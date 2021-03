Orezivanje grmova ruža ne mora biti teško ili zastrašujuće. Grmove ruža treba orezivati ​​na poseban način, pa učinite rezidbu učinkovitijom pomoću ovih provjerenih savjeta.

Ruže imaju reputaciju da ih je teško uzgajati - sve dok ih hranite i pravilno orezujete, ne biste trebali imati previše problema s tim lijepim biljkama.

Orezivanje je vitalni element njege i dugotrajnosti ruža u vašem vrtu. Općenito, orezivat ćete grmove ruža neposredno prije nego što biljka prekine mirovanje nakon posljednjeg proljetnog mraza.

To će biti početkom godine u toploj klimi, bilo kada između siječnja i travnja u hladnoj klimi.

Ako se radi o starim ružama, njegujete ih nakon cvatnje. Kada orezujete ružu, prvo odsijecite mrtvo drvo - to će vam pomoći da bez smetnji 'vidite' oblik biljke.

U hladno-zimskim klimama orezivanje ruža u proljeće često se svodi na jednu mogućnost: Jednostavno posijecite drvo koje je umrlo tijekom zime.

U toplim klimatskim uvjetima orezivanje se može izvoditi na bilo kojoj od tri razine, ovisno o vašoj namjeni.

Jaka rezidba (izrezana da ostavi tri ili četiri grane, visokih od 6 do 10 centimetara) daje manju količinu, ali veće cvjetove. Umjerena rezidba (pet do 12 grana izrezanih na 45 do 60 cm) čini veći grm piše Better Home and Gardens. A lagana rezidba (manje od jedne trećine biljke se prorijedi) povećava broj cvjetova.

Alati za orezivanje grmova ruža

Uložite u par visokokvalitetnih škara za orezivanje s obje zakrivljene oštrice. Odaberite proizvođača s dokazanom kvalitetom i kupite najbolje što si možete priuštiti.

Dalje, trebat će vam pila za orezivanje kako biste uklonili velike drvenaste trske. Ona će osigurati čisti rez bez oštećenja biljke.

Treći alat koji vam treba je klasični par škara za rezanje. I na kraju, kupite dobre jake kožne rukavice ili rukavice koje imaju gumeno zadebljanje na dlanu i prstima. Sada ste spremni započeti s obrezivanjem ruža.

Zašto ruže treba obrezivati?

Rezidba zastrašuje neke vrtlare. Ali naučiti kako orezati grm ruže nije težak zadatak. Kad shvatite razloge rezanja, rezidba postaje manje zastrašujuća.

Zdravlje: Mrtve ili oštećene grane bilo koje ruže treba posjeći u rano proljeće do zelenog dijela prije nego što biljka nastavi rast. Uklonite bolesne grane poboljšat ćete cirkulaciju zraka.

Izgled: Grmolike moderne ruže trebaju pomoć kako bi održale svoj kompaktni, otvoreni oblik. Do jeseni su minijaturne ruže narasle u visoke ruže, s puno 'otpada'. Mrtve grane, kao i one koje strše van oblika koji želite postići, treba ukloniti i tako potaknuti biljku na ponovno cvjetanje.