-bijele kose posumnjali da je znatno starija od njega. Međutim, Keanu je u 56-oj godini, dok je njoj 46. Čak je desetljeće mlađa od slavnog glumca,

Inače usamljeni glumac koji je doživio brojne tragedije u životu i vizualna umjetnica koji su već godinama prijatelji, što nisu skrivali od javnosti, nisu usamljeni primjer onih koje se promatra kroz godine. Među slavnima je, zapravo, niz parova s velikom razlikom u godinama i to kada je žena starija.

Emanuel Macron i Brigitte Trogneux - 24 godine

Foto: Philippe Wojazer/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Jedan od javnosti svakako najzanimljivijih primjera su francuski predsjednik Emmanuel Macron i njegova supruga Brigitte Trogneux, s kojom je u braku od 2007. godine. Kao što je poznato, prva dama Francuske je 24 godine starija od supruga i prvi puta su se sreli kad je on još bio 15-godišnjak, a ona njegova učiteljica.

Već sa 17 goina rekao joj je da ju namjerava oženiti, a vezu su priznali i počeli uživati u njoj kad je diplomirao. Ako je suditi po tome koliko često joj javno iskazuje ljubav, dodirima i poljupcima pred kamerama, čini se da ne treba ni sumnjati u to je li u pitanju sudbinska veza.

Čak je i njena kćer iz prvog braka u jednom dokumentarcu o njima izjavila da ako želite znati što je prava ljubav, da treba pogledati njenu mamu i Emanuela.

- Bez nje, ne bi bilo ni mene - kaže i sam Emmanuel Macron.

Hugh Jackman i Deborah-Lee Furness - 13 godina

Mnoge od takvih veza su vrlo uspješne, pa vrijedi zabilježiti neke od tajni uspješnog braka o kojima slavni govore.

- Prije nego što smo dobili djecu, Deb i ja dogovorili smo nešto vrlo jednostavno, ali moćno - da ćemo se na svakoj prekretnici u životu gledati u oči. Ponekad su to bile velike prekretnice, ponekad male i neprimjetne, ali u tim trenucima rekli smo da ćemo jedno drugome otvoreno odgovoriti na pitanje 'je li to dobro ili loše za naš brak'. I kad god je moguće, radimo to, što se pokazalo jako dobrim za našu obitelj - odgovorio je glumac Huge Jackman (51) kad su ga pitali za tajnu uspjeha njegovog 23-godišnjeg braka s Deborah-Lee Furness (64).

Foto: Oscar Martin/DPA/PIXSELL

Pedesetogodišnji glumac suprugu, glumicu i producenticu, upoznao je na setu kazališta u Australiji 1995. godine. Unatoč razlici u godinama, ili možda baš zato, već nakon dva tjedna bio je siguran da bi s njom mogao provesti cijeli život. Četiri mjeseca kasnije ju je i zaprosio. Otada je par usvojio još neka pravila kojih se drže da bi njihov brak ostao čvrst, kaže. Među ostalim, trude se da nikad ne budu razdvojeni dulje od dva tjedna i nikad ne odlaze u krevet toliko posvađani da ne razgovaraju.

Susan Sarandon i Tim Robbins - 12 godina

Jedan od sličnih parova su i Tim Robbins i Susan Saradon. Iako se nikad nisu 'službeno' vjenčali, njihova veza trajala je 21 godinu. Susan je bila 12 godina starija od Tima. Upoznali su se 1988. i ubrzo dobili dva sina, no 2009. godine su se ipak razišli. Zanimljivo je da tada nije bilo govora ni o problemima, ni o ljubavnicima, nego o tome da je nestalo 'iskre' među njima, no ostali su u prijateljskim odnosima.

Tom Cruise i Mimi Rogers - 7 godina

S druge strane, glumac Tom Cruise vjerojatno bilježi jedan od najkraćih brakova sa suprugom koja je bila starija. Kako iza sebe ima tri braka, mnogi zaboravljaju da je njegova prva supruga, Mimi Rogers, bila starija od njega sedam godina. Bili su u braku jedva tri godine, od 1987. do 1990. godine.

