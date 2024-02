Poznati su po nagrađivanim vinima, ali sad već svi znaju da se kod Štampara i dobro jede

Oduvijek je ovaj kraj bio vinski. Ovo brdo ima 27 hektara vinograda. Naših je 14 hektara. Ovo je ujedno i najbolji položaj za vinograde u Međimurju, a moguće i šire, na 341 metru nadmorske visine. Kad smo kupovali vinograd, znali smo da ćemo dobiti najkvalitetnije grožđe, priča nam David Štampar (36), dok sjedimo na Mađerkinu bregu, međimurskom biseru koji posljednjih godina postaje sve popularnije i sve posjećenije mjesto.

Idiličan je to brijeg s kojeg se pogled prostire na brojne vinograde, ali seže i do nekoliko država - Slovenije, Austrije, Mađarske. Na njemu David i njegova obitelj drže vinograde, a imaju i ugostiteljski objekt pod vedrim nebom.

Oduvijek su znali da mjesto može biti i turističko, no kako su obitelj prvenstveno vinara, tu su opciju nekako zaobilazili, kaže David.

Prije devet godina su on i supruga Monika (34) kupili pedeset posto brda s vinogradima. Druga polovica je od druge obitelji. Godinu kasnije Štampari su ga počeli čistiti. Područje je bila divljina, nit' košeno nit' čišćeno, zarasli vinogradi iz kojih su već izbijali orasi, govori David pokazujući uokolo.

- Glas se pročuo, ljudi su počeli dolaziti, nisu znali da u Međimurju postoji ovakvo mjesto. U suradnji s općinom 2016., 2017., 2018. i 2019. napravili smo događaj ovdje na Dan općine, no nikad nismo ozbiljno razmišljali o ideji da ovdje otvorimo svoj objekt. Nikad nije bilo vremena, kak' se veli. I bam, došla korona. I evo vremena - kaže David.

- Zapravo je to bila jedna obična nedjelja. Kako nismo smjeli nikamo, otišli smo se prošetati i došli smo ovdje. Bilo je puno ljudi. Znali smo i prije da dolaze, ali kad smo to sami vidjeli, odlučili smo za početak 'napraviti par klupica pa budu ljudi sjedili', dodaje Monika donoseći čaše i vino za degustaciju - Urban White.

I tako je sve počelo, dodaje. Događaj po događaj, okupljanje po okupljanje, klupa po klupa... Glas se opet prosuo po bregima, lokalni portali raspisali su se o tome mjestu na brdu gdje se pije fino vino i gdje se dobro jede. Stigao je i prvi veći event. Došlo je mnoštvo ljudi. .

- Razorili su nas - smije se Monika i dodaje: "Nismo bili spremni na tako nešto".

- Donijeli smo dva frižidera i šank. A bilo je krcato. Onda smo napravili još pet događanja pa nam je gostovao MasterChef Marko Palfi. On nam je ujedno bio i gost na otvorenju, 1. svibnja 2021. godine. Tad smo zaronili u cijelu priču - priča David.

Sad im je, priznaju kroz smijeh, kao na moru. Rade ljetnu sezonu, u travnju i listopadu vikendima, a od svibnja do listopada svakodnevno. Zimi previše puše vjetar.

- A i nama odmor dobro dođe - dodaje Monika. Kako kaže, posao je to koji ne prestaje.

- Završili smo berbu, a sad smo u ovom zimskom dijelu posla, odnosno u podrumu. Pakiranje, prodaja, pa dosta obilazimo kupce, radimo prezentacije. Ljeti smo više u vinogradu - objašnjava David.

Posla, dodaje, baš uvijek ima, tijekom cijele godine, bez obzira na dio sezone ili vrijeme.

- Posla kod nas nikad ne nestane, sad idemo prema vezanju lucnjeva, trenutačno smo opet u fazi predstavljanja, pohođenja sajmova, što u Hrvatskoj, što izvan Hrvatske. Ovo nam je sad u biti predsezona, cijeli treći i četvrti mjesec, punjenje novih vina, a onda ćemo vinograde riješiti do Uskrsa. Sad su aktualne više ove promotivne stvari i priprema za dalje - kaže nam David.

