One su hrvatske pin-up cure, a retro izgled im je više od hobija

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Radni styling pomoći će da se osjećamo kao na poslu

Iako već godinama igraju na chic kartu retro stila, ovih dana cure se sređuju kako bi si podigle raspoloženje, jer Katarina Denona, Jelena Vojković, Martina Mijić i Greta Gardner posjeduju na stotine i stotine haljina, u kojima utjelovljuju atraktivne dame sa smislom za ženstvenost.

Simbolično je to što je pin-up stil nastao upravo u kritična vremena – usred Drugog svjetskog rata, kad su žene vojnicima, koji su bili daleko od doma, slale svoje atraktivne fotografije.

Foto: ANDREA GRZICIC / Katarina Denona

Katarina Denona: Od podsuknje za punoću haljine do lateks krojeva

- Oduvijek sam voljela modu od 20-ih do 60-ih godina prošlog stoljeća – priča Katarina Denona.

Sve je krenulo kad se na nagovor prijateljice, prije četiri godine, prijavila na Pin up natjecanje u Rijeci.

- U ormaru danas imam svega, od basic komada do svečanih večernjih toaleta. Mislim da najviše imam haljina, u svim bojama i dezenima, a tu je i nekoliko podsuknji koje daju lijepu punoću suknjama punog kruga. U mom ormaru može se pronaći i poneki korzet, lateks haljina… - priča nam.

Foto: Bostjan Tacol Photobilly / Katarina Denona

Inspiraciju pronalazi u starim filmovima, kroz koje proučava kostimografiju, a omiljeni joj je legendarni 'Neki to vole vruće' s Marilyn Monroe.

Foto: Katarina Denona

- Voljela bih da ponekad mogu malo više isfurati pin up stil na dnevnoj bazi, ali na poslu imamo određeni dress code - ističe Katarina koja voli svoj posao savjetnice za ljepotu u jednoj parfumeriji u Rijeci, jer je svakodnevno okružena kozmetikom i parfemima.

Ovih dana uglavnom je slobodna, pa vrijeme provodi sa svojim psima u dugim šetnjama šumom ili uz neku dobru knjigu.

Miss Afrodeeta: Pin up nije samo lutkica s plakata, ona je i borac za ravnopravnost

Garderoba pin-up cura je specifična, uglavnom su to haljine koje obožava i Jelena Vojković iliti Miss Afrodeeta. Za sebe veli da boluje od 'sindroma spašavanja haljina'.

Foto: Darko Mareš / Miss Afrodeeta

- Kada u second hand shopu, buvljaku ili nečijem ormaru naiđem na vintage haljinu, otimam ju i konzerviram kod sebe u ormaru – priča Jelena.

Foto: Krešimir Tubikanec / Miss Afrodeeta

- Tako se kod mene može naći odjevnih predmeta i nakita iz 50-ih, 60-ih, 70-ih godina prošlog stoljeća. Definitivno najveći znalac je moj dragi prijatelj Igor Recek - Gangster. Kod njega se uvijek mogu naći divne starine, odjeća, nakit... Njegov Retro House je meka za kolekcionare i strastvene pobornike vrijednosti zaustavljenih u vremenu - objašnjava Jelena.

Veliku ulogu odigrala je njezina baka Mirjana koja je njegovala elegantni ženstveni stil i uvijek bila za šivaćom mašinom. Vječita su joj inspiracija, naravno, filmovi, no ističe kako Pin up stil ne ukazuje samo na "lutkicu s plakata".

Foto: Miss Afro_deeta Instagram

- Žena je u isto vrijeme femme fatale, no isto tako je emancipirana, svjesna svoje seksualnosti, radnik, borac, ravnopravna. Osim holivudskih klasika koje svi znamo, u kojima su žene prezentirane kao oličenje elegancije, tu su i nešto mračniji, ali ništa manje elegantni noir filmovi, cyber noir (Sin City, Bladerunner), nezaobilazni mjuzikli (Grease, Chicago, West side story, Burlesque) i novije serije (Mad Men) i filmovi ceste (Warriors). U svim tim filmovima postoji jedna dama koja u svom vremenu prezentira žensku snagu i samostalnost. Popularni "We can do it!" nikada ne izlazi iz mode! – priča Jelena koja je nedavno na TTF-u magistrirala Teoriju kulture i mode te radi kao producentica.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njezina ljubav je i ples kojim se aktivno bavi, a planira izlazak modne kolekcije za plesače. No, ovih dana Jelena je pokrenula odličnu akciju.

Foto: Miss Afro_deeta Instagram

- Par djevojaka i ja aktivno sudjelujemo u kućnoj izradi zaštitnih maski koje potom doniram putem udruge Plavo srce, te se one distribuiraju onima kojima je najpotrebnije. Upravo su ovakve situacije tijekom Drugog svjetskog rata bile razlog emancipacije žena, njihove nove aktivne uloge u društvu, u znaku jednakosti, zajedništva i borbe za bolje sutra - ispričala je.