Tilda Swinton i Sandro Kopp - 18 godina

Poznati vizualni umjetnik Sandro Kopp, iz Heidelberga u Njemačkoj, rođen je 1978. godine, a danas živi u škotskim visoravnima i poznat je po kombiniranju klasičnog slikarstva i digitalnih tehnologija. Oženjen je glumicom Tildom Swinton, koja je od njega starija 18 godina. Vjenčali su se 2004. godine i uspješno plove bračnim vodama već 15-ak godina.

Eva Longoria i Tony Parker - 7 godina

Profesionalni košarkaš Tony Parker, igrač kluba iz NBA lige San Antonio Spurs, u rujnu 2004. sreo je glumicu Evu Longoriju. On je tada imao 22, a ona 29 godina. Dvije godine kasnije su se zaručili, a godinu kasnije i vjenčali, no čini se da to ipak nije bila sudbinska veza.

Foto: Tammie Arroyo/Press Association/PIXSELL

Naime, već 2007. godine mediji su se raspisali o aferi mladog košarkaša s modelom Alexandrom Paressant, što su on i Eva neko vrijeme poricali, no u siječnju 2011. godine završen je postupak razvoda koji su pokrenuli. Eva je tada samo kratko ustvrdila da su uzrok za razvod 'nepomirljive razlike'.

Eva Mendes i Ryan Gosling - 6 godina

Iako imaju dvoje djece i dugo su vremena u vezi, Eva Mendes (44) i Ryan Gosling (38) službeno nisu u braku. Počeli su hodati na setu filma u kojem su oboje imali ulogu 2011.godine, i otad se drže zajedno.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

Julianne Moore i Bart Freundlich - 9 godina

Film je povezao i režisera Barta Freundlicha (49) i Julianne Moore (58), još 1996. Oni su se i vjenčali 2003. godine, a mogu se primijetiti i znakovi da je njihova veza još uvijek jako čvrsta. Naime, Julianne je glumila gotovo u svim njegovim filmovima otkad su se upoznali.

Foto: JPA/Press Association/PIXSELL

Roger Moore i supruge

I popularni James Bond, Roger Moore, privlačio je puno pažnje svojim privatnim životom, među ostalim i zato što se ženio čak četiri puta i dva puta izabrao starije supruge. Njegova prva supruga Dorn Van Steyn bila je 6 godina starija od njega, a vjenčali su se 1946. te razveli 1953. godine. Druga supruga, Dorothy Squires bila je starija od njega čak 12 godina i iako su imali vrlo turbulentan brak, izdržali su zajedno od 1953. do 1968. godine. Treća supruga Luisa Mattioli i četvrta, Kristina Tholstrup, s kojom je bio u braku do kraja života, bile su mlađe od njega.

Madonna i Guy Ritchie - 10 godina

Ne treba zaboraviti ni dvije dame koje su uvijek isticale da vole mlađe, prelijepu glumicu Demi Moore i jednu od najuspješnijih pjevačica svih vremena, Madonnu. Jedan od Madonninih partnera, Guy Ritchie, postao joj je 2000. i suprug, a brak je trajao do 2008. godine. Ona je starija od njega deset godina.

Demi Moore i Ashton Kutcher - 15 godina

Danas 56-godišnja Demi Moore, pak, plijenila je pažnju javnosti vezom i brakom s 15 godina mlađim Ashtonom Kutcherom. Vjenčali su se 2005. uz 'odobrenje' njenog bivšeg supruga Brucea Willisa. No, 2011. godine u javnost su dospjele glasine o nesuglasicama, nakon kojih je glumica objavila da su se razdvojili.

Foto: Mehdi Taamallah/Press Association/PIXSELL

On je podnio zahtjev za razvodom 2012. i od 2013. službeno su razvedeni.

