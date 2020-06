Tijekom boravka na otoku mo\u017eete posuditi moped ili se pridru\u017eiti turi iz Balija koja vam omogu\u0107uje da birate pla\u017ee i odredi\u0161ta koja \u017eelite posjetiti.

Sa visokih stijena mogli ste samo gledati Dijamantnu plažu, jer se zbog konfiguracije terena nije moglo spustiti do nje. No lokalni stanovnici su u stijeni isklesali stepenice i sada turisti mogu uživati u kupanju na najljepšoj plaži svijeta, piše Journeyera.

Plaža je otvorena za javnost, a do nje vam treba samo nekoliko minuta spuštanja po stepenicama. Pritom možete uživati u nesvakidašnjem krajobrazu i prizorima koji će vas ostaviti bez daha.

Tijekom boravka na otoku možete posuditi moped ili se pridružiti turi iz Balija koja vam omogućuje da birate plaže i odredišta koja želite posjetiti.

Gdje se nalazi plaža?

Dijamantna plaža je smještena između još dvije atrakcije na otoku, plaži Atuh i vidikovca Tisuću otoka, a možete ih sve obići u jednome danu jer su vrlo blizu, na istočnom dijelu otoka i treba vam samo dvije minute vožnje između njih. Idealno je da vidikovac ostavite za kraj posjeta kako biste mogli uživati u zalasku sunca.

Što očekivati na plaži?

Ako dolazite svojim automobilom, platit ćete parkiranje oko šest kuna. S vrha stepenica se pruža nevjerojatan prizor, no kako se spuštate, pejzaž je sve ljepši. Lokalni stanovnici prošle godine su u stijeni isklesali stepenice, pa vam na pojedinim mjestima veliko kamenje strši iznad glave.

Zvuči zastrašujuće, ali nije previše izazovno. U podnožju vas očekuje pješčana plaža. U plićaku ćete najprije ugledati veliku stijenu u obliku dijamanta, a upravo je po njoj plaža dobila ime.

U vodi su struje prilično snažne i uvjeti se mijenjaju iz dana u dan, pa svakako valja biti oprezan. Na dnu plićaka su na nekim mjestima prilično oštre stijene, no plivači ondje mogu uživati i u susretu s kornjačama koje plivaju tim područjem.