Greta Gardner: Inspiracija su mi Deeta von Teese i Zlatni Hollywood

Foto: BORIS MATAKOVIC / Greta Gardner Retro stil obožava i crvenokosa Greta Gardner, koja se ovih dana sređuje za društvene mreže i snimanje tutorijala. Njezin je ormar također prepun retro i vintage kreacija koje definiraju neka davna vremena, te najviše voli modu od 30-ih do 60-ih. Ima preko tisuću haljina, na stotine torbi, marama, nakita, vintage komada iz svih krajeva svijeta…

- U vintage tj. retro stilu sam više od 10 godina. Počela sam se baviti modelingom kao teenager no kasnije sam se većinski prebacila na pin up i vintage modeling. Dita Von Teese mi je posebna inspiracija. Inspiriraju me povijest, moda, te elegancija i gracioznost diva zlatnog Hollywooda kao što su Rita Hayworth, Ava Gardner, Marlene Dietrich, Lucille Ball, Hedi Lamar... s kojima me često i uspoređuju. Baka mi je izrazito fina žena, koja je bila krojačica i dizajnerica te mi je već kao djevojčici počela razvijati smisao za ovu vrstu estetike. Volim i glazbu iz tog vremena, na primjer swing, rockabilly… - priča Greta koja obožava filmove Zlatnog doba Hollywooda te je ujedno interesira gluma.

Foto: Greta Gardner Instagram

Omiljeni naslovi su joj Gilda, How to marry a Milionare, Breakfast at Tiffany's... te se smatra filmofilom. Po struci je magistra edukacije povijesti, no vlasnica je kompanije Neon 9 Lab koja se bavi digitalnim marketingom.

A poslom sve više smatra i pin-up:

- Moj Instagram profil gretagardner se iz hobija pretvorio u pravi posao. Sve što radim smatram poslom, jednostavno sam počela tako razmišljati. Sve je rad na sebi. Godine ispred kamere naučile su me mnogo o fotografiji, pa i sama fotografiram te radim videa i video montažu zajedno sa svojim dečkom, slovenskim swing/jazz glazbenikom i grafičkim dizajnerom Urbanom Zotelom - otkriva Greta.

Martina Mijić: Uz svojih 500 haljina, imam i 10 maturalnih originala iz 50-ih

Foto: Martina Mijić

Izgled, styling i outfit izuzetno su važni i četvrtoj protagonistici u ovoj priči, a to je Martina Mijić iz Splita, čiji je život također svojevrsni vremeplov u ženstvenu prošlost.

- Još od najmlađih dana, pokazivala sam tvrdoglavost kada bi došlo vrijeme za oblačenje. Mama se uvijek sa smiješkom prisjeća kako su boje haljinice i trake u kosi trebale biti usklađene – prisjeća se Martina.

Foto: Martina Mijić

- Tijekom srednje škole pohađala sam satove pjevanja i klavira kod stare susjede, gospođe Dinke. Ona je bila preslika žena iz starih filmova koje sam uvijek s užitkom gledala, a njen stan je doslovno bio vremeplov u ta vremena. Iako je bila blizu 90-ih godina, učila me da žena uvijek mora imati sređenu frizuru, lijepo uređene nokte i uvijek je imala ruž na usnama. Kako se slabo kretala, često joj je u stan dolazila frizerka, da joj napravi trajnu. Divila sam se njenim manirama, njenim pričama, pažljivo odabranim odjevnim kombinacijama s predivnim detaljima i odlučila sam da i sama želim biti kao ona. I ostati takva - otkriva nam Martina.

Foto: Martina Mijić

I njezin je ormar prepun haljina, broji ih čak oko 500, u čemu joj je pomogla modna suradnja. Prije oko 6 godina su je kontaktirali iz jedne engleske kuće koja proizvodi haljine po uzoru na 1950.

Foto: Martina Mijić

- Zamolili su me da budem njihov model. Počela sam snimati i za druge kuće i tako sam „zaradila“ poveću kolekciju haljina i ostalih stvari vezanih uz te godine. Jako malo stvari sam kupila, uglavnom original vintage haljine iz tog vremena. Tako da danas imam desetak maturalnih haljina iz 1940-ih i 1950-ih, koje su moja velika strast i ljubav i nekoliko vjenčanica iz tog vremena, još jedna strast. Naravno, tu su i neizostavni ukrasi za kosu, šeširići, nakit. Imam i jako puno cipela, neke su i original vintage – otkriva ljubiteljica crno-bijelih filmova.

Foto: Martina Mijić

Svakodnevno nosi haljine te se trudi slagati kosu na retro način, kaže učiteljica razredne nastave po struci.

- Godinama sam za razne nastupe izrađivala frizure po starim tehnikama, a preko YouTubea sam naučila kukičati i već brojim 15-tak torbica, šeširića i raznih ukrasa za kosu koje sam napravila, također po originalnim shemama – ističe Martina te zaključuje kako bi bila jako sretna kada bi u životu produžila u tom smjeru, da omogući ženama da se osjećaju ženstveno i kao prave dame iz nekih davnih vremena.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Radni styling pomoći će da se osjećamo kao na poslu

POGLEDAJTE VIDEO Ivan Đikić: #ZAJEDNO24SATA