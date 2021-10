Približno 60% odraslih ne može imati 10-minutni razgovor bez da barem jednom ne lažu. Ovi znakovi mogu vam otkriti kada netko laže, a kada govori istinu.

POGLEDAJTE VIDEO:

1. Previše mašu rukama

Kako primijetiti da netko laže? Ako netko završi svoju izjavu i krene mahati rukama ili se koristiti gestikulacijom nakon toga. Uobičajeno, gestikulacija se koristi dok se priča, ali ne pretjerano.

Studija je otkrila da lažljivci češće gestikuliraju s obje ruke. Zato sljedeći put obratite pozornost na gestikulaciju ako mislite da osoba nije iskrena prema vama.

2. Ne govore dovoljno ili govore previše

Istraživači su došli do zaključka da će, ako postavite pitanje, lažljivci ponuditi manje detalja od onih koji govore istinu. U razgovoru s lažljivcima nedostaju opisne riječi. Onaj tko govori istinu uvijek će se držati jedne te iste priče, dok lažljivci često stvaraju drugu priču, a da ne dodaju detalje.

S druge strane, utvrđeno je da lažljivci pokušavaju isticati istinu brojnim riječima. Njihov govor može biti užurban, ali bez važnih informacija.

3. Skloni su ukazivati na mnoge stvari

Kad lažov postane neprijateljski ili obrambeno nastrojen, on zapravo pokušava okrenuti ploču protiv vas. Pokušavaju vas okriviti i usredotočuju se na vaš nedostatak povjerenja. Lažljivci vam mogu zaprijetiti da im ne vjerujete.

4. Mogli bi tresti s nogama i biti nemirni

Ovo je također jedan od mogućih znakova da netko laže. Fluktuacije u autonomnom živčanom sustavu događaju se dok lažete ili kršite pravila. Ljudi tako postanu nervozni.

5. Spori su

Ako nekome treba više od pet sekundi da odgovori na vaše pitanje to je prilično jasan znak da vas laže. Lažljivci također nastoje potisnuti svoje emocije. Molimo obratite pažnju na to je li spor govor zbog umora osobe ili je to samo njihov uobičajeni spor način govora.

6. Koriste taktiku preusmjeravanja

Taktika preusmjeravanja uključuje:

- Preskakanje usred rečenice na drugu temu

- Korištenje rečenica koje nemaju smisla kako bi vas zbunili

- Odgovaraju na pitanje izjavom: 'Zašto bih ja to napravio? Ja sam pošten'

7. Skloni su više micati lijevu stranu usana

Obratite pažnju na usne dok razgovarate s nekim. Lijeva strana osmijeha kod lažljivca može biti pokretnija od desne strane, podsjećajući na podsmijeh.

8. Koriste riječi koje prenose negativne emocije

Lažljivci koriste više negativan govor. Izgledaju nervozno i ​​žale se. Možete čuti više riječi s negativnim emocijama, poput tuge, mržnje ili bezvrijednosti, piše Brightside.