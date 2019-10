Pravilno postavljanje staklene vune štedi energiju u domu

S povećanjem troškova energije vlasnici kuća i stanova počinju ispitivati ​​energetsku učinkovitost svojih domova.

Tad počinju postavljati pitanja o tome odakle energija dolazi i koliko stoji, kako izabrati nove uređaje i koje sve mogućnosti obnovljivih izvora energije postoje. Knjiga “The Home Energy Diet: How to Save Money by Making Your House Energy-Smart” svojevrsni je vodič o tome kako u kućanstvu uštedjeti što više energije.

Foto: Promo

Autor Paul Scheckel je energetski specijalist i bavi se obnovljivim izvorima energije više od 20 godina. Posjetio je na tisuće domova educirajući ljude o energetskoj učinkovitosti, ekonomičnim poboljšanjima i kvaliteti zraka u zatvorenim prostorima. “Kućna energetska dijeta”, kako je naziva, odgovara na sva pitanja o tome kako preuzeti kontrolu nad potrošnjom energije i troškovima kako biste uštedjeli novac te istodobno sačuvali okoliš.

Ovaj stručni energetski savjetnik prvo istražuje energetsku pismenost, a zatim opisuje kako dom troši, ali i gubi energiju.

Osvrnuo se na štednju električne energije, tople vode, grijanja i klimatizacije, ali i na poboljšanja učinkovitosti kod prozora, zidova i izolacija u kućanstvu. Za početak je najvažnije odrediti koliko energije kućanstvo troši. Naveo je nekoliko primjera kako izračunati, primjerice, potrošnju benzina kod svakodnevnog prijevoza automobilom, zatim koliko novca trošite na grijanje kuće, te dolazimo i do računanja potrošnje električne energije koja se zaista prosipa na raznolike načine.

Najbolje bi bilo redovito pratiti kontrolno brojilo u kući i tako paziti na potrošnju struje. S vremenom ćete shvatiti koji uređaji troše najviše energije i tako pokušati smanjiti njihovu uporabu.

- Većina ljudi provodi 90 posto vremena u zatvorenom prostoru, a svejedno se više brine o zagađenom zraku vani nego u prostoru u kojem borave - tvrdi. Zbog toga treba ljude osvijestiti o tome kako se brinuti o svojemu domu i osigurati si kvalitetan zrak unutar kuće.

Scheckel je i veliki ljubitelj solarne energije te svojim klijentima uvijek preporučuje ugradnju solarnih ploča jer je tako moguće ostvariti značajnu uštedu. Osvrnuo se i na izolaciju te savjetovao kako bi se staklena vuna trebala postavljati.

- Najčešća pogreška kod postavljanja izolacije je neuredno postavljanje iste. Potrebno ju je postaviti tako da je ona ravna i jednaka kako bi što bolje zadržavala toplinu, a ne da neuredno ‘strši’ na dijelovima - savjetuje.

Kod štednje vode najbitnije je popraviti sve pipe, jer kapanje vode nikako nije besplatno, a svakako bi bilo poželjno i kupiti tuš sa slabijim pritiskom vode.

