Razlozi zašto kolege na poslu postaju strastveni ljubavnici

Ako vam se sviđa kolega na poslu, a niste sigurni je li dobro započinjati vezu s nekim u radnom okruženju, možda vam olakša odluku podatak da je u jednom istraživanju provedenom u Velikoj Britaniji gotovo pola ispitanika priznalo da su imali ili imaju vezu s nekim na poslu, a pola njih je pak izjavilo da su, dapače, jako skloni takvim vezama.

Nije ništa neobično da ljudi koji iz dana u dan provode dosta vremena zajedno, upoznaju se i znaju mnogo jedni o drugima u nekom trenutku spoznaju da su vrlo slični te osjete bliskost. Događa se to jednako u drugim društvenim okruženjima, sportskim klubovima i različitim udruženjima u kojima se ljudi okupljaju i provode zajedno vrijeme pa zašto ne i na poslu. No poslovne veze imaju svoje zamke i potencijalno nezgodne posljedice. Zapravo, mnogo ovisi o tome što vas motivira da se s nekim povežete jače od onoga što potpada pod dobre odnose s kolegama na poslu.

Jedno je naime istraživanje pokazalo da ljudi ne izlaze samo s onim kolegama na poslu koji im se svide nego takve izlaske dogovaraju i zbog svog ega, jer im je pomisao na vezu na poslu uzbudljiva i zabavna, ali i katkad se upuštaju u to i zbog mogućnosti napredovanja. Dr. Renee Cowan sa sveučilišta u Teksasu nakon tisuća i tisuća ispitanih zaključio je da su četiri motiva presudna u nastajanju romanse na poslu.

Prva je vrijeme, i to sve ono vrijeme koje dvoje ljudi provodi radeći zajedno tijekom radnog vremena i svih prekovremenih sati. Tu je vrijeme ključan povezujući faktor, jer ne možete biti toliko pored drugog živog bića da ga ne upoznate, a upoznavanje je put prema intimnosti. Drugo što će povezati kolege je - prilika. Putujete li mnogo nema nikoga tko će vas poslušati i razumjeti bolje u tom trenutku nego kolega koji to dijeli i prolazi skupa s vama. U tom vas trenutku nitko neće bolje razumjeti od njega ili nje.

Foto: Allmoviephoto Sličnosti su posebno privlačan element pri povezivanju dvoje ljudi i što ste više zajedno činit će se važnijima i vrlo često dovesti do romanse. Posljednje u nizu veza na poslu su 'čisto fizičke veze'. U njih se upuštaju ljudi koji ne daju emocijama da im ometaju život i žive tako da 'iskoriste' svaku prigodu. Te veze među opisanima imaju najmanje izgleda za ikakav daljnji razvoj. To je istraživanje potvrdilo pretpostavke psihologa da je više motiva, katkad i međusobno povezanih, 'odgovorno' za veze među ljudima na radnom mjestu. No kako smo svi mi ljudi, ima tu i mnogo nijansi.

U nekim drugim okolnostima ne bismo dali prigodu nekoj osobi jer nam se prema svemu što na prvi pogled vidimo čini da nemamo ništa zajedničko. No kad vas okolnosti prisile da upoznate jedno drugo, a poslovno je okruženje najbolji test tolerancije drukčijih, možete naučiti još jednu lekciju o tome da ne zaključujete naprečac o drugima, ali i nešto o tome da ni sami sebe niste još dovoljno upoznali. Prije upuštanja u vezu na poslu morate biti svjesni svega što okolina može iz vaših odnosa zaključiti o vama.

Ako ste tako našli životnog partnera, vi ste na dobitku, ali ako se tako nanizali niz neuspjeha, neće vam to pomoći ni u poslovnom smislu.

