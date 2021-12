Mnogi parovi jedva čekaju nakon vjenčanja otići na romantično putovanje, odnosno na medeni mjesec jer svoju budućnost započinju s ljubavlju svog života. No budući suprug jedne mladenke odlučio je začiniti njihov medeni mjesec te joj je predložio da na svoj medeni mjesec povedu prijatelje.

Par bi se trebao vjenčati za sedam mjeseci, a mjesto gdje idu na medeni mjesec udaljeno je dva sata letom od mjesta gdje žive, a čak se nalazi i u istoj zemlji.

'Mjesto na koje idemo oduvijek je bilo mjesto iz snova mene i mojih prijatelja. Kada sam im rekao da tu planiramo ići na medeni mjesec, rekli su da su ljubomorni i kako bi voljeli da i oni mogu otići. Rekao sam im da bismo mogli razmisliti o ideji da ovo bude medeni mjesec koji uključuje prijatelje i bili su jako uzbuđeni' napisao je muškarac na Redditu.

Naveo je i kako on i njegovi prijatelji nisu mogli otići na to putovanje jer im se rasporedi godinama nisu mogli poklopiti, a ovo je bila izvrsna prilika da svoje godišnje usklade za putovanje iz snova.

'Neki dan sam to rekao svojoj zaručnici i mislio sam da će joj to biti dobra ideja, ali ona se naljutila na mene, počela plakati i govoriti mi koliko sam ja bezobziran. Pokušao sam joj objasniti da to nisam učinio sa zlom namjerom, jednostavno sam mislio da bi to bila dobra prilika da i dečki to dožive. Čak sam joj rekao da može reći nekim svojim prijateljima da nam se i oni pridruže. Rekla mi je da sam smiješan jer mislim da je to dobra ideja i kako se osjećala užasno jer sam bezobziran jer sam svoj medeni mjesec pretvorio u prijateljsko putovanje. Također mi je zamjerila što razgovaram o tome sa svojim prijateljima i što ih uzbuđujem zbog toga, a da nisam ni s njom prije toga popričao. Iskreno mislim da je ona u pravu zbog toga', otkrio je muškarac.

Kada je ispričao svoju priču, priupitao je druge na Redditu što oni misle je li on pogriješio, a evo što su mu drugi na to odgovorili:

'Posljednja stvar koju vaša buduća mladenka želi učiniti na svom medenom mjesecu je natjecati se s vašim prijateljima za vašu pažnju kada bi ona trebala biti jedini fokus. U osnovi ste svoj prvi romantični bijeg kao bračni par pretvorili u prijateljsko putovanje', komentirao je jedan korisnik Reddita.

Drugi je dodao: 'Predložili ste to svojim prijateljima, ne obazirući se na njezino mišljenje ili osjećaje. Ne samo da ste pogriješili, već pokazujete da niste spremni/prikladni za komunikaciju koja je potrebna za održavanje dugoročne veze', piše Mirror.