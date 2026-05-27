Bojazan od neuspjeha, pritisak okoline i ocjene stvaraju snažan psihološki teret mladima. Obiteljski pritisci i perfekcionizam dodatno pojačavaju paniku
Praktični savjeti kako se spasiti treme prije teških ispita u školi
Ispitna anksioznost je osjećaj brige, strepnje, straha i unutarnjeg nemira zbog polaganja ispita. Simptomi mogu biti ubrzan rad srca, ubrzane misli ili osjećaj nervoze, panike i straha. Iako se ispitna anksioznost može činiti bezazlenom i čestom pojavom, može dovesti do mnoštva uznemirujućih čimbenika poput niskog samopoštovanja, narušenog samopouzdanja, loših ocjena ili pada na ispitima, nemogućnosti koncentracije, kašnjenja u upravljanju vremenom, gubitka motivacije, drugih poremećaja poput depresije, poteškoća s prisjećanjem informacija, stresa koji dovodi do izgaranja i mnogih drugih psiholoških poremećaja. Postoje tehnike koje mogu pomoću učenicima i studentima da smanje ispitnu anksioznost i budu uspješniji u stresnim životnim okolnostima.
