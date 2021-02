Jutarnja rutina ispijanja kave mnogima je dragocjeni ritual. No možda ne shvaćate da redoslijed ispijanja jutarnje šalice može štetiti vašem zdravlju zubi.

Poznato je da kava ostavlja mrlje na zubima, a njezina kiselost može izravno nagrizati zubnu caklinu. Zbog toga je pranje zuba toliko važno za suzbijanje efekta kave. Ali stomatolozi kažu da za to postoji pravilni redoslijed.

Zašto biste trebali prati zube prije ispijanja kave

Pranje zuba prije nego što popijete kavu uklanja nakupljanje naslaga i otežava lijepljenje mrlja, rekla je Christina Meiners, zubarica iz neprofitne zdravstvene ustanove CommuniCare u San Antoniju.

- Ako su zubi lijepi i čisti, onda ćete imati manje naslaga na njima za koje će se kava primiti - rekla je Meiners za Huffington Post.

Možda ste pretpostavili da je pranje zuba odmah nakon ispijanja kave proaktivni korak koji će im pomoći održati čistoću, ali zapravo može stvari pogoršati. Budući da je kava kisela, pranje zuba neposredno nakon kave oslabit će vašu caklinu, vanjski sloj zuba koji ih štiti od fizičkih i kemijskih oštećenja.

Njena jutarnja rutina je prvo oprati zube ujutro, zatim popiti kavu, a zatim isprati kavu s malo vode koju ćete progrgljati kroz usta kako bi voda neutralizirala razinu kiselosti u ustima.

- Ne želite četkati kada je vaša okolina kisela, kemijski je abrazivna - kaže Sonya Krasilnikov, zubarka iz New Yorka.

Meiners objašnjava da kad to učinite, 'četkate više kiseline na zube, a to zapravo može dovesti do njihove brže razgradnje i uzrokovanja veće osjetljivosti'.

Ako perete poslije - pričekajte pola sata

Ako tek povremeno četkate zube odmah nakon kave, to će stvoriti mikroabrazije. No ako vam je to uobičajena praksa, brzo čete istrošiti svoju caklinu - rekla je Siama Muhammad, zubarka iz Brooklyn Oak Dental Care.

Ako nakon šalice kave želite onaj osjećaj čistoće kao nakon pranja zubi, stomatolozi preporučuju da pričekate barem pola sata prije četkanja.

- Vaša slina neutralizira vaš pH u ustima. Za pola sata se pH vraća u normalu i četkanje je posve sigurno - kaže Krasilnikov.

Još jedna opcija je žvakati žvakaću gumu bez šećera.

- Preporučujem barem žvakanje neke gume bez šećera kako biste stimulirali svoj prirodni zaštitnik, a to je vaša vlastita slina. Djeluje kao tampon u tom kiselom okruženju - tvrdi Meiners.