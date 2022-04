Pravila za konturiranje: Bitna je nijansa, a onda i oblik četkice

Jedno od najbitnijih pitanja je - koju nijansu odabrati, kako kontrast između boje kože i šminke ne bi bio pretjeran.

Idealno je izabrati jednu do dvije nijanse tamnije, no to se mijenja sa sezonom, naročito ako je lice preplanulo.

POGLEDAJTE VIDEO: Kist je zakon

Konturiranje lica znači jednostavno potamniti određena područja kojima želite dodati više definicije. Najčešća područja na licu za konturiranje su jagodice, čelo, nos, čeljust, čak i brada.

Bez obzira na oblik lica, konturiranjem možete skratiti ili vizualno produljiti neke dijelove, poput obraza, bočnog djela lica, čela ili nosa.

Zapravo konturiranjem kao da na licu radimo sjene - potamnit ćemo nos, ako ga želimo vizualno smanjiti ili ćemo potamniti bočni dio lica, tako da će ono djelovati uže.

Danas su dostupne razne formule za ovu tehniku, praktične su one sa sitnim sjajnim česticama koje ujedno licu daju blagi sjaj. Bitno je i sa čime konturiramo, birajte velike, okrugle četke s kojima je lako blendati teksturu u kožu.

Okrugle četke kabuki stila, to su male i kratke, odlične su za konturiranje. Birajte manje teksture na četku, kako ne biste pretjerali. Mrljav izgled na licu može dati previše proizvoda, naročito ako je potpuno mat.

Suhe formule za konturiranje, poput onih u prahu ili kamenu, dobre su za masnu kožu, dok će suhima pasati više kremaste formule.

Najčitaniji članci