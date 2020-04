Praktičan ruksak: S vojničkih leđa na scenu chic dodataka

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Sretan rođendan: Legendarne Dr. Martens čizme slave 60 godina

Ruksaci su posljednjih godina, a naročito na revijama za proljeće i ljeto 2020., dobili novo stilsko lice te se sve više uvlače u scenu chic modnih dodataka. Kako je čak i poslovni stil malo olabavio, tako se i ruksak, nekad ultimativni sportski detalj, a prije toga i vojnički, uvukao u finjak garderobu.

- Iako smo uvijek imali ruksake u ponudi, posljednjih godina vidimo stilsku prenamjenu, jer ruksake sve više koriste za dnevne kombinacije, daleko od onih sportskih. Nekada je bio samo praktičan, a danas mora biti i stylish - izjavila je Yasmin Mehmet iz Selfridgesa za Esquire.

Neki od dizajnera koji ga vide u dnevnim kombinacijama su Loewe, Valentino, Gucci, Raf Simons i Jil Sander.

Prada je već legenda, jer onaj svoj slavni najlon materijal donosi u verziji ruksaka.

Virgil Abloh za Louis Vuitton muške kolekcije predlaže dizajn inspiriran ljubiteljima outdoor aktivnosti, no ovoga puta ruksak postaje super-stylish.

Njegova priča započinje 1877. godine, kad je Henry Merriam patentirao "knapsack", iliti ruksak koji je bio napravljen za vojnike, od platna s kožnatim ručkama. Naravno, bio je to neugledan model, kad ga usporedimo sa sadašnjim, ali bio je super praktičan jer vojnici su mogli lakše rasporediti sve stvari koje su nosili sa sobom.

Patentni zatvarači prvi puta su stavljeni na ruksake 1938. godine, što je dizajn učinilo praktičnim i do kraja nepropusnim.

Do šezdesetih ruksak postaje i dječji modni dodatak, naročito kad je riječ o školarcima. I danas ruksak ima pomalo infantilan karakter, no ipak se uvukao u svakodnevni casual, pa i za posao.

Danas imamo niz varijanti, no džepovi su i dalje ostali jedan od osnovnih detalja jer poanta ruksaka je praktičnost. Dolaze u raznim materijalima, od prozirnih preko šarenih do potpuno minimalističkih i klasičnih, a osvojili su i svijet bež nijansi, boje koju nosimo od glave do pete.

I muške i ženske kolekcije obiluju ruksacima, jer ipak to je bespolni modni dodatak koji tako voli današnju scenu raznolikosti i raznovrsnosti modnih formi koje od kojih očekujemo da naprosto budu - praktične.

- U smislu stiliziranja, ruksak je odličan modni dodatak za posao, jer u njega stanu svi gadgeti. Kombinirajte ga s odijelima, u više casual stilu ili trapericama, majicama, sakoima i tenisicama - savjetuje Mehmet.

Popularni su kožni, crni, u poslovnom svijetu, kao i klasični smeđi. Kompaktne forme idealne su za tablet i manji laptop, a ako želite nešto ženstvenije, tu su ruksaci u pastelima ili duginim bojama. Koji god izabrali, svakoj će kombinaciji dati casual notu. Istovremeno, oni sportski, mekani s natpisima brendova, ipak su rezervirani samo za odlazak u teretanu.

