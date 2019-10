5 trikova kako se dobro nositi sa tuđim lošem raspoloženjem

Dobro upravljanje lošim raspoloženjem i teškim emocijama je sposobnost koja se može izvježbati i ojačati. Zamislite samo sve tuge, tjeskobe, frustracije i sramote koje mi klijenti ispričaju i kako to utječe na mene kao terapeuta. Ali, kroz moj posao naučio sam malo bolje upravljati i vlastitim emocijama i emocijama drugih ljudi, ispričao je klinički psiholog Nick Wignaill.

Otkrio je pet specifičnih vještina koje pomažu učinkovito i s poštovanjem se nositi sa teškim emocijama drugih ljudi. Ovi savjeti posebno vam mogu biti korisni u odnosu sa supružnikom, djecom, roditeljima, šefom...

1. Tretirajte snažne emocije kao zagonetku, ne kao problem

Kad nam je netko blizak tjeskoban, preplavljen tugom ili je jednostavno nevjerojatno frustriran, prirodno je tu njegovu emociju shvatiti kao problem - nešto o čemu treba brinuti i brzo riješiti. To je razlog zašto smo skloni davanju savjeta kada su ljudi do kojih nam je stalo uzrujani.

- Ali, davanje savjeta nekome tko je loše raspoložen je u najboljem slučaju beskorisno, a često i kontraproduktivno. Umjesto da nečije loše raspoloženje promatramo kao problem koji treba riješiti, trebalo bi malo pomaknuti perspektivu i pokušati to shvatiti kao zagonetku, kao slagalicu koju treba riješiti - savjetuje ovaj psiholog.

Kaže da gledanje na nečije emocije kao na problem nas zapravo stavlja u moralni okvir uma - za emocije mislimo da su nešto loše što se treba brzo riješiti. S druge strane, razmišljanje o tome kao o zagonetki stvara u nama znatiželjni mentalni sklop, a kada smo prema tuđim emocijama znatiželjni, tada ih je lakše potvrditi, razumjeti i suosjećati. I to je upravo ono što ljudima koji proživljavaju snažne, bolne emocije zaista treba.

- Dakle, obratite pažnju na razgovor koji u glavi vodite sami sa sobom kada je netko do koga vam je jako stalo vrlo emotivan. Obratite pažnju kako njegove emocije djeluju na vas - pojašnjava i dodaje da treba pokušati uhvatiti i suzdržati se od misli poput ovih:

Zar ne vidi da od toga nema nikakve koristi?

Kada bi samo znao kako utječe na druge ljude, nikada ne bi bio takav.

Umjesto toga preokrenite način razmišljanja na znatiželju, na primjer:

Što se moglo dogoditi, a da ga je dovelo do toliko bolnih osjećaja?

Kakve vanjske okolnosti ili situacije mogu stvoriti da se netko ovako osjeća?

Iako se osjećati tužno nije nimalo ugodno, može li on od toga imati i neke koristi?

- Kada promijenite način razmišljanja i vodite se znatiželjom, a ne moralnošću, to postaje daleko korisnije u emocionalno intenzivnoj situaciji, kako za vas tako i za osobu koja je preko puta vas. Ako je netko do koga vam je stalo loše raspoložen, pokušajte shvatiti kako se osjeća i zašto je tako, a ne kako se to može popraviti - savjetuje Nick Wignaill.

2. Isprobajte obrnutu empatiju

Empatija je sposobnost stavljanja samoga sebe u 'tuđe cipele' i shvaćanja kako je to živjeti životom te osobe, zajedno sa njezinim mislima, osjećajima, iskustvima i okolnostima. To je izuzetno važna vještina, ali postoji i obrnuta inačica posebno korisna za upravljanje lošim raspoloženjem drugih ljudi.

- Ja to nazivam obrnutom empatijom. Umjesto da se stavljate u 'tuđe cipele', pokušajte se sjetiti vremena kada ste vi bili 'u tim cipelama'. Drugim riječima, pokušajte se prisjetiti vremena kada ste se borili na sličan način i nosili sa nizom teških emocija i raspoloženja. Na primjer, ako je netko zaista ljut i frustriran, razmislite o vremenima kada ste i vi bili toliko frustrirani i ljuti da vam se činilo kako ne možete razmišljati kako treba - objašnjava psiholog.

Razmišljate na ovaj način:

Što se dogodilo da ste se tada toliko naljutili?

Kakve su se vrste misli i emocija motale vašim umom?

Što su radili ljudi oko vas?

Što ste željeli za sebe i trebali kada ste se tako osjećali?

- Često obrnuta empatija može biti snažniji način poštivanja tuđe borbe jer se temelji na vlastitim iskustvima, a ne na hipotetičkim. Što se više možete povezati s onime što netko prolazi, to su veći izgledi da budete istinski korisni i prava podrška osobi pokraj vas, a da ne spominjemo kako ćete i sami biti manje reaktivni i emotivni - dodao je.

3. Budite ogledalo, a ne mehaničar

- Bez sumnje, greška broj jedan koju ljudi rade, posebno parovi, je to što u međusobnoj komunikaciji zaglave u nešto što zovemo 'Fix-it Mode' (modalitet - popraviti). Na primjer, Bob se osjeća loše i počinje opisivati Shelly kako se osjeća i zašto misli da se tako osjeća. Budući da ona vidi kako je Bob u boli i bori se, Shellyna prirodna reakcija je pokušati ublažiti ili ukloniti njegove patnje. Ali, radi se o tome da većina ljudi tijekom emocionalne borbe ne želi da im netko popravi to stanje, već traže razumijevanje - priča psiholog.

Kaže da je izuzetno važno to zapamtiti, jer je to jedna od suprotnosti intuiciji ili zdravom razumu, ali ipak univerzalno istiniti zakon ljudske psihologije o kojemu treba razmišljati. Kada jednom počnete razmišljati na taj način i ponašati se tako, svi će se osjećati bolje.

Pojasnio je i kako se izvući iz 'fix-it' načina razmišljanja i početi pomagati ljudima u shvaćanju da ih netko ipak razumije. Najbolji način je vježbati tehniku koja se zove - refleksno slušanje - kada vam netko nešto kaže, jednostavno uzvratite onime što su rekli, doslovno ili na svoj način.

Primjer:

Vaš šef: Ne mogu vjerovati da me Teddy osramotio pred čitavim osobljem!

Vi: Zvuči kao da ste se zaista osramotili.

ili

Vaš suprug: Nikad me ne slušaš, uvijek mi samo daješ savjete.

Vi: Čini se da imaš osjećaj kao da sam sklona samo davati savjete, da zapravo ne slušam što govoriš.

- Znam da ovo može zvučati glupo na prvi pogled ili odvažno, ali obećavam vam da djeluje. Razlog tome nije u sadržaju onoga što govore, već u tome kako se osjećaju. Prava vrijednost reflektiranja je u pomaganju da se osjećaju kao da ste s njima, da ste povezani, razumijete ih i na njihovoj ste strani. Reflektiranjem iskustva druge osobe dajete joj nešto puno vrednije od savjeta, dajete im istinsku povezanost - objašnjava ovaj psiholog.

4. Kontrolirajte vlastite emocije

Jedna od najvažnijih stvari kod loših emocija drugih ljudi su emocije koje se bude u nama. Supružnik je tužan i melankoličan, pa smo i mi frustrirani. Šef je zabrinut i preosjetljiv, pa se i mi osjećamo anksiozno. Roditelj nam je ljut i razdražljiv, pa i mi odgovaramo uzrujano i sarkastično.

- Problem je u tome, kada se jednom nađemo duboko u spirali vlastitih negativnih osjećaja, tada je teško imati dovoljno mentalne i emocionalne širine da bismo navigirali i vlastito i tuđe raspoloženje. To je razlog zašto često reagiramo na loše raspoloženje drugih na način koji u konačnici nije od koristi ni njima niti nama - kaže Nick Wignaill.

Rješenje je, kaže, nastojanje da budemo sve bolji u ranom primjećivanju i upravljanju vlastitim emocionalnim reakcijama, kako ne bismo izgubili kontrolu. Važno je prepoznati vlastite emocije i shvaćati jesu li one razumne i u redu.

- Na primjer, pretpostavimo da je supružnik ili partner cijelu večer radio na nekom incidentu na poslu. Frustriran je, ljut, pomalo anksiozan i nema naznaka da će ga to popustiti. Iako ste ga uspjeli tolerirati nekoliko sati, osjećate kako se počinjete nervirati. Tada, umjesto da mu kažete nešto beskorisno ili počnete osuđivati sebe što se počinjete nervirati, napravite kratku pauzu i priznajte sami sebi da se osjećate nervozno i frustrirano zbog supružnika. Potom se zapitajte koji bi mogao biti najkorisniji način za krenuti dalje - kaže psiholog.

5. Razjasnite svoju odgovornost

- Česta zamka koju vidim da ljudi rade, kada se pokušavaju učinkovito nositi s lošim raspoloženjem drugih ljudi, je preuveličavanje vlastite odgovornosti prema toj osobi i uključivanje u to kako se osjeća - ispričao je pa pojasnio:

Možemo biti odgovorni samo za stvari koje su pod našom kontrolom.

Emocije nisu izravno pod našom kontrolom.

Zato što ne možemo izravno kontrolirati emocije, nismo odgovorni za njih, niti za vlastite, a posebno ne za tuđe.

Međutim, odgovorni smo za svoje postupke, za način na koji se odlučujemo ponašati i razmišljati.

Kada preuzmemo odgovornost za stvari koje nisu pod našom kontrolom, izlažemo sami sebe nepotrebnim frustracijama, razočaranjima i ogorčenjima.

S druge strane, kada nam je jasno nad čime imamo kontrolu, a samim time i odgovornost, možemo uložiti napore i resurse što je moguće efikasnije.

Ukratko, ne možete izravno kontrolirati kako se netko osjeća, za to niste vi odgovorni.

- Toliko nepotrebne borbe, sukoba i izgubljene energije proizlazi iz temeljnog nerazumijevanja onoga što je doista pod našom kontrolom. S druge strane, nevjerojatno je koliko se zaista korisne energije oslobađa kada uklonite teret viška odgovornosti sa sebe. Kada prestanete očekivati ​​kako ćete uspjeti napraviti nešto da se netko osjeća bolje, možete početi poduzimati stvarne korake kako biste se s tom osobom iskreno povezali i postali istinska podrška - zaključio je ovaj stručnjak, a prenosi Business Insider.