Pauze gotovo da nema

- Pa imamo pauzu za ručak - smije se Monika pa objašnjava:

- Ujutro prvo djecu vozimo u vrtić i školu, a onda čak i kad si isplaniram da sam doma, uvijek se nešto dogodi. David zove, nekamo moram ići, pa se stvari znaju izjaloviti. Moramo biti jako fleksibilni i prilagodljivi. Svega ima, nabava, mailovi. Nekad sjednem pa si ispišem sve zadatke. Posao jednostavno zahtijeva da smo konstantno u tome. Evo, recimo, dok smo bili na moru, nema godišnjeg, ljudi nas svejedno zovu, moramo pratiti je li sve ok. U dobrim je rukama sve, ali kad ti je do nečega stalo, nećeš stati - priča.

Zima je svakako bila neobična, topla, s jako malo snijega. Kako je to sve utjecalo na poslovanje?

- Vinogradi su još dobro, nisu toliko osjetljivi, iako je bilo toplo. No kad bi bio neki dulji topli period, tad bismo imali problem s vinogradima. Dobra stvar je što kod nas u Međimurju temperatura po noći i sad krajem veljače bude oko nule, pa čak ide i u minus - kaže David te dodaje kako on i supruga vjeruju da će snijega i hladnoće još biti u ožujku.

- Gotovo smo sigurni da će biti još hladnog perioda. Malo se to s godinama promijenilo, pa sad topli val dulje traje, a hladniji kasnije dođe. Glavni problem bio bi kad bi nam krajem travnja došao neki jako hladan moment. To nikako ne bi bilo dobro - ističe David.

Izazovno je raditi s bračnim partnerom, smiju se simpatični supružnici.

- Ima dobrih i loših strana, definitivno, ali više dobrih. Tamo oko kolovoza obično požalim, u tom periodu sam ovdje od jutra do sutra, kak' se veli - kaže Monika.

Počele su polako i pripreme za novu vinsku sezonu, nove profinjene okuse, hranu koja se s njima savršeno sljubljuje te još brojna događanja i fešte koje će se odviti na "Mađerki".

- Malo pomalo sad pripremamo sezonu, baš za vikend idemo malo gore pofarbati što treba, popraviti ako ima što, malo urediti. Okviran plan nam je krenuti iza Uskrsa, a možda i koji vikend prije, ako nas vrijeme posluži.

U vinariji Štampar prva stara preša i mali podrum napravljeni su 27. lipnja 1913. Taj je datum zapisan na stepenicama na ulazu u vinski podrum, priča David. Nazdravljamo s bijelim pjenušavim vinom iz njihove radionice. Urban White je 100 posto Pušipel od njihove autohtone sorte, dvostruki zlatni prvak nagrađen u Londonu na najjačem ocjenjivanju na svijetu Decanter.

Jedini je to hrvatski pjenušac koji je dobio dva zlata - za berbu 2016. prije tri godine i ove godine za berbu 2020., ponosan je David. Uz to, imaju i Pušipel Classic, a trenutačno su najpoznatiji po Sauvignonu, bijelom. Za bijele Sauvignone treća najbolja točka na svijetu upravo je Mađerkin breg, kaže David. To vino ujedno im je i najprodavanije. Rade i Pinot sivi, Chardonay te Silvanac zeleni kao mlado vino, čija će nova berba izaći za točno tri tjedna.

- Želimo ljudima priuštiti da piju vina u ovoj fazi, u ovom periodu, kad su friška, lepršava, dok je prirodni CO2 tu, od fermentacije - kaže David i dodaje da se baš to vino savršeno sljubljuje s delikatesama koje ovo vrijeme nosi - čvarcima, buncekima, krvavicama...

Štampari poslovanje ne žele širiti, nego ozbiljno i beskompromisno baviti se vinom utabanim stazama dugogodišnjeg rada. Koliko god sve bude naporno, priznaju, navečer kad sjednu u miru i natoče čašu vina, vide da su sretni i znaju da sve vrijedi. A prostrane vinograde, podrum, mašineriju, proizvodnju i cijelu priču jednoga bi dana Monika i David mogli prenijeti i na svoje kćeri - Anu (13) i Ritu (5).

- Starija sad bira srednje škole, no zasad je rekla da ne želi ništa što počinje s 'agro' i 'poljo'. Ali oko svega pomaže, uvijek je tu. Možda jednoga dana - smije se Monika te kroz još glasniji smijeh zaključuje:

- A mlađa ne, ona želi biti Micky Mouse kad naraste